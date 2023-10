dinsdag 17 oktober 2023 om 12:38

Milan Vader wint WorldTour-rittenkoers: “Dit scenario heb ik altijd in mijn hoofd gehouden na de val”

Milan Vader verzekerde zich vandaag van de eindzege in de Tour of Guangxi. Plots heeft hij een WorldTour-rittenkoers op zijn erelijst, en dat na een heel moeilijk 2022. “Dit is echt geweldig, ik kan niet meer wensen op dit moment”, zegt hij op de site van Jumbo-Visma.

“Hoe de ploeg ervoor heeft gevochten deze week. Dat het allemaal zo uitpakt is echt onwerkelijk”, vervolgt een dolgelukkige Vader, die in het voorjaar van 2022 hard ten val kwam in de Ronde van het Baskenland. Vervolgens lag hij twaalf dagen in coma, waarna een lange en loodzware revalidatie volgde.

“Dit scenario heb ik altijd in mijn hoofd gehouden na de val. De artsen gaven destijds aan dat ze al blij waren dat ik überhaupt weer op een fiets kon zitten. Mijn motivatie was zo groot om weer terug te keren op mijn oude niveau. Een ritzege en het eindklassement hier in China, mijn eerste profzeges: dit wilde ik al zo lang.”

Merijn Zeeman: “Heel bijzonder”

Merijn Zeeman, sportief directeur bij Jumbo-Visma, benadrukt hoe speciaal de zege van Vader is. “Milan heeft voor zijn leven moeten knokken vorig jaar. Anderhalf seizoen later wint hij het eindklassement van een World Tour-wedstrijd. Dat is heel bijzonder.”

“We hebben Milan een kans gegeven bij onze ploeg en zijn heel intensief met hem aan de slag gegaan”, doelt Zeeman erop dat Vader bij Jumbo-Visma kwam toen hij zich enkel nog had bewezen als mountainbiker. “Zijn coach Tim Heemskerk is al jarenlang met hem bezig om de transitie vanuit het mountainbiken naar het wegwielrennen te maken. Dat hij hier zo zijn tweede seizoen bij ons team afsluit is echt heel bijzonder én ook totaal onverwachts. Een hele mooie verrassing.”

Olav Kooij wint de slotrit

Op de slotdag van de Tour of Guangxi maakte Olav Kooij het feest voor Jumbo-Visma compleet door de laatste etappe te winnen. “Ongelofelijk, dit is echt fenomenaal”, zegt Zeeman daarover. “De doelstelling voor het seizoen met Olav was om tien zeges te boeken, maar hij pakt hier alweer zijn dertiende. Olav is van de eerste lichting van ons Development Team. Hij heeft zich ontwikkeld van een jong talent tot een internationale topsprinter. Daar zijn we heel erg trots op binnen de ploeg.”

Dankzij de zeges van Kooij en Vader staat het seizoenstotaal van Jumbo-Visma nu op 69 overwinningen. De Nederlandse formatie voert daarmee de ranglijst van alle ploegen aan. “Tel daar nog de EK-zege van Christophe Laporte bij op en dan kom je op 70”, voegt Zeeman toe. “Dit is veruit het beste seizoen ooit wat dit team gereden heeft. We schreven al geschiedenis door de drie grote rondes in één jaar te winnen. En nu na de week in China bereiken we een historisch aantal van 70 overwinningen.”

“Hier zijn eigenlijk gewoon geen woorden voor. Het is echt een ongekend seizoen, werkelijk fantastisch. We zijn altijd een bescheiden en nederig team, maar dit is absoluut wel iets om even bij stil te staan. We zijn hier ontzettend trots op.”