Mathieu van der Poel: “Giro d’Italia gaat me beter maken voor de toekomst”

Video

Lange tijd leek het erop dat Mathieu van der Poel vanwege hardnekkige rugproblemen niet aan een klassiek voorjaar mocht denken. Toch werd hij derde in Milaan-San Remo, won hij de Ronde van Vlaanderen en werd hij negende in Parijs-Roubaix. Nu richt hij zich op de Giro d’Italia. “Met het oog op de toekomst”, vertelt de 27-jarige Nederlander van Alpecin-Fenix voor de camera van WielerFlits.

Toegegeven, tot anderhalf jaar geleden spraken de grote rondes hem niet zozeer aan. In de Tour de France van afgelopen jaar kreeg hij de smaak te pakken. Of we hem in Italië plezier moesten wensen. “Ja wel! Het is ook half op eigen vraag geweest. De Giro is een wedstrijd die me aanspreekt. Ik denk dat het voor mij in de toekomst zeker goed gaat zijn, om voor mijn evolutie als renner een grote ronde te rijden. Zeker als je ziet wat voor een voorjaar ik nu heb gereden. Dat was niet heel uitgebreid.”

MVDP is ervan overtuigd dat de Italiaanse ronde hem beter gaat maken. “Daardoor krijg ik misschien nog net iets meer basis en ben ik nog net iets sterker. De motor nog net iets groter. Dat is wel iets waaraan ik nog moet werken. Ik heb nog geen grote ronde gereden, terwijl ik 27 jaar ben. Iedereen zegt het toch altijd dat je beter wordt van een grote ronde, dus ik ben benieuwd.”