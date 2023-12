Koen Middendorp • dinsdag 19 december 2023 om 08:00

Keuze te over: Jumbo-Visma reeg de zeges aaneen in 2023

In de maand december blikt WielerFlits traditioneel terug op het afgelopen wielerseizoen met de reeks Eindejaarslijstjes. Wat waren de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar en welke renners verdienen nog een eervolle vermelding voor 2023? Iedere werkdag is er een nieuwe lijst met bijbehorende poll. Vandaag staat centraal: de mooiste zege van Jumbo-Visma in 2023.

Wout van Aert wint de E3 Saxo Classic na intense driestrijd

Wout van Aert was, een week voor de E3 Saxo Classic, al derde geworden in Milaan-San Remo. Met de vorm van de Belgische klassiekerkopman van Jumbo-Visma zat het kortom wel snor, al moest hij in La Primavera wel duidelijk zijn meerdere erkennen in zijn grote rivaal Mathieu van der Poel. De twee kemphanen kwamen elkaar opnieuw tegen in de ‘mini-Ronde van Vlaanderen’. De 65ste editie van de E3 Saxo Classic draaide uiteindelijk uit op een fascinerende driestrijd, met daarbij ook de Sloveense alleskunner Tadej Pogacar.

Van der Poel, Pogacar en Van Aert wisten zich na een onderhoudende wedstrijd met de nodige plottwisten af te scheiden van de rest. Op de Oude Kwaremont – de laatste echte scherprechter van de dag – werden de kaarten op tafel gegooid en had Van Aert alle moeite van de wereld om bij te pikkelen. De Belg kon echter op karakter nog nét zijn karretje aanhaken bij zijn grote rivalen en dit gaf hem de nodige zelfvertrouwen richting de finish. Met een ongekende dosis wilskracht en een paar sterke sprintbenen, trok hij in een koninklijke sprint aan het langste eind.





Merci, Wout! Dominant Jumbo-Visma heerst in Gent-Wevelgem

In de wielersport worden er wel eens cadeautjes uitgedeeld. Zo komt het in een kleinere wedstrijd wel eens voor dat een knecht de zege krijgt van zijn kopman. Maar dat de kopman de overwinning weggeeft in een koers met de allure van Gent-Wevelgem, dat zien we toch niet elk jaar. Wout van Aert bleek dit jaar wel zeer vrijgevig door zijn Franse ploeggenoot Christophe Laporte als eerste over de streep te laten komen in Wevelgem, na een masterclass wielrennen van de twee renners van Jumbo-Visma. De tegenstand werd in de striemende regen op een hoop gereden.

Van Aert hoefde naar eigen zeggen geen twee keer na te denken aan de finish. “Christophe is zo’n teamspeler dat het een gemakkelijke beslissing was.” Winnaar Laporte was na afloop uiteraard dolblij met het ‘grootse gebaar’ van zijn kopman. “Op tien kilometer van de finish vroeg Wout me of ik wilde winnen. Ik wist niet wat ik moest antwoorden, want dat is werkelijk fantastisch.” Niet iedereen was echter even blij met het genereuze gebaar van Van Aert. Oud-renners zoals Tom Boonen (‘Wout gaat hier nog spijt van krijgen) en Johan Museeuw (‘je geeft geen race weg zoals Gent-Wevelgem’) waren kritischer.







Van een sportief drama naar ultieme glorie: Primož Roglič wint Giro d’Italia

De 106e editie van de Giro d’Italia was niet altijd even enerverend, en dan drukken we ons nog voorzichtig uit, maar de wielerliefhebbers werden gelukkig wel getrakteerd op een zinderende ontknoping. We moeten terug naar 27 mei 2023, naar de dag van de klimtijdrit van 18,6 kilometer naar de top van de verschrikkelijk steile Monte Lussari. Deze rit moest beslissen over de uitkomst van de 106e Giro d’Italia. Geraint Thomas beschikte voor de etappe nog over de beste papieren, maar het verschil met zijn naaste belager Primož Roglič was nog altijd maar 26 seconden.

In de klimtijdrit op de Monte Lussari gebeurde meer dan in de drie weken die eraan voorafgingen. Zo was er veel te doen over de opvallend trage fiets- en helmwissel van rozetruidrager Thomas, maar echt legendarisch werd het pas toen Roglic plots van de fiets moest. Wat bleek nu: de Sloveen van Jumbo-Visma had zijn ketting eraf getrapt. Zijn droom om de Giro d’Italia te winnen, leek zo op hartverscheurende wijze uiteen te spatten, maar Roglic liet zich niet zomaar uit het veld slaan. Hij wist zijn ketting er al snel weer op te leggen en kon zo weer verder.

