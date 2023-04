Giro 2023: Voorbeschouwing op het parcours – Een ronde voor alleskunners

Het is na de voorjaarsklassiekers tijd voor de eerste grote ronde van 2023! De Giro d’Italia begint dit jaar weer, na een Hongaars uitstapje in 2022, in Italië. Drie weken later wordt de winnaar gehuldigd in Rome. Wat je in de tussentijd kunt verwachten, lees je in deze voorbeschouwing!

De laatste jaren opteert de organisatie van de Giro d’Italia meer dan eens voor een buitenlandse Tourstart. Apeldoorn (2016), Jerusalem (2018) en Budapest (2022) zijn de meest recente voorbeelden, maar dit jaar blijven koersdirecteur Mauro Vegni en zijn adjudanten in thuisland Italië. In de centraal gelegen regio Abruzzen begint de drieweekse rittenkoers met een openingstijdrit van Fossacesia Marina naar Ortona. Het is voor de tweede keer in de geschiedenis dat de Giro van start gaat in de Abruzzen.

De Giro-karavaan blijft dan nog even in de Abruzzen voor etappes twee en drie, om aan het einde van de eerste week nog eens terug te keren voor een bergrit naar Gran Sasso d’Italia. In de tussentijd volgt er een bergetappe met finish aan het Lago Laceno en ritten met eindbestemmingen Salerno en Napels. Aan het einde van de eerste week volgt dus de Abruzzen-rit naar Campo Imperatore, een hoogvlakte gelegen in de Gran Sasso, het hoogste bergmassief van de Apennijnen.

Vanaf dat moment is er geen weg meer terug voor de klassementsmannen. In de tweede en derde week vraagt de organisatie het uiterste van de renners, met een individuele tijdrit van ruim dertig kilometer, loodzware passages door de Alpen en Dolomieten, bergritten naar onder meer Crans Montana, Monte Bondone, Zoldo Alto en Tre Cime Lavaredo, enkele verraderlijke heuveletappes en – als klap op de vuurpijl – een allesbeslissende klimtijdrit naar de Monte Lussari.

Na deze laatste beproeving kennen we de eindwinnaar van de Giro d’Italia 2023, en kunnen we ons opmaken voor de slotrit van en naar Rome.

De 106e Giro d’Italia kort samengevat 21 etappes

3.470,2 kilometer

51.400 hoogtemeters

Start in Fossacesia Marina

Finish in Rome

Rustdagen op maandag 15 en maandag 22 mei

3 tijdritten

73,2 tijdritkilometers

7 aankomsten bergop

7 etappes langer dan 200 kilometer

10 etappes tussen de 150 en 200 kilometer

9 beklimmingen van vierde categorie

8 beklimmingen van derde categorie

16 beklimmingen van tweede categorie

14 beklimmingen van eerste categorie

1 Cima Coppi (Col du Grand Saint-Bernard) Routeschema Giro d’Italia 2023

06/05 – Etappe 1: Fossacesia Marina – Ortona (19,6 km, ITT)

07/05 – Etappe 2: Teramo – San Salvo (202 km)

08/05 – Etappe 3: Vasto – Melfi (213 km)

09/05 – Etappe 4: Venosa – Lago Laceno (175 km)

10/05 – Etappe 5: Atripalda – Salerno (171 km)

11/05 – Etappe 6: Napels – Napels (162 km)

12/05 – Etappe 7: Capua – Campo Imperatore/Gran Sasso d’Italia (218 km)

13/05 – Etappe 8: Terni – Fossombrone (207 km)

14/05 – Etappe 9: Savignano sul Rubicone – Cesena (35 km, ITT) 15/05 – Rustdag 16/05 – Etappe 10: Scandiano – Viareggio (196 km)

17/05 – Etappe 11: Camaiore – Tortona (219 km)

18/05 – Etappe 12: Bra – Rivoli (179 km)

19/05 – Etappe 13: Borgofranco d’Ivrea – Crans-Montana (207 km)

