donderdag 14 september 2023 om 12:53

Buitenlandse media hard voor Jumbo-Visma: “Iets terugdoen voor Kuss, blijkt moeilijk”

Jumbo-Visma was woensdag weer zeer dominant op de steile flanken van de Alto de l’Angliru, maar wie mag zondag de rode trui aantrekken op het eindpodium in Madrid? Jonas Vingegaard hoopt dat Sepp Kuss de Vuelta wint, maar die laatste werd gisteren wel achtergelaten op de slotklim.

Dat Jumbo-Visma op weg is naar de eindzege in de Vuelta, en een 1-2-3’tje in het eindklassement, daar is vrijwel iedereen het wel over eens. Maar de manier waarop de drie kopmannen koersten op de flanken van Angliru, doet met name in de buitenlandse media flink wat stof opwaaien. De algemene teneur: Primoz Roglic en Jonas Vingegaard lieten hun ploegmaat Sepp Kuss in de steek.

‘Shitshow’

Johan Bruyneel is zeer streng in de podcast THEMOVE. “Het was de ‘Jumbo-Visma-shitshow. Het was chaos. Er is geen kapitein op het schip die duidelijk zegt hoe het moet gebeuren. Er moeten vandaag sterke instructies komen van het management. Niet uit de auto, want de mensen daar hebben geen autoriteit. Ze moeten wakker worden en duidelijk zijn. Als ze echt willen dat Kuss wint, is het echt niet ingewikkeld. Wacht gewoon op hem.”

De Spaanse sportkrant Marca keek ook met verbazing naar het koersgedrag van de geel-zwarte mannen. “Op de Angliru toonde de ploeg nog maar eens hoe oppermachtig ze zijn, maar er is controverse over de ploegtactiek. Roglic en Vingegaard vielen in rit zeventien hun ploegmaat aan, waardoor Kuss nog amper acht seconden bonus overhoudt. Het was op zijn zachtst gezegd een twijfelachtige ‘move’.”

“De Amerikaan is de voorbije jaren een sleutelpion geweest voor Roglic en Vingegaard, voor de uitbouw van hun indrukwekkende palmares. Zijn achterwiel redde hen op slechte dagen, en wist ze op goede dagen te lanceren. Maar iets terugdoen voor Kuss, blijkt moeilijk. Het was Mikel Landa, een concurrent, die de Amerikaan moest helpen om zijn leidersplaats te behouden.”

‘Pure kafka’

Het concurrerende AS is ook scherp in zijn analyse. “De droom van Kuss om de Vuelta te winnen, was op zijn verjaardag bijna uit elkaar gespat in de hel van de Angliru. Mikel Landa gaf Kuss een prachtig cadeau door de kop te nemen in de laatste kilometers, toen zijn rode trui in gevaar was. De ironie is dat Kuss zichzelf moet verdedigen tegen zijn eigen ploeggenoten. In plaats van te wachten op Kuss, gingen Roglic en Vingegaard er vandoor. En wie Kuss wél in de rode trui hield, was paradoxaal genoeg een rivaal. Pure kafka.”

In de Verenigde-Staten is er nu uiteraard ook meer aandacht voor de Ronde van Spanje. “De Vuelta is nu een wedstrijd tussen drie renners van dezelfde ploeg, die strijden om de eindzege”, ziet NBC Sports. “Sepp Kuss is nog altijd leider, maar met Roglic en Vingegaard – die de laatste twee etappes gewonnen hebben – is het duidelijk dat ze eerder individuele ambities hebben. In plaats van prioriteit te geven om Kuss aan zijn eerste grote ronde te helpen.”