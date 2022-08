Jumbo-Visma verwelkomt Thomas Gloag mogelijk dit jaar al

Thomas Gloag debuteert waarschijnlijk nog dit seizoen in het shirt van Jumbo-Visma. Het 20-jarige Britse toptalent is per 1 januari 2023 prof bij de Nederlandse ploeg, maar mogelijk debuteert hij nog in het huidige seizoen. De jonge ronderenner is als stagiair ingeschreven. In de de praktijk resulteert dit mogelijk in een debuut voor Jumbo-Visma in oktober.

Gloag vliegt dit seizoen nog een beetje onder de radar, omwille van pech en ziekte. Daarnaast kreeg zijn ploeg Trinity geen uitnodiging voor de Giro d’Italia U23, waarin hij in 2021 nog vierde werd. In dat seizoen werd hij ook derde in de Ronde de l’Isard (waarin hij een bergrit naar Plateau de Beille won) en zesde in Luik-Bastenaken-Luik U23. Ook was hij op weg naar een top-5 in de Ronde van de Toekomst, maar moest hij in de slotrit opgeven na een valpartij in een afdaling.

Wanneer hij debuteert in het geel-zwart, is nog niet helemaal duidelijk. Vanaf donderdag is hij voor zijn huidige ploeg Trinity te zien in de Arctic Race of Norway. Die 2.Pro-koers gebruikt hij als opmaat naar de Tour de l’Avenir, waarin hij het kopmanschap deelt met Leo Hayter. De Britten trekken verder met Sam Watson (Groupama-FDJ U23), Bob Donaldson (Inspired), Jack Brough (Inspired) en Josh Giddings (Inspired) naar Frankrijk. Gloag debuteert mogelijk in de CRO Race of de Italiaanse najaarsklassiekers voor Jumbo-Visma.

Vijf nieuwe namen

Gloag is een van de vijf nieuwe namen bij Jumbo-Visma in 2023. Ook Dylan van Baarle, Wilco Kelderman, Jan Tratnik en Attila Valter komen het team versterken. Daarnaast vertrekken ook een aantal andere renners bij de ploeg. Meer hierover lees je in dit uitgebreide overzichtsartikel. Mogelijk versterkt de Nederlandse formatie zich nog met één renner.