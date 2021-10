Lars Michaelsen (Qhubeka NextHash): “Er zijn gesprekken met twee bedrijven”

Ondanks dat Qhubeka NextHash op dit moment in slechte papieren zit, blijft sportdirecteur Lars Michaelsen optimistisch over het voortbestaan van de ploeg. Volgens de 52-jarige ex-profrenner praat het team momenteel met verschillende mogelijke partners. “Er zijn gesprekken gaande met twee bedrijven”, vertelt de Deen aan Feltet.

Qhubeka NextHash werd de afgelopen weken in verband gebracht met Premier Tech, de sponsor die vertrekt bij Astana-Premier Tech. De Canadese fabrikant van verpakkingsapparatuur is echter niet een van de twee gesprekspartners van de Zuid-Afrikaanse ploeg, zegt Michaelsen. “Premier Tech is niet een van de twee bedrijven waar we op dit moment mee praten.”

Naar verluidt heeft de ploeg toezeggingen gekregen van bedrijven als BMC, Mercedes-Benz en Burberry voor co-sponsorschap volgend jaar en blijft mogelijk ook NextHash aan als partner. De situatie is echter niet goed en renners als Giacomo Nizzolo (naar Israel Start-Up Nation) en Victor Campenaerts (Lotto Soudal) hebben inmiddels ergens anders een onderkomen gevonden.

Mocht alles rondkomen, moet Michaelsen net als een jaar geleden op het laatste moment een ploeg samenstellen. Met de ervaring van vorig jaar heeft de Deen daar redelijk veel vertrouwen in. “Vorig jaar moest ik in november twintig renners contracteren die ik niet echt kende en die ik een minimumloon moest aanbieden. Het heeft niet verkeerd uitgepakt, als je erover nadenkt.”

Overgangsjaar

Ondanks de positieve kijk op de gang van zaken is hij natuurlijk gefrustreerd dat hij zich opnieuw in deze situatie bevindt. “Natuurlijk is het jammer. We gingen 2021 in met de gedachte dat het een overgangsjaar zou zijn. We hadden ook toezeggingen van enkele sponsors, maar uiteindelijk zijn die niet nagekomen”, verklaart hij de gang van zaken die tot deze crisis leidde.