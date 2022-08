Dylan van Baarle en Wilco Kelderman voor drie jaar naar Jumbo-Visma

We brachten het nieuws al een poos geleden, maar zonet heeft Jumbo-Visma het via een persbericht ook geofficialiseerd: Dylan van Baarle (30) en Wilco Kelderman (31) zullen vanaf 1 januari de geelzwarte kleuren van het Nederlandse WorldTeam verdedigen. Het gaat telkens om een overeenkomst van drie jaar.

“Dat Wilco terugkeert in het team waar het voor hem begonnen is, geeft ons een speciaal gevoel”, zegt sportief directeur van Team Jumbo-Visma Merijn Zeeman. “En dat Dylan voor ons gekozen heeft, maakt ons trots en blij. Hij heeft een prachtig palmares en is een zeer gewaardeerde renner in het peloton. Wij zijn hongerig om grote prijzen te pakken en met Dylan in ons team vergroten we de kans van slagen.”

Van Baarle ziet dat helemaal zitten. “Ik kijk heel erg uit naar volgend jaar. Het voelt als thuiskomen, als Nederlandse renner in een Nederlandse ploeg. Ik heb de ontwikkeling van de ploeg de laatste jaren nauwlettend in de gaten gehouden. Die was in een stijgende lijn en dat is voor mij de reden om voor Team Jumbo-Visma te kiezen. Zeker in de klassiekers kunnen we een heel sterke ploeg vormen, met Wout, maar ook met jongens als Tiesj en Nathan. Ik hoop dat we in het voorjaar mooie dingen laten zien en daarnaast hoop ik ook mijn steentje bij te kunnen dragen in het rondewerk. De ploeg heeft dit jaar met Jonas terecht de Tour gewonnen en daar wil ik volgend jaar graag deel van uitmaken.”

Terug van weggeweest

Zeeman verwacht wat dat betreft ook veel van aanwinst Kelderman. “Allebei hebben we veel geleerd en veel ervaren de laatste jaren. We zijn nu op het punt gekomen dat we elkaar nog beter willen maken. We zijn daarvoor heel gemotiveerd en we verwachten dat Wilco een belangrijke rol gaat spelen in de ondersteuning van Primoz en Jonas, maar ook dat hij zelf voor mooie resultaten gaat zorgen”, klinkt het ambitieus.

Net als Van Baarle heeft Kelderman het over thuiskomen. “Ik ben superblij om weer samen te gaan werken. Ik ben er een paar jaar weggeweest, maar Team Jumbo-Visma voelde eigenlijk nog steeds als mijn thuisploeg. Ik ken er de mensen heel goed en ik heb ook altijd contact gehouden. Ik denk dat dit in mijn carrière de juiste ontwikkeling is. De ploeg heeft stappen gemaakt en ik ben benieuwd wat dat mij kan brengen.”

“Team Jumbo-Visma is een ambitieuze ploeg en ik hoop daar mijn steentje aan bij te dragen. Ik denk zelf nog te kunnen verbeteren en mooie dingen te kunnen laten zien. De ploeg was de laatste tijd natuurlijk al heel succesvol en ik hoop de jongens die daarvoor zorgden goed te kunnen ondersteunen in de grote wedstrijden en ik hoop ook mijn ervaring over te kunnen brengen op de jonge renners. Ik kijk er heel erg naar uit”, aldus Kelderman.