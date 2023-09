woensdag 13 september 2023 om 17:49

Vuelta 2023: Suprematie Jumbo-Visma op Angliru met ritzege Roglic voor Vingegaard, Kuss blijft leider

Primož Roglič heeft de loodzware bergetappe in de Vuelta a España met finish op de Alto de l’Angliru gewonnen. Na een korte rit van 124 kilometer heerste Jumbo-Visma op het monster van Asturië, want in het wiel van Roglič kwam Jonas Vingegaard als tweede over de meet. Voor Sepp Kuss ging het in de laatste twee kilometer te hard, maar hij behield – door een sterke Mikel Landa – wel zijn rode trui. Kuss leidt nu met acht seconden op Vingegaard.

De 124 kilometer lange rit kende een relatief makkelijke eerste helft, zeker vergeleken met het profiel van het tweede deel van de rit. Vanaf kilometerpaal 66 was het namelijk vooral klimmen geblazen voor de renners met achtereenvolgens de Alto de la Colladiella (7,8 km aan 7,1%), de Alto del Cordal (5,4 km aan 9,2%) en het beest van Asturië: de Alto de l’Angliru (12,4 km aan 10,3%) met stroken tot wel 24%.

Evenepoel kiest weer de aanval

Na zijn snipperdag van gisteren had Remco Evenepoel al aangekondigd vandaag weer vol voor de aanval te gaan. De bergtruidrager hield woord en was ook de eerste aanvaller van de dag. Die poging strandde, waarna de Belg zich vaker mengde in de debatten om de vlucht op poten te zetten. Nadat door een valpartij in het peloton de controle even weg was, reden vijf renners weg, met daarbij Mattia Cattaneo en Chris Hamilton.

Een tegenaanval van Evenepoel en Filippo Ganna strandde, maar de groep-Cattaneo kwam ook maar niet weg. Evenepoel ging niet bij de pakken neerzitten en probeerde het nog een keer. Dit keer met succes. Hij kwam in een groep terecht met zijn ploegmaat Cattaneo en Lorenzo Germani (Groupama-FDJ). In het peloton nam Jumbo-Visma het voortouw.

Marc Soler begint er vroeg aan

Met een kleine twee minuten voorsprong begonnen Evenepoel, Cattaneo en Germani aