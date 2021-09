Michael Gogl voor twee jaar naar Alpecin-Fenix

Alpecin-Fenix heeft de komst van Michael Gogl (27) bekendgemaakt. De Oostenrijkse renner van Qhubeka NextHash, dit jaar zesde in Strade Bianche, tekende een contract voor twee seizoenen, tot eind 2023.

“Zoals je je wel kunt voorstellen, ben ik heel blij om naar Alpecin-Fenix te komen”, laat Gogl via zijn nieuwe ploeg weten. “De ploeg doet het geweldig. Ik hou ervan om aanvallend te koersen en de filosofie van de ploeg past goed bij mij. Ik kijk uit naar deze uitdagende stap in mijn loopbaan. Bij deze ploeg wil ik het supersterke klassieke team verder versterken, vooral in de eendaagse koersen”, aldus de Oostenrijker.

Gogl is bezig aan zijn zesde seizoen in het profpeloton, waar hij in 2016 bij Tinkoff, in de ploeg bij onder anderen Alberto Contador en Peter Sagan, zijn intrede deed. Na een jaar verkaste hij naar Trek-Segafredo en met die ploeg werd hij onder meer achtste in de Amstel Gold Race in 2017. In 2020 vertrok hij naar NTT Pro Cycling, het huidige Qhubeka NextHash. Daar viel hij op door zijn goede optredens in de eendagskoersen, met name Strade Bianche.