Gedreven door adrenaline en de steun van duizenden dolenthousiaste Sloveense wielerfans wist hij in de resterende klimkilometers alsnog genoeg tijd te pakken op Thomas, en zo de Ronde van Italië op zijn kop te zetten. Een dag later schreef hij de Giro d’Italia 2023 definitief bij op zijn palmares.







De beste tijdrit ooit? Jonas Vingegaard blaast tegenstand weg in Tour de France

“Echt weergaloos, ik heb er geen woorden voor. Dit is de beste tijdrit ooit gereden in het wielrennen. Jonas pakt drie minuten op Wout van Aert, wat ook geen pannenkoek is. En hij pakt meer dan anderhalve minuut op Pogacar… Dit had echt niemand verwacht. Ik niet, Jumbo-Visma niet en ook Pogacar niet. De Tour de France lijkt nu wel beslist.” Oud-wielrenner Tom Dumoulin kwam na afloop van de zestiende etappe van de Tour de France 2023 superlatieven tekort. Superlatieven om de tijdritprestatie van Jonas Vingegaard te omschrijven.

De Deense kopman van Jumbo-Visma was er zojuist in geslaagd om zijn grote rivaal Tadej Pogacar, over een afstand van iets meer dan 22 kilometer, een tijdsverlies van anderhalve minuut aan te smeren. En hiermee de Tour in een belangrijke plooi te leggen. De manier waarop hij de bochten aansneed en de hellingen opreed… Het had iets weg van tijdritpoëzie. Voor de tijdrit werden er geen al te grote verschillen verwacht tussen de nummers een en twee in het klassement, maar de Deen deed met een buitenaardse tijdrit iedereen verstommen.

De renner van Jumbo-Visma kon het zelf ook niet helemaal plaatsen. “Ik had echt geweldige benen. Ik begon zelfs te twijfelen aan de gegevens van mijn powermeter. Ik dacht dat die kapot was. Ik denk dat dit mijn beste tijdrit ooit was. Ik ben zo trots op wat ik heb gedaan.” Het bleek een beslissend moment in de 110e Tour de France en een opmaat naar een tweede opeenvolgende eindzege voor Jonas Vingegaard.





Een ongeziene demonstratie (I): Jumbo-Visma met een 1-2-3 op Tourmalet

We verlaten de Tour de France, maar blijven wel op Franse bodem. Een van de meest in het oog springende etappes van de voorbije Vuelta a España ging namelijk over de Col d’Aubisque en Col de Spandelles naar de top van de Col du Tourmalet. Het werd een rit met de nodige plottwisten en een sportieve climax van jewelste. Op de flanken van de Col d’Aubisque spatte de koers al volledig uiteen en zagen we de ondergang van Remco Evenepoel. De Belg, toen nog een van de voornaamste kandidaten voor de eindzege, moet passen en ging volledig kopje onder.

Het werd dus niet de dag van Remco Evenepoel, maar wel die van Jumbo-Visma. De Nederlandse formatie speelde op de mythische Col du Tourmalet zijn overtal perfect uit en deelde een uppercut uit aan de resterende tegenstanders. Jonas Vingegaard gooide als eerste de knuppel in het hoenderhok, waarna zijn ploeggenoten Sepp Kuss en Primož Roglič de concurrentie het werk op lieten knappen. Vingegaard werd niet meer bijgehaald en won met ruime voorsprong. Kuss en Roglic wisten de dominantie van Jumbo-Visma nog wat extra in de verf te zetten, door als tweede en derde over de streep te komen.







Een ongeziene demonstratie (II): Roglic zegeviert op flanken van Angliru

Drie renners van dezelfde ploeg die de eerste drie plaatsen in de uitslag van een race bezetten: je ziet het niet elke dag gebeuren. Jumbo-Visma deed het vorig jaar al in de eerste Parijs-Nice-etappe met het trio Christophe Laporte, Wout van Aert en Primoz Roglic, maar in een bergrit in een grote ronde is dit zo mogelijk nog indrukwekkender. In de voorbije Vuelta a España waren we, in de rit naar de gevreesde Alto de l’Angliru, getuige van een ware wielershow van de mannen van Jumbo-Visma. Primoz Roglic won de rit, voor zijn ploeggenoten Jonas Vingegaard en Sepp Kuss.

Om u een idee te geven van de moeilijkheidsgraad van deze prestatie: we moeten teruggaan naar de dertiende rit in de Vuelta van 1991 om de voorgangers van Jonas Vingegaard, Sepp Kuss en Primoz Roglic in een grote ronde te vinden. Jean-Paul van Poppel, John Talen en Uwe Raab gingen toen namens PDM-Ultima-Concorde, ook een Nederlandse ploeg, met de eerste drie plekken in de massasprint in Zaragoza aan de haal. In de Tour gebeurde het zelfs voor het laatst in 1980, met een trio van het Franse Miko-Mercier-Vivagel, in Bagnères-de-Luchon.