20/05 – Etappe 14: Sierre – Cassano Magnago (194 km)

21/05 – Etappe 15: Seregno – Bergamo (195 km) 22/05 – Rustdag 23/05 – Etappe 16: Sabbio Chiese – Monte Bondone (203 km)

24/05 – Etappe 17: Pergine Valsugana – Caorle (197 km)

25/05 – Etappe 18: Oderzo – Zoldo Alto/Val di Zoldo (161 km)

26/05 – Etappe 19: Longarone – Tre Cime di Lavaredo (183 km)

27/05 – Etappe 20: Tarvisio – Monte Lussari (18,6 km, ITT)

28/05 – Etappe 21: Rome – Rome (115 km)

Zaterdag 6 mei – Etappe 1: Fossacesia Marina – Ortona (19,6 km, ITT)

Voor de eerste Giro-start in de regio Abruzzen moeten we terug naar 2001, toen Rik Verbrugghe in Pescara het roze wist te pakken na een proloog van 7,6 kilometer. In 2023 beginnen de renners eveneens met een tijdrit, maar dit keer bedraagt de lengte 18,4 kilometer. De verschillen tussen de klassementsrenners zullen met andere woorden al behoorlijk hoog oplopen. Zeker ook omdat het een vrij uitdagend parcours is, met een toch wel pittig slot.

Het parcours voert bijna helemaal over de Via Verde della Costa del Trabocchi, een tot fietspad omgebouwd treinspoor. In een rechte lijn fietsen de coureurs langs de zee van Fossacesia Marina naar Ortona. Daar verlaten ze dan het fietspad, om vervolgens via een kort klimmetje van 1,7 kilometer aan 5,3% Ortona te bereiken. Eenmaal op de top is het nog iets minder dan twee kilometer naar de streep. Na 9,8 en 16,8 kilometer worden de tussentijden opgemeten.

Officiële start: 13.50 uur (eerste renner)

Finish: rond 17.10 uur (laatste renner)

Afstand: 19,6 km

Zondag 7 mei – Etappe 2: Teramo – San Salvo (201 km)

Na een inleidende tijdrit volgt op de eerste Giro-zondag een rit-in-lijn van net iets meer dan tweehonderd kilometer, met start in Teramo en finish in San Salvo. De renners mogen zich opmaken voor een etappe met een heuvelachtig begin en middenstuk, maar een – zeker voor Italiaanse begrippen – vlakke finale. De kans is dus groot dat de sprinters voor een eerste keer de degens zullen kruisen, ook al omdat iedereen nog fris is en hongerig naar succes.

Onderweg mogen de aanvallers twee keer om de bergpunten sprinten, als de weg omhoog loopt naar Silvi Paese (4,2 km aan 5,4%) en Ripa Teatina (1,9 km aan 5,8%). Op de top van die laatste klim is het nog altijd zeventig kilometer tot de meet. De route trekt verder langs de Adriatische Zee naar het zuiden, richting San Salvo, dat in 2020 nog diende als startplaats van een Giro-rit. Nu zal het wellicht als decor dienen van een eerste massasprint.

Officieuze start: 12.20 uur

Officiële start: 12.30 uur

Finish: tussen 17.00 uur en 17.25 uur

Afstand: 201 km

Maandag 8 mei – Etappe 3: Vasto – Melfi (216 km)

De Giro d’Italia verlaat op dag drie (voor even) de regio Abruzzen, nadat de renners startplaats Vasto hebben verlaten. Ze mogen zich vervolgens opmaken voor een bijzonder lange, vlakke en wellicht saaie aanloopfase: de eerste pakweg 170 kilometer verlopen namelijk in vlakke lijn. De coureurs mogen zich echter niet in slaap laten wiegen, want in de laatste veertig kilometer is het klimmen geblazen, als het peloton de uitlopers van de Monte Vulture bereikt.

