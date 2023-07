Tour 2023: Buitenaardse Jonas Vingegaard deelt mokerslag uit in tijdrit naar Combloux

Is de Tour de France 2023 beslist? In de voorbije bergetappes waren Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar nog erg aan elkaar gewaagd, maar in de individuele tijdrit van Passy naar Combloux wist de Deen ongenadig hard uit te halen. De geletruidrager was een klasse apart op het lastige parcours en bleek aan de streep ruim anderhalve minuut(!) sneller dan zijn Sloveense concurrent.

In de voorbije bergetappes waren Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar aan elkaar gewaagd en gaven de twee Tourpretendenten elkaar geen duimbreed toe, maar vandaag moesten de Deen en de Sloveen met de billen bloot. In de individuele tijdrit van 22,6 kilometer van Passy naar Combloux waren de renners op zichzelf aangewezen. En dat op een bijzonder lastig parcours, met een slordige zeshonderd hoogtemeters. Vlak na de start v0lgde de Côte des Soudans (1,3 km aan 8,8%) en in de finale was er nog de Côte de Domancy (2,5 km aan 9,4%) en de laatste klimmende kilometers (3,5 km aan 5%) naar de streep.

Rode lantaarn Michael Mørkøv bijt spits af

Er werd reikhalzend uitgekeken naar de strijd tussen de kopmannen van respectievelijk Jumbo-Visma en UAE Emirates, maar eerst was het aan de andere Tourrrenners om een tijd neer te zetten aan de finish in Combloux. De Deen Michael Mørkøv rolde, als de nummer laatst in het algemeen klassement, als eerste van het startpodium. De ervaren Deen van Soudal Quick-Step kon zoals verwacht echter geen rol van betekenis spelen in de strijd om de dagzege en eindigde met een tijd van 39:46 (een gemiddelde snelheid van 33,9 kilometer per uur) ver in de achterhoede.

De eerste serieuzere tijd kwam op naam van Gianni Moscon. De Italiaan van Astana Qazaqstan, bezig aan een anonieme Tour, dook als eerste renner onder de 38 minuten en mocht met een tijd van 37:39 plaatsnemen op de hot seat. Moscon kon echter niet lang genieten van de leidende positie, aangezien Dries Devenyns – die bezig is aan zijn laatste Tour de France – aan de finish nog eens twee seconden sneller bleek. Het leverde wat vroege suspense op, maar het was toch wachten op de eerste echte tijdritspecialisten. Op Rémi Cavagna bijvoorbeeld. De Franse kampioen ging al redelijk vroeg van start.

Wachten op de eerste specialisten

Maar eerst was het nog de beurt aan Mads Pedersen. We kennen de Deen vooral als klassiekerspecialist en machtsspurter, maar de renner van Lidl-Trek heeft ook een bijzonder goede tijdrit in de benen. Dat liet de oud-wereldkampioen op de weg ook vandaag weer zien, want aan de finish wist hij met 36:07 toch wel een nieuwe standaard neer te zetten. Dat het echter nóg harder kon, bewees Cavagna niet veel later. Met een eindtijd van 35:42 dook de Franse kampioen tegen de klok 25 seconden onder de tijd van Pedersen, en zo als eerste renner ook onder de 36 minuten.

Met Cavagna als voorlopige snelste man, was het wachten op de binnenkomst van de volgende tijdrittoppers. Mathieu van der Poel, die ook al goede tijdritten heeft gereden in zijn carrière, gaf duidelijk niet het volle pond en gaf aan de finish drieëneenhalve minuut toe. Stefan Küng deed wel zijn uiterste best en de Zwitserse tijdritspecialist kwam ook uitstekend uit de startblokken, maar verloor in het tweede deel toch wat van zijn pluimen en finishte nog op bijna een minuut van Cavagna. De Fransman zag vanuit de hot seat de ene na de andere renner de tanden stukbijten op zijn tijd, maar de grote favorieten moesten nog wel komen.

Van Aert slaat toe in tweede deel van de tijdrit

Heel wat ogen waren gericht op Wout van Aert. De Belgische kampioen in het tijdrijden begon om iets voor 16.20 uur aan zijn tijdrit. De renner van Jumbo-Visma werd voor de start gezien als een van de topfavorieten voor de dagzege, maar had toch zijn handen vol aan de tijd van Cavagna. Sterker: Van Aert verloor in het eerste deel van de tijdrit zelfs tijd op de Fransman. De alleskunner begon met een achterstand van goed twintig seconden aan de pittige Côte de Domancy, maar Van Aert had duidelijk nog wat in de tank en versnelde in het tweede gedeelte, waardoor hij de rollen volledig wist om te draaien.

Een achterstand van 21 seconden aan het tweede tussenpunt werd een voorsprong van vijftien tellen aan de finish voor Van Aert. Met een tijd van 35:27 mocht hij dromen van de winst, maar was het ook genoeg om zijn ploegmakker Vingegaard en Pogacar achter zich te houden? Eerst was het wachten op de binnenkomst van de andere klassementsrenners, en met mannen als Pello Bilbao, de gebroeders Simon en Adam Yates en Carlos Rodríguez moesten nog heel wat schaduwfavorieten een eindtijd neerzetten. En toch ging de meeste aandacht uit naar het duel tussen de nummers een en twee in het klassement.

Van een andere planeet: Vingegaard deelt mokerslag uit

Vingegaard en Pogacar lieten aan het eerste tussenpunt zien waarom ze op dit moment boven de rest uitsteken. De Sloveen verpulverde met een tijd van 10:10 de tegenstand – zo bleek Pogacar al ruim een halve minuut sneller dan Van Aert – maar het kon nog sneller. Veel sneller. Dat liet een ontketende Vingegaard zien door als enige renner onder de tien minuten (9:54) te duiken, waarmee hij nog eens zestien(!) seconden sneller was dan zijn grote concurrent Pogacar. Vingegaard wist met andere woorden de eerste tik uit te delen, maar kon de man in het geel ook zijn inspanning doortrekken tot op de streep?

Het antwoord was volmondig ja: aan het tweede tussenpunt was het verschil tussen Vingegaard en Pogacar al opgelopen tot iets meer dan een halve minuut. En ook op de steile flanken van de Côte de Domancy liep de Deen alsmaar verder uit. Op de top van de Côte de Domancy kreeg Pogacar een tijdsverlies van een minuut om de oren en aan de finish was het verschil tussen de twee kemphanen maar liefst 1:38 in het voordeel van Vingegaard. Die laatste lijkt de Tour zo in een beslissende plooi te leggen, al volgen er in deze Tour nog wel bergetappes naar de Col de la Loze en Le Markstein.

Nieuwe verschillen in klassement

In het nieuwe algemeen klassement volgt Pogacar niet meer op tien seconden, maar op 1:48 van Vingegaard. Adam Yates is na een uitstekende tijdrit opgeschoven naar de derde plek in de algemene rangschikking, al volgt Rodríguez – als de nummer vier – op slechts enkele seconden van Yates.