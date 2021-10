Giacomo Nizzolo kiest voor avontuur bij Israel Start-Up Nation

Giacomo Nizzolo koerst in 2022 in het tenue van Israel Start-Up Nation. De Italiaanse sprinter komt over van het noodlijdende Qhubeka NextHash. “Het is erg speciaal dat ik nu deel uitmaak van Israel Start-Up Nation”, laat de 32-jarige Nizzolo via zijn nieuwe ploeg weten.

Met Nizzolo hoopt de Israëlische formatie een topsprinter te hebben aangetrokken. “Van buitenaf lijkt Israel Start-Up Nation een erg leuke ploeg met mensen die erg hard werken om samen bepaalde doelen te bereiken. Ik ben ontzettend trots op het feit dat ik nu deel uitmaak van deze ploeg. Ik ben heel erg blij en ook ontzettend gemotiveerd en ik ben er zeker van dat we grote successen zullen boeken. Ik wil elke kans met beide handen aangrijpen.”

Meer sprintopties

Oud-prof Kjell Carlström is als teammanager van Israel Start-Up Nation ook erg tevreden, nu de handtekeningen zijn gezet onder het contract. “We zijn blij dat we de ploeg hebben kunnen versterken met een renner als Giacomo. Hij heeft de laatste jaren een ontzettende regelmaat aan de dag gelegd en boekt nog altijd progressie. Bovendien is het ook nog een geweldige ploeggenoot, dat hebben we tijdens het voorbije WK in België wel weer gezien. Met de komst van Giacomo hebben we nu nog meer sprintopties.”

Nizzolo kende zeer succesvolle jaren in dienst van Qhubeka NextHash en voorgangers. Zo werd hij in 2020 Italiaans en Europees kampioen op de weg, terwijl hij dit jaar de beste was in een etappe in de Giro d’Italia. Ook won de rappe man in 2021 de Clásica de Almería en het Circuito de Getxo en werd hij tweede in Gent-Wevelgem en Gran Piemonte. Israel Start-Up Nation kondigde eerder al de komst van Jakob Fuglsang, Hugo Houle en Corbin Strong aan.