De eerste hindernis voert de renners naar een Benedictijner abdij. Na deze beklimming van 6,3 kilometer (aan een gemiddelde van 6,4%) volgt vrijwel meteen nog een tweede helling van 2,6 kilometer aan 7,6%. Eenmaal boven wacht nog een finale van ongeveer 25 kilometer, eerst over dalende en vervolgens licht glooiende wegen naar de finish in Melfi. In de laatste kilometers loopt de weg bij momenten nog vervelend omhoog, wat voor een spetterende finale kan zorgen.

Officieuze start: 11.45 uur

Officiële start: 12.00 uur

Finish: tussen 16.55 uur en 17.30 uur

Afstand: 216 km

Dinsdag 9 mei – Etappe 4: Venosa – Lago Laceno (175 km)

In de derde etappe naar Melfi kregen de renners al de kans om hun klimbenen los te schudden, maar in de vierde etappe zal het kaf pas echt van het koren worden gescheiden. In de eerste echte bergetappe van deze Giro d’Italia trekken de renners over twee beklimmingen van tweede categorie naar skioord Lago Laceno. In de finale wacht met de Colle Molella nog een zeer zware klim, waar de klassementsrenners met de billen bloot zullen gaan.

Maar eerst trekken de renners – na een al lastige openingsfase – over de Passo delle Crocelle (13,5 km aan 4,3%), Muro Lucano (5,1 km aan 5,5%) en de Valico di Monte Carruozzo (8,8 km aan 4,9%) – naar de slotklim. De Colle Molella is net geen tien kilometer lang en kent een gemiddelde stijging van 6,2%. Het venijn zit hem in de staart, want in de laatste drie kilometer zakken de percentages niet meer onder de 9%. Na deze klim is het nog drie kilometer naar de streep.

Officieuze start: 12.30 uur

Officiële start: 12.45 uur

Finish: tussen 17.00 uur en 17.30 uur

Afstand: 175 km

Woensdag 10 mei – Etappe 5: Atripalda – Salerno (171 km)

Ook in de vijfde etappe van Atripalda naar Salerno is het parcours allerminst vlak. Sterker, de renners krijgen over een afstand van 172 kilometer toch weer een slordige 2.400 hoogtemeters voor de wielen geschoven. En toch sluiten we een (nieuwe) massasprint niet uit, aangezien het meeste klimwerk al vrij vroeg wordt opgediend. Er zijn twee keer bergpunten te verdienen, op de top van de Passo Serra (3,9 km aan 7,4%) en richting Oliveto Citra (2,6 km aan 8%).

In de laatste vijftig kilometer zetten de renners koers richting de Middellandse Zee en worden de heuvelachtige wegen ingeruild voor de vlakke kust richting Salerno. De Giro d’Italia en Salerno hebben een bijzondere band, aangezien de havenstad in Campanië zich opmaakt voor alweer zijn tiende Giro-finish. De laatste keer dat de Ronde van Italië aankwam in Salerno was in 1995. De overwinning ging toen naar de Deense klassiekerspecialist Rolf Sørensen.

Officieuze start: 12.40 uur

Officiële start: 12.55 uur

Finish: tussen 17.00 uur en 17.25 uur

Afstand: 171 km

Donderdag 11 mei – Etappe 6: Napels – Napels (162 km)

De Giro-karavaan bevindt zich aan het einde van de eerste week inmiddels in het zuiden van Italië. In de zesde etappe fungeert Napels als start- en finishstad. De renners koersen – over een afstand van 156 kilometer – in een boog om de bekende vulkaan Vesuvius heen. In 2009 finishte de Giro nog op de flanken van deze vulkaan, maar nu heeft de organisatie een etappe met twee gezichten uitgetekend. Na een pittig begin volgt een relatief eenvoudige finale.

Onderweg volgen er twee beklimmingen die meetellen voor het bergklassement, met de Valico di Chiunzi (8,3 km aan 6,3%) en die naar Picco Sant’Angelo (9,6 km aan 4%). Na de technische afdaling van deze laatste klim bevinden de renners zich weer aan de kust, maar dan aan de andere kant van de Baai van Napels. Vervolgens koerst het peloton ruim vijftig kilometer langs het water, naar de finish in Napels. De derde stad van Italië zal de Giro voor de 48ste keer verwelkomen.

