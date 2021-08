Sjoerd Bax maakt profdebuut bij Qhubeka NextHash

Sjoerd Bax ziet een uitstekend jaar op Continental-niveau beloond met een profcontract. De 25-jarige coureur uit Gorinchem is een akkoord overeengekomen voor twee jaar met WorldTour-ploeg Qhubeka NextHash. Dat hebben meerdere bronnen aan WielerFlits bevestigd.

Bax werd in 2014 als mountainbiker Nederlands kampioen tijdrijden U19 en kwam in 2015 met goede papieren over van de junioren naar het opleidingsteam van Rabobank. Hij bleef er tot het stoppen van de ploeg, eind 2016. Door een slepende knieblessure kwam hij echter maar vijf maanden voor de ploeg in actie en daarna kon de Zuid-Hollander geen nieuw team op Continental-niveau vinden.

Na een reeks goede resultaten in nationale wedstrijden, besloot Delta Cycling Rotterdam hem eind april 2017 toch een tweede kans te bieden. Namens die ploeg werd hij daarna zesde op het NK U23 en twaalfde in Olympia’s Tour. Aan het einde van het seizoen won hij na een straf nummer dan misschien wel Nederlands zwaarste nationale koers, de Eurode Omloop in de Topcompetitie. Na 2018 stopt Delta en stapte Bax over naar Metec-TKH

Metec als opstap naar de profs



Bij de zwart-blauwe formatie bleef hij goede resultaten opstapelen. In 2019 won hij een zware rit in de Alpes Isère Tour, goed voor een vijfde plek in het eindklassement. In de Luxemburgse Flèche du Sud werd hij vervolgens zesde in de eindrangschikking, gevolgde door een vijfde plek in de Ronde de l’Oise. Op het einde van het seizoen was hij andermaal de beste in de Eurode Omloop.

Vanwege de coronamaatregelen kwam hij in 2020 amper aan de bak, maar dit jaar drukt hij – in de weinige wedstrijden die hij met Metec-Solarwatt kon rijden – stevig zijn stempel. Op straffe wijze won de sterke allrounder twee ritten in de Alpes Isère Tour, gevolgd door eindwinst. Daarna won hij ook een rit in de Tour de la Mirabelle, waar hij tweede werd in het eindklassement.

Die goede vorm trok hij door naar het NK voor profs. In de finale bleek Bax een van de sterkste renners in de kopgroep, maar delfde hij het onderspit tegen een overtal van Jumbo-Visma. Achter solo-winnaar Timo Roosen pakte Bax een zilveren plek. Na het NK kreeg hij voorstellen van meerdere ploegen uit de WorldTour en van het ProTeam-niveau. Zijn keuze viel uiteindelijk op Qhubeka NextHash.