zondag 17 september 2023 om 18:10

Vuelta 2023: De prestatie van Sepp Kuss is in meerdere opzichten bijzonder

Hij begon drie weken geleden nog niet eens als een outsider aan de Vuelta a España, maar Sepp Kuss zal in Madrid de rode trui uitgereikt krijgen als eindwinnaar van de Spaanse wielerronde. Het is voor de 29-jarige Amerikaan van Jumbo-Visma natuurlijk een mijlpaal, maar de zege van Kuss is in velerlei opzichten bijzonder.

Sepp Kuss staat ondanks zijn uitmuntende klimcapaciteiten nu niet bekend als een veelwinnaar, maar op zijn erelijst prijkt nu dus een eindzege in een grote ronde. De altijd goedlachse Amerikaan begon ook in deze Vuelta weer als klimknecht/luxehelper van kopmannen Jonas Vingegaard en Primoz Roglic. De Deen ging na zijn Tourzege op jacht naar de dubbel, Roglic kon voor een vierde keer de Ronde van Spanje winnen.

Het was echter meesterhelper Kuss die zijn twee kopmannen wist te overvleugelen, nadat hij in de zesde etappe naar Javalambre goed was voor een dubbelslag. De klimmer kreeg die dag van de ploegleiding van Jumbo-Visma de vrijheid om in de aanval te gaan, won de rit en veroverde tevens de rode trui. In het algemeen klassement had hij zo plots een voorsprong van bijna drie minuten op de grootste kandidaten voor de eindzege.

Het bleek een cruciaal moment in de 78ste Vuelta a España, aangezien Kuss in de daaropvolgende twee weken in staat bleek om de leiderstrui vast te houden. Met hulp van een ijzersterke ploeg en Roglic en Vingegaard, die bereid waren om zich weg te cijferen voor Kuss, wist die laatste Madrid in het rood te bereiken. Nu hoeft hij enkel nog de finish van de slotrit halen. Ondertussen kan hij al terugkijken op drie bijzondere, misschien wel carrièrebepalende weken op de fiets.