Officieuze start: 12.55 uur

Officiële start: 13.15 uur

Finish: tussen 17.00 uur en 17.25 uur

Afstand: 162 km

Vrijdag 12 mei – Etappe 7: Capua – Campo Imperatore/Gran Sasso d’Italia (218 km)

De Giro d’Italia keert op dag zeven nog een keer terug naar de regio Abruzzen, voor een bergrit naar Gran Sasso d’Italia, een bergmassief op de grens van de provincies L’Aquila en Teramo in het Nationaal Park Gran Sasso e Monti della Laga. De rit is een blauwdruk van de negende etappe van de Giro d’Italia 2018, toen de renners eveneens finishten op de hoogvlakte van Campo Imperatore, op 2.135 meter hoogte. De zege ging toen naar de Brit Simon Yates.

Maar voor de renners aan de voet van de slotklim zijn, wachten met de beklimmingen naar Rionero Sannitico (14 km aan 4,6%), Roccaraso (8,9 km aan 6,2%) en Calascio (13,5 km aan 6%) al drie serieuze hindernissen. Na een passage door Calascio klimt de route vrijwel gelijk verder richting Campo Imperatore. Het is in feite een beklimming van bijna dertig kilometer. In de laatste 4,5 kilometer zakt het gemiddelde niet meer onder de 8%, en is er nog een uitschieter van 13%.

Officieuze start: 11.15 uur

Officiële start: 11.20 uur

Finish: tussen 16.55 uur en 17.35 uur

Afstand: 218 km

Zaterdag 13 mei – Etappe 8: Terni – Fossombrone (207 km)

In de achtste etappe mogen we eveneens vuurwerk verwachten tussen de klassementsrenners. Er staan dan wel geen echte cols op het programma, de finale kenmerkt zich door drie lastige beklimmingen en een ‘punchy’ karakter. De koers zal echt in gang schieten op een vijftigtal kilometer van de streep, als de renners voor een eerste maal de Muro dei Cappuccini (2,8 km aan 7,6%) bedwingen. Deze pittige helling komt in de diepe finale nog een keer terug.

Maar ook tussen de eerste en tweede passage van de Muro dei Cappuccini is het klimmen geblazen met de Monte delle Cesane (7,8 km aan 6,5%), met de top op goed 37 kilometer van de finish. Na deze beklimming van tweede categorie trekken de renners dus voor een laatste keer naar de Muro dei Cappuccini, waar er nog een laatste krachtsexplosie zal plaatsvinden. Wat dan nog volgt, is een korte afdaling en een laatste vlakke kilometer richting finishplaats Fossombrone.

Officieuze start: 11.50 uur

Officiële start: 12.00 uur

Finish: tussen 16.55 uur en 17.30 uur

Afstand: 207 km

Zondag 14 mei – Etappe 9: Savignano sul Rubicone – Cesena (35 km, ITT)

Vlak voor de eerste rustdag volgt een zeer belangrijke confrontatie tussen de mannen voor het klassement. In de individuele tijdrit van 33,6 kilometer van Savignano sul Rubicone naar Cesena kunnen de verschillen bijzonder hoog oplopen. De route is op maat van de tijdritspecialisten: de organisatie opteert voor een tijdrit over vlakke, brede en rechte wegen en van bochtenwerk is amper sprake. Voor de klimmers is het dus zaak om de schade te beperken.

Er zijn onderweg maar liefst drie meetpunten. Na 13,3 kilometer krijgen we een eerste indicatie van de verschillen tussen de klassementsmannen en ook na 23,1 en 29 kilometer worden er tussentijden opgemeten. Onderweg passeren de renners door onder meer Fossa en Ruffio, om vervolgens te eindigen in Cesena. De Giro d’Italia bracht in het verleden al vaker een bezoekje aan de geboortestad van de veel te vroeg gestorven wielerheld Marco Pantani.

