Victor Campenaerts verklaart keuze: “Bij Lotto Soudal krijg ik op alle vlakken meer kansen”

Interview

Victor Campenaerts sluit zich na twee seizoenen bij Team Qhubeka NextHash terug aan bij zijn ex-ploeg Lotto Soudal. Ze zagen hem na zijn vertrek als tijdrijder uitgroeien tot een aanvallende renner met een grote motor en wilden hem graag terug. “Het werd al snel vooral kiezen tussen Lotto Soudal en Quick Step-Alpha Vinyl”, vertelt Campenaerts.

Je kon afgelopen seizoen moeilijk naast Campenaerts kijken. Buiten zijn topresultaten zoals een ritzege in de Giro en een derde plaats in het eindklassement in de Benelux Tour, was hij vooral ongelofelijk veel in beeld. In elke koers waar hij reed toonde hij zich als een onuitputtelijke en moedige aanvaller. Niet voor niks snoepte hij een WK-selectie af van onder anderen toekomstig Lotto-ploeggenoot Tim Wellens.

Met Quick Step-Alpha Vinyl, Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, Cofidis, UAE Emirates en Lotto Soudal toonden vijf ploegen de afgelopen tijd verregaande interesse in jou. Je koos voor een weerzien met Lotto Soudal. Waarom koos je voor hen en bijvoorbeeld niet voor UAE?

“UAE was een ploeg waar ik persoonlijk een minder gevoel bij had. Het is sowieso een topploeg. Ze wonnen namelijk net twee jaar op rij de Tour. Ik heb vooral mijn gevoel gevolgd. Dat bracht me al heel snel bij twee ploegen. Quick-Step en Lotto. Tussen die twee heb uiteindelijk ik de afweging gemaakt.”

Waarom koos je uit die twee Belgische ploegen dan voor Lotto Soudal en niet voor Quick Step-Alpha Vinyl?

“Ik denk dat ik bij Lotto Soudal op alle vlakken meer kansen krijg. Niet alleen tijdens de koersen. Hier krijg ik ook meer vrijheid in het kiezen van mijn programma en kan ik zelf mijn stages inplannen. Ik voel me er bijvoorbeeld het beste bij om het openingsweekend te rijden zonder koers in de benen. Volgens informatie die ik bij andere renners heb ingewonnen, geloof ik dat je bij Quick Step meer in de pas moet lopen.”

“Dat brengt de Quick Step-renners veel succes, maar ik ben toch een buitenbeentje die graag de dingen op zijn eigen manier aanpakt. In mijn gesprekken met Lotto Soudal kwam meteen boven dat ik op mijn eigen manier de koersen mocht aanvatten en me met hoogtestages mocht voorbereiden. Als ik een seizoen zou rijden met maar vijftig koersdagen, zou dat ook oké zijn.”

Wanneer kwam het eerste contact met Lotto Soudal er dit seizoen? Toen Douglas Ryder, de manager van je huidige team Qhubeka NextHash, geen nieuwe sponsor vond en je ondanks je lopende contract mocht vertrekken?

“Ik had eigenlijk al met John (Lelange, Lotto-manager, red.) en Patrick (Lefevere, Quick Step-manager, red.) gepraat nog voor er een optie was om te vertrekken. Dat ging over 2023. Al was het nog zeker geen uitgemaakte zaak dat ik Qhubeka zou verlaten na 2022. Toen Douglas me een maand geleden vertelde dat ik ondanks mijn lopende contract de ploeg mocht verlaten, kwam alles in een stroomversnelling. Hij vond het belangrijkste dat ik zekerheid kreeg. Het was logisch dat mijn hart voor een transfer lag bij de ploegen die al voor seizoen 2023 hadden aangeklopt. Met het bedrag dat ik zou verdienen had het niet te maken. Dat lag overal zowat gelijk.”

Je transfer is wel opvallend te noemen. Lotto Soudal is de ploeg waar je bent vertrokken een aantal jaar terug, omdat het nodige budget toentertijd naar de salarissen van John Degenkolb en Philippe Gilbert zou gaan. En dat na je werelduurrecord.

“Het is zeker niet zo dat ze mij niet wilden houden, maar Philippe Gilbert en John Degenkolb kregen toen voorrang. Dat was niet plezant, maar behalve het financiële had ik geen problemen met de ploeg. De laatste tijd heb ik me meer omgeschoold tot wegrenner, en dat bleek succesvol. Dat vond Lotto Soudal aantrekkelijk en ze hadden de financiële ruimte. Een aantal jaar geleden heeft Lotto mij trouwens nog gezegd dat ze me liever op de weg zouden zien presteren. Maar toen was ik nog tijdrijder. En ook heel succesvol als tijdrijder.”

Je omscholing van tijdrijder tot wegrenner heeft wat opgeleverd, aangezien ze je bij Lotto Soudal met open armen terug ontvangen. Welke rol zien ze nu precies voor je weggelegd in het bredere plaatje van het team?

“De manier waarop ik afgelopen seizoen op gekoerst heb, in alle koersen waar ik meedeed, kon volgens de ploeg belangrijk zijn om een bepaalde stijl bij Lotto Soudal te creëren. Of dat nu altijd verstandig koersen was of niet wat ik deed, het is alleszins een stijl waar wielerliefhebbers graag naar kijken. Ik denk dat we met heel de ploeg koersen zo zullen aanvatten het komende jaar. De ploeg wil dat ik zoveel mogelijk renners meeneem in die koersstijl, maar ik denk niet dat dat heel moeilijk wordt. Het team zit vol jonge, gemotiveerde renners die je gewoonlijk net moet intomen in de plaats van aanstoken.” (lacht)

Toch zal er niet alleen in beeld gereden moeten worden. Er moet ook gewonnen worden.

“Klopt. Ik heb veel in beeld gereden, maar heb maar een koers gewonnen het afgelopen jaar. Ik moet meer winnen. Toch kun je door agressief te koersen in situaties terechtkomen waar je anders niet in slaagt. Tiesj Benoot, een goede vriend van mij en een hele verstandige renner, vertelt soms dat hij meer als mij zou willen koersen, maar dat zit niet in hem. Omdat hij het verstandiger wil aanpakken. Maar ook hij ziet dat je zo mooie situaties kan creëren voor jezelf. Als je wacht tot de beste renners aanvallen, dan wacht je tot je gelost wordt. Wel moet ik het in het vervolg soms beter aanpakken. Vanuit de ploegleiding kan dat gestuurd worden. Ik had meer dan een koers moeten winnen dit jaar, vooral in de GP Wallonie heb ik de winst laten liggen door als een wilde stier te rijden.”

Lotto Soudal ziet in jou een versterking voor het klassieke werk, in de eerste plaats voor koersen als Dwars door Vlaanderen en E3 Saxo Bank Classic. Maar zullen ze ook de tijdrijder, die dag in dag uit op de tijdritfiets trainde en het werelduurrecord veroverde, nog terugzien?

“Dat tijdrijden heb ik min of meer achter mij gelaten. Maar het Belgisch kampioenschap tijdrijden is volgend jaar wel bij mij thuis in Gavere. Het parcours is uitgetekend door Thomas De Gendt. Daar ga ik toch nog eens een maandje veel voor op mijn tijdritfiets zitten. Normaal was de start op vijftig meter van mijn voordeur, helaas hebben ze het parcours wat moeten aanpassen en is dat niet meer het geval.”