Tim Merlier definitief niet naar Giro door elleboogblessure: “Eerst volledig herstellen”

Interview

Een gat in zijn rechterelleboog van een muntstuk groot, restant van een val in de finale Parijs-Roubaix, kost Tim Merlier zijn deelname aan de Ronde van Italië. “Zondag dacht ik nog dat het goed kwam, gisteren besefte ik dat dat wishful thinking was”, aldus de topsprinter van Alpecin-Fenix.

Merlier reed een goede Parijs-Roubaix. Ondanks twee eerdere lekke banden en wat opgeknapt werk voor kopman Van der Poel draaide hij Carrefour de l’Arbre, de laatste zware kasseipassage, als 14de af. Stiekem nog dromend van een toptienplek. Tot hij op de strook van Gruson een concurrent die een gat moest laten vallen, voorbij wilde.

“Die jongen moest net op dat moment een put ontwijken”, doet Merlier nog een keer zijn verhaal. “Ik geraakte uit evenwicht, haperde ook even tegen hem en kwam ten val. Ik wilde niet opgeven, want ik dacht dat ik nog in de top 25 kon finishen. De groep waarin ik verzeild was, was echter veel groter dan gedacht. In de slotfase heb ik niet meer aangedrongen.”

Geen spijt

“Nu, spijt moet ik niet hebben”, zegt Merlier over dat verder rijden. “Er is me achteraf verzekerd dat doorfietsen de blessure zeker niet erger heeft gemaakt. Het vuil zat sowieso al in de wonde. ’s Avonds werd ik nog geopereerd, maar dat gat moet vanzelf weer dicht groeien. En dat blijkt niet te lukken in de korte tijd voor de start van de Giro.”

Het voorbije weekend zag hij het nochtans positief in. “Zaterdag ging ik twee uur fietsen, zondag drie en een half. Ik was positief ingesteld. Maar maandag moest ik na een uur in de regen terugkeren, versteven van de koude. Ik kon ook mijn regenvestje niet aantrekken. Na overleg met ploegarts Pieterjan Debbaut hebben we dinsdag de knoop doorgehakt.”

Geslaagd voorjaar

“Zonder hoogtestage en met de naweeën van de blessure, zou ik ook niet over mijn volle mogelijkheden beschikken in de Ronde van Italië. Bovendien moet ik nog tot het eind van deze week antibiotica nemen. Ook al niet bevorderlijk. Zonde”, zucht Merlier. “Wat blessures betreft, heb ik voorlopig amper tegenslag gekend. Als renner moest ik zondagavond zelfs pas voor het eerst onder narcose. Maar het is wat het is. Het is ook niet het einde van de wereld.”

Ondanks deze tegenslag, blikt de voormalige Belgische kampioen terug op een goed voorjaar. “Met drie mooie zeges, waaronder twee in de WorldTour. Ik had graag nog Roubaix afgesloten met een toptien, maar dat zal voor volgend jaar zijn. Nu ligt de focus eerst op herstel. Eens de elleboog volledig genezen is, zal ik pas terug in competitie komen. Ik kan nu de knop omdraaien en me voorbereiden op het Belgisch kampioenschap. En eventueel de Tour de France, als de ploegleiding mij selecteert. Een tweede Tourdeelname is niet uitgesloten, is me daarover verteld.”

Intussen kan Tim Merlier alvast ook verder nadenken over zijn toekomst. Hij is dit jaar einde contract bij Alpecin-Fenix en heeft naar eigen zeggen nog niet beslist voor welk team hij in 2023 zal fietsen. Volgens bronnen heeft de 29-jarige Oost-Vlaming een aantal opties, maar zelf laat hij het achterste van zijn tong niet zien.

Sportieve belangrijker dan financiële

“Dat Lefevere geïnteresseerd is? Dat ontken ik niet. Maar in alle oprechtheid, ik wilde de voorbije weken in eerste instantie focussen op het voorjaar en ben nog niet bezig geweest met een nieuw contract. Ik heb er alle vertrouwen in dat mijn management daar nu stilaan werk van gaat maken. Of geld het belangrijkste is? Ik word dertig, dus het financiële speelt mee. Het zou flauw zijn daarover te liegen. Maar het sportieve is voor mij belangrijker.”

“Ik hoop nog veel te winnen en wat mijn erelijst betreft, gaat kwaliteit nu boven kwantiteit. Ik wil financieel niet het onderste uit de kan halen om nog een paar jaar uit te bollen. Laat dat duidelijk zijn. Door de coronacrisis is dit trouwens nog maar mijn tweede fulltime wegseizoen. Ik heb het gevoel dat ik nog progressie kan boeken. Of er nog een kans bestaat dat ik bij Alpecin-Fenix blijf? Zeker. Zoals ik al zei, er is nog niets beslist.”