Officiële start: 13.10 uur (eerste renner)

Finish: rond 17.10 uur (laatste renner)

Afstand: 35 km

Dinsdag 16 mei – Etappe 10: Scandiano – Viareggio (196 km)

Na een welverdiende rustdag dendert de Giro-trein weer verder: de renners trekken zich op gang voor een etappe met 2.400 hoogtemeters. De start is in Scandanio, de finish volgt na 190 kilometer in Viareggio. Onderweg moet er dus flink worden geklommen, en dan met name in de openingsfase, al zijn er alleen maar bergpunten te verdienen op de toppen van de Passo delle Radici (4,3 km aan 5,8%) en de klim naar Monteperpoli (2,6 km aan 8%).

Vervolgens is het nog zo’n 75 kilometer tot de finish en dus is het de vraag welk koersscenario er onderweg zal worden geschreven. Is het een rit voor de vluchters? Of krijgen we aan het einde toch een sprint? Met nog ruim twintig kilometer te gaan, volgt er nog een ongecategoriseerde helling naar Montemagno, al mag dit geen naam hebben. Voor de laatste Giro-finish in Viareggio moeten we veertig jaar terug in de tijd, naar 1982. Giuseppe Saronni was toen de winnaar.

Officieuze start: 12.05 uur

Officiële start: 12.20 uur

Finish: tussen 17.00 en 17.30 uur

Afstand: 196 km

Woensdag 17 mei – Etappe 11: Camaiore – Tortona (219 km)

We vallen wellicht in herhaling, maar ook in de elfde etappe kan het alle (of beter gezegd: twee) kanten op. Helemaal vlak is het absoluut niet op weg naar de finish in Tortona, maar de rappe mannen zijn zeker niet kansloos voor de overwinning. Er is wel één voorwaarde: ze moeten de lastige heuvelzone zien te overleven met de Passo del Bracco (10,1 km aan 4,4%), Colla di Boasi (9,2 km aan 4,4%) en de Passo della Castagnola (4,9 km aan 4,5%) als scherprechters.

Eenmaal op de top van de Passo della Castagnola is het nog veertig kilometer te gaan, over overwegend vlakke of zelfs dalende wegen langs de Middellandse Zee. De Giro d’Italia kwam al vier keer eerder aan in Tortona, waar de Italiaanse wielergod Fausto Coppi in 1960 zijn laatste uren doorbracht voor hij stierf aan de gevolgen van malaria. De laatste keer was in 2017 en toen ging de zege naar een sprinter. Fernando Gaviria bleef Sam Bennett en Jasper Stuyven voor.

Officieuze start: 11.25 uur

Officiële start: 11.45 uur

Finish: tussen 16.55 uur en 17.30 uur

Afstand: 219 km

Donderdag 18 mei – Etappe 12: Bra – Rivoli (179 km)

De aanvallers komen in de tweede week van de Giro d’Italia wel aan hun trekken, want ook de twaalfde etappe kan worden bestempeld als een ‘overgangsrit’ richting de belangrijkste bergetappes in de Alpen en Dolomieten. De klassementsrenners zullen in elk geval hun kruit droog houden, wetende dat er een zware rit naar Crans Montana lonkt. Tussen Bra en Rivoli volgen er in het eerste uur al aardig wat klimmetjes, al telt alleen die naar Pedaggera (4,1 km aan 4,3%) mee voor het bergklassement.

Daarna dalen de renners naar de Povlakte, om vervolgens koers te zetten naar het afsluitende circuit rondom Rivoli. Met nog vijftig kilometer te gaan volgt al een eerste passage door de finishstad, maar er wacht dan nog een zeer verraderlijke finale met de Colle Braida (9,8 km aan 7,1%) als cruciale hindernis. Na deze klim volgt een afdaling van vijftien kilometer naar Reano en een vlakke(re) finale van twaalf kilometer naar de finishstreep in Rivoli.

Officieuze start: 12.30 uur

Officiële start: 12.45 uur

Finish: tussen 17.00 uur en 17.30 uur

Afstand: 179 km

Vrijdag 19 mei – Etappe 13: Borgofranco d’Ivrea – Crans-Montana (207 km)

In de dertiende etappe zullen de maskers afvallen. Zullen de mannen van de jongetjes worden gescheiden. Is het alle hens aan dek voor de renners met klassementsambities. Na de start in Borgofranco d’Ivrea volgen drie reuzen van beklimmingen en liefst 5.100 hoogtemeters. In de beginfase worden de renners nog gespaard, maar na goed zestig kilometer begint de ‘pret’ met de Col du Grand Saint-Bernard. De top van deze klim ligt op maar liefst 2.469 meter hoogte.

De Col du Grand Saint-Bernard – de Cima Coppi van deze Giro – staat gelijk aan 34 kilometer klimmen tegen 5,5%. Na een lange afdaling volgt vrijwel meteen de Croix du Coeur (15,4 km aan 8,8%), met onderweg een passage door het bekende skidorp Verbier. We bevinden ons inmiddels op Zwitserse bodem en blijven in het Alpenland voor een finish in wintersportdorp Crans Montana. De slotklim zelf is 13,2 kilometer lang aan 7,2%, met uitschieters boven de 10%. Zware kost!

Officieuze start: 11.00 uur

Officiële start: 11.05 uur

Finish: tussen 16.45 uur en 17.40 uur

Afstand: 207 km

Zaterdag 20 mei – Etappe 14: Sierre – Cassano Magnago (193 km)

Na een kort bezoekje aan buurland Zwitserland, keert de Giro voor de veertiende etappe weer terug naar Italië. In de eerste koersuren koersen de renners wel nog op Zwitserse bodem. Na de start in Sierre gaat het naar de Passo del Sempione, wat ook meteen de enige klim van de dag is. De Passo del Sempione is een beklimming van iets meer dan twintig kilometer aan een gemiddelde van 6,2%. De top ligt op net iets meer dan 2.000 meter hoogte.

Alleen: vanaf de top van de Passo del Sempione is het nog wel 138 kilometer tot de finish. De kans op een sprint in Cassano Magnago is dan ook vrij groot. Al moeten we wel met twee woorden spreken, want op 16 kilometer van de streep volgt nog een klimmetje van één kilometer aan 6% richting Quinzano San Pietro. De aanvallers zullen hier wellicht nog een ultieme poging wagen om weg te rijden uit het peloton, in de hoop zo een sprint te ontlopen.

Officieuze start: 12.05 uur

Officiële start: 12.15 uur

Finish: tussen 17.00 uur en 17.30 uur

Afstand: 193 km

Zondag 21 mei – Etappe 15: Seregno – Bergamo (195 km)

De Ronde van Lombardije volgt pas op zaterdag 7 oktober, maar in de vijftiende etappe van de Giro d’Italia krijgen de renners al een soort ‘mini-Il Lombardia’ voor de wielen geschoven. Gevreesde hellingen als de Muro di Sormano en de Madonna del Ghisallo worden gemeden, maar met drie beklimmingen van tweede en een klim van eerste categorie, belooft het wel een bijzonder zware onderneming te worden. De renners verzamelen zich voor de start in Seregno.

Van daaruit gaat het naar de – op papier – zwaarste klim van de dag: de Valico di Valcava (11,6 km aan 8%). Na een lange afdaling en vlakke tussenfase van een twintigtal kilometer volgen in een rap tempo de beklimmingen naar Selvino (11,1 km aan 5,6%) en Miragolo San Salvatore (5,2 km aan 7%). Na deze tweetrapsraket is er een eerste passage door Bergamo, de klim naar Valpiana (10 km aan 6,7%) en de kenmerkende finale naar Bergamo, met de Colle Aperto (1,6 km aan 7,9%) als toetje.

Officieuze start: 11.45 uur

Officiële start: 11.55 uur

Finish: tussen 16.55 uur en 17.35 uur

Afstand: 195 km

Dinsdag 23 mei – Etappe 16: Sabbio Chiese – Monte Bondone (203 km)

De derde week van de Giro d’Italia is ingezet en dat betekent dat we ons mogen opmaken voor de climax. In de zestiende etappe krijgen de renners vijf beklimmingen voorgeschoteld en ligt de aankomst op de bekende Monte Bondone. De rit kent nog een vlakke aanloop, maar dan volgen de bijzonder pittige Passo di Santa Barbara (12,7 km aan 8,3%), Passo Bordala (4,5 km aan 6,7%) en de beklimmingen naar Matassone (11,4 km 5,6%) en Serrada (17,7 km aan 5,5%).

De organisatie heeft het beste voor het laatst bewaard, want na een technische afdaling en korte passage door het dal van de Adige, beginnen de renners op 21,4 kilometer van de finish aan de eerste stroken van de Monte Bondone. Het gemiddelde stijgingspercentage van 6,7% is bedrieglijk, want er zijn heel wat uitschieters naar beneden en boven. Wie treedt er op de top in de voetsporen van onder meer Charly Gaul (ritwinnaar in 1956) en Ivan Basso (2006)?

Officieuze start: 10.50 uur

Officiële start: 11.05 uur

Finish: tussen 16.50 uur en 17.45 uur

Afstand: 203 km

Woensdag 24 mei – Etappe 17: Pergine Valsugana – Caorle (195 km)

In de derde Giro-week zal de strijd om de roze trui volledig losbarsten, maar is er ook nog een sprintersrit naar Caorle. Vanuit Pergine Valsugana in de Alpen koerst het peloton in feite bergafwaarts tot aan de Adriatische Zee. De organisatie volgt het dal van de rivier de Brenta, om bij Bassano del Grappa de Alpen te verlaten. Wat dan nog volgt, is een snelle finale door het vlakke land rondom Venetië en langs de zandstranden van de Adriatische kust, richting de finish.

Wie goed naar het parcours kijkt, weet dat een massasprint in de sterren staat geschreven. Het is alleen wel de vraag hoe veel sprinters er überhaupt nog deel uitmaken van het Giro-peloton, na ruim twee weken afzien. We sluiten ook niet uit dat de specialisten in overgangsetappes nog een laatste kans krijgen op dagsucces. Na de zeventiende etappe trekt de Giro namelijk weer de bergen in voor een ultieme apotheose in de Dolomieten.

Officieuze start: 12.45 uur

Officiële start: 12.50 uur

Finish: tussen 17.00 uur en 17.25 uur

Afstand: 195 km

Donderdag 25 mei – Etappe 18: Oderzo – Zoldo Alto/Val di Zoldo (161 km)

De achttiende etappe naar Zoldo Alto is een eerste rit van een drieluik van beslissende etappes met heel wat klimwerk. In een 161 kilometer lange etappe trekken de renners over twee beklimmingen van eerste en twee van tweede categorie. De eerste klim op de route volgt na dertig kilometer en kennen we onder de naam Passo della Crosetta (11,6 km aan 7,1%), maar voor het echte vuurwerk zullen we toch moeten wachten op de diepe finale.

De finale zal worden ingeluid met de ongecategoriseerde klim naar Pieve di Cadore (7,3 km aan 4,8%) en vervolgens de Forcella Cibiana (9,6 km aan 7,8%). De top van deze klim ligt op goed 25 kilometer van de finish en kan voor sommige waaghalzen misschien dienen als springplank naar de laatste vijftien kilometer, die worden gekruid door de zeer steile klim naar Coi (5,8 km aan 9,7%) en de slotklim (2,7 km aan 6,4%) naar wintersportplek Val di Zoldo.

Officieuze start: 12.20 uur

Officiële start: 12.30 uur

Finish: tussen 16.55 uur en 17.35 uur

Afstand: 161 km

Vrijdag 26 mei – Etappe 19: Longarone – Tre Cime di Lavaredo (183 km)

De achttiende rit naar Val di Zoldo was al niet van de poes, maar het valt in het niets bij de negentiende rit naar Tre Cime di Lavaredo. Het is met zekerheid de zwaarste dag in deze Giro, met vier reuzen van beklimmingen, die bovendien ook richting de 2.000 meter voeren. Het geeft nog een extra dimensie aan een verder al monsterachtige onderneming door de bergen. De eerste (officiële) klim is de Passo Campolongo (3,9 km aan 7%) van tweede categorie.

Vanaf dat moment krijgen de renners geen tijd meer om op adem te komen, met achtereenvolgens de Passo Valparola (14,1 km aan 5,6%), de vermaarde Passo Giau (9,9 km aan 9,3%) en de Passo Tre Croci (7,9 km aan 7,2%). De Passo Tre Croci is de voorlaatste klim op de route, want aan het slot volgt nog de iconische klim naar Tre Cime di Lavaredo (7,2 km aan 7,6%,), waar al zoveel Giro-geschiedenis is geschreven. Wie deelt hier een misschien wel beslissende uppercut uit?

Officieuze start: 11.35 uur

Officiële start: 11.50 uur

Finish: tussen 16.50 uur en 17.35 uur

Afstand: 183 km

Zaterdag 27 mei – Etappe 20: Tarvisio – Monte Lussari (18,6 km, ITT)

De voorlaatste rit is slechts 18,6 kilometer lang, maar zal bij heel veel renners de nodige angst inboezemen. En die angst is meer dan terecht, als we kijken naar de verschrikkelijk steile slotklim die de renners nog voor de wielen geschoven krijgen in deze tijdrit van net geen twintig kilometer. De eerste elf kilometer zijn nog redelijk vlak, maar dan begint de pret (of ellende) met de Monte Lussari. Een duivelse beklimming van 7,3 kilometer aan liefst 12,1 – ja, u leest het goed – 12,1%.

Met name de eerste vijf klimmende kilometers zijn beestachtig zwaar. De percentages zakken dan maar niet onder de 15%. Daarna vlakt het wel wat af, al blijft het bijzonder pittig richting de finish. In deze klimtijdrit kan er met andere woorden nog ontzettend veel gebeuren in de strijd om het roze, zeker als de verschillen nog speelbaar zijn. Wat het extra interessant maakt, is dat de renners aan de voet van de klim ongetwijfeld van fiets zullen wisselen.

Officiële start: 11.30 uur (eerste renner)

Finish: rond 18.30 uur (laatste renner)

Afstand: 18,6 km

Zondag 28 mei – Etappe 21: Rome – Rome (135 km)

Na de klimtijdrit richting de Monte Lussari kennen we de eindwinnaar van de Giro d’Italia 2023. De slotrit van en naar Rome bestaat uit vijf nagenoeg vlakke rondes van 17,6 kilometer, langs heel wat toeristische trekpleisters. De start van de 135 kilometer lange etappe is bij het Palazzo della Civiltà Italiana. Vanaf hier gaat het in een rechte lijn richting de kust, waar rechtsomkeer wordt gemaakt om koers te zetten naar het centrum van Rome.

Hier moet een 17,6 kilometer lang circuit vijf keer afgelegd worden. In deze ronde komt het peloton langs onder meer het Colosseum, de keizerlijke fora, Lungotevere, Ara Pacis, het Villa Borghese, het Circus Maximus, de Thermen van Caracalla en de Engelenburcht. Als de renners langs de Engelenburcht rijden, zullen ze ook uitzicht hebben op de Sint-Pietersbasiliek. Na vijf passages door Rome krijgen we waarschijnlijk een sprint, en zetten we een streep onder de 106e Giro d’Italia.

Ci vediamo l’anno prossimo!

Officieuze start: 15.25 uur

Officiële start: 15.30 uur

Finish: tussen 18.35 uur en 18.55 uur

Afstand: 135 km