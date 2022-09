Loe van Belle maakt in 2024 overstap naar hoofdmacht Jumbo-Visma

Loe van Belle (20) maakt in 2024 de overstap van de opleidingsploeg naar het WorldTeam van Jumbo-Visma. Dat nieuws heeft de Nederlandse formatie vrijdagochtend bekendgemaakt. De talentvolle coureur blijft komend seizoen nog rijden in het Development Team.

Van Belle tekent een contract tot eind 2026 bij de hoofdmacht van Jumbo-Visma. Hij volgt daarmee het voorbeeld van Johannes Staune-Mittet en Per Strand Hagenes, die in dat jaar dezelfde stap maken. Voor Rick Pluimers is er geen plaats; hij vertrekt naar de ploeg van Fabian Cancellara.

De coureur uit Zoetermeer is aan zijn tweede jaar bij de opleidingsploeg bezig. Als eerstejaars belofte won hij vorig jaar drie UCI-koersen, terwijl hij afgelopen zomer nipt naast de Nederlandse titel bij de beloften greep. Binnen de Nederlandse ploeg is er veel vertrouwen in de talentvolle allrounder. Komend jaar zal hij bij het Development Team verder rijpen.

Opvallend: komend jaar promoveert er geen enkele renner van het Development Team naar het WorldTeam, omdat er daar simpelweg niet de ruimte voor is na de transfers van Dylan van Baarle, Wilco Kelderman, Jan Tratnik, Attila Valter en Tom Gloag.

‘Driejarig contract geeft vertrouwen’

“Volgend jaar wil ik mezelf nog ontwikkelen op beloftenniveau. Het jaar daarop doen we er nog een schepje bovenop, maar dan als prof”, aldus Van Belle over zijn aanstaande overstap naar de profs. “Als Nederlander is er geen mooiere ploeg om voor te rijden. Daarnaast heb ik gemerkt dat ik hier ook erg op mijn plek zit. Dit langdurige contract geeft me vertrouwen en sluit aan bij de visie van de ploeg om jonge renners tijd te geven.”

Merijn Zeeman (sportief directeur) en Robbert de Groot (hoofd development) zijn blij met de inbreng van Van Belle. “Loe is zich gestaag aan het ontwikkelen binnen ons opleidingstraject. Hij heeft veel potentie. We zijn trots dat onze opleidingsploeg opnieuw een renner in het profpeloton aflevert”, zegt Zeeman.

De Groot sluit zich daar bij aan. “Die progressie leidt ertoe dat hij zich begint te onderscheiden in de beloftencategorie. We verwachten dat hij de stijgende lijn door kan zetten en op termijn met onze ondersteuning een belangrijke profrenner voor Team Jumbo-Visma wordt.”