Giro 2023: Roglic slaat sensationele dubbelslag in zenuwslopende klimtijdrit naar Monte Lussari

Primoz Roglic heeft voor een grote sensatie gezorgd op de voorlaatste dag van de Giro d’Italia. De Sloveen van Jumbo-Visma won, ondanks dat hij op een zeker moment zijn ketting eraf reed, de klimtijdrit naar Monte Lussari en reed zo Geraint Thomas uit het roze. De Brit verloor veertig seconden in de klimtijdrit: veertien seconden teveel om de eindzege binnen te halen.

Op de voorlaatste dag van de Giro d’Italia kregen de renners een loodzware klimtijdrit voorgeschoteld. Na een nagenoeg vlakke aanloop vanuit Tarvisio en een eerste meetpunt na 11,3 kilometer, begon het wegdek snel te rijzen. De Monte Lussari heeft een lengte van 7,3 kilometer en een gemiddeld stijgingspercentage van liefst 12,1% (!), maar eigenlijk is de klim nog steiler dan dat. Dat komt omdat kilometer 5 en 6 van de klim zo goed als vlak zijn. In de rest van de klim ligt het stijgingspercentage nauwelijks onder de 13% of 14%, met uitschieters naar de 22%.

Eerste heats

De tijdrit werd ingedeeld in drie heats, te beginnen vanaf 11.30 uur. In de eerste heat startten veel sprinters en andere zware mannen, waardoor we geen al te scherpe tijden hoefden te verwachten. Thibault Guernalec (Arkéa-Samsic) stond in deze fase lang aan de leiding. Tijdens de tweede heat kwam Thomas Gloag in de buurt van de Fransman, al leek de jongeling van Jumbo-Visma niet tot de limiet gegaan. Hij vierde in de laatste honderden meters een feestje met het publiek, net als veel andere renners trouwens.

Thomas Champion had geen tijd voor een feestje. De 23-jarige renner van Cofidis gaf het volle pond en nam zo de leiding over van Guernalec. Al snel moest hij zijn plaats in de hot seat echter weer afstaan, aan Matthew Riccitello. De klimmer Israel-Premier Tech liet zien dat het nog veel sneller kon: hij deed bijna twee minuten af van de tijd van Champion. In de tweede heat zou niemand meer beter doen.

Voorfinale

Daar kwam al vrij vroeg in de derde heat verandering in. Het was Jay Vine die Riccitello afloste, al was het nipt. De Australisch kampioen tijdrijden deed slechts drie seconden beter. Heel lang kon Vine dan ook niet genieten van de koppositie, want al snel dook zijn ploeggenoot Brandon McNulty 46 tellen onder zijn tijd.

De Amerikanen deden het goed. Na Riccitello en McNulty pakte namelijk ook Sepp Kuss de leiding. De klimknecht van Jumbo-Visma deed op de top twee seconden beter dan McNulty. Ilan Van Wilder moest genoegen nemen met een voorlopig vijfde tijd, maar deed daarmee wel beter dan Santiago Buitrago. Hij schoof zo op naar plek twaalf.

Toppers aan het werk

Ondertussen waren Joao Almeida, Primoz Roglic en Geraint Thomas allen van start. Bij het eerste tussenpunt was Roglic de beste: hij pakte vier tellen op Almeida en twee op Thomas. Die laatste had wel relatief veel tijd besteed aan zijn fiets- en helmwissel, net voor het eerste tussenpunt.

Bij het tweede tussenpunt zagen we goede tijden van Thymen Arensman en Thibaut Pinot, terwijl Eddie Dunbar veel van zijn pluimen verloor. De Ier zou zijn vijfde plek gaan verliezen aan een van de genoemde namen, dat was duidelijk. Damiano Caruso klokte bij dit tussenpunt precies dezelfde tijd als Kuss en leek op dit punt zijn vierde plaats met verve te verdedigen. Ook Almeida kwam met dezelfde tijd als Caruso en Kuss door.

Beste tijd Roglic, wachten op Thomas

Roglic deed meer dan een halve minuut beter en liep daarmee ook zestien seconden in op Thomas, die als tweede door zou komen. De kopman van Jumbo-Visma reed niet veel later zijn ketting er echter af en stond enkele seconden met de voeten aan de grond. Niettemin klokte hij bij het laatste tussenpunt de toptijd en was hij ook aan de finish de nummer één. Hij deed daar beter dan Damiano Caruso en Joao Almeida, die achtereenvolgens de toptijd hadden geklokt.

Het was vervolgens wachten op Thomas, de laatste die binnen moest komen. De rozetruidrager gaf alles, maar gaf op de streep veertig seconden toe op Roglic. Dat was veertien seconden teveel voor de Brit om het roze te behouden. Die ging, op de voorlaatste dag van de Giro, naar Roglic.