Na afloop was er overigens niet alleen maar lof voor de prestatie van Jumbo-Visma. Zo werd er in de buitenlandse media gesproken over ‘karaktermoord’ op Kuss, die als rodetruidrager werd achtergelaten door zijn ploeggenoten Roglic en Vingegaard. De ploeg wist de plooien echter glad te strijken en kreeg zo alle neuzen weer dezelfde richting op, op weg naar het ultieme doel: het winnen van de Vuelta.





Sepp, Jonas en Primoz: Jumbo-Visma zorgt voor bijzondere 1-2-3 in Vuelta a España

Uniek: zo kunnen we de prestatie van Jumbo-Visma omschrijven in de voorbije Vuelta a España. De Nederlandse formatie domineerde dit jaar de Giro d’Italia en Tour de France, maar wat de geel-zwarthemden dit jaar in de Ronde van Spanje lieten zien, is ongezien. Jumbo-Visma won met de verrassende Sepp Kuss niet alleen het eindklassement van Spaanse ronde, maar wist met Jonas Vingegaard (2e) en Primoz Roglic (3e) ook de twee andere podiumklanten af te leveren.

Om stil te staan bij de unieke prestaties in de Vuelta en het wielerjaar 2023 – nog nooit won één ploeg alle drie de grote ronden in hetzelfde jaar, laat staan met drie verschillende coureurs – droegen de renners in de slotrit naar Madrid een speciaal tenue. Voor de start van de Vuelta was de ploeg al zeer ambitieus, maar “dat we uiteindelijk in Madrid met z’n drieën op het eindpodium zouden belanden, had ik niet verwacht.” Het waren de woorden van teammanager Richard Plugge in Madrid. “In dat opzicht zijn we wel verbaasd.”





Van de IC naar eindwinnaar: Milan Vader verrast in Tour of Guangxi

Het is zeker niet de grootste overwinning van Jumbo-Visma in 2023, maar wel eentje die we nog lang zullen herinneren. In de laatste WorldTour-koers van het seizoen, de Gree-Tour of Guangxi, waren we getuige van de doorbraak van Milan Vader als wegwielrenner. De 27-jarige Nederlander maakte eerst naam op de mountainbike, maar werd voor aanvang van het seizoen 2022 opgepikt door Jumbo-Visma. De Nederlandse ploeg zag toekomst in Vader, maar de renner kwam in zijn eerste profjaar zwaar ten val in de Ronde van het Baskenland.

De toestand van Vader was na zijn crash kritiek. Eenmaal in het ziekenhuis begonnen de artsen gelijk met opereren. In zijn halsslagaders werden stents geplaatst, omdat die vernauwd waren. Vader had verder bij zijn val gebroken ruggenwervels, een gebroken sleutelbeen en een gebroken schouderblad opgelopen. Een lange revalidatie volgde, maar hij kwam er weer bovenop en kon in september 2022 alweer zijn rentree maken in het wielerpeloton. Ruim een jaar na zijn comeback, verbaasde hij vriend, vijand en zichzelf in de Gree-Tour of Guangxi.

Vader won in de Chinese WorldTour-koers namelijk de koninginnenrit naar Nongla, voor de nodige wereldtoppers, en verzekerde zich enkele dagen later zelfs van de eindoverwinning. “Dat het allemaal zo uitpakt, is echt onwerkelijk. Dit scenario heb ik altijd in mijn hoofd gehouden na de val. De artsen gaven destijds aan dat ze al blij waren dat ik überhaupt weer op een fiets kon zitten. Mijn motivatie was zo groot om weer terug te keren op mijn oude niveau. Een ritzege en het eindklassement hier in China, mijn eerste profzeges: dit wilde ik al zo lang.”







En meer…

Het bleef voor Jumbo-Visma in 2023 niet bij de acht genoemde overwinningen. Zoals eerder aangegeven, won de ploeg afgelopen seizoen maar liefst 69 wedstrijden, meer dan welke andere formatie in het peloton. De eerste zege van het team (misschien een leuke vraag voor bij een wielerquiz) werd geboekt in de Santos Tour Down Under, door de inmiddels gestopte Rohan Dennis.

Kopmannen Primoz Roglic (vijftien zeges), Jonas Vingegaard (vijftien overwinningen) en Wout van Aert (vijf zeges) schreven ook in 2023 weer de nodige overwinningen op hun conto, maar we mogen ook de inbreng van sprinter Olav Kooij – met dertien zegeruikers – niet vergeten.

En dan vergeten we nog de prestigieuze overwinningen van Dylan van Baarle en Tiesj Benoot in het Openingsweekend. De Nederlander won na een knappe solo Omloop Het Nieuwsblad en de Belg na perfect ploegenspel Kuurne-Brussel-Kuurne. Het is slechts een kleine greep uit de zegecollectie van de beste wielerploeg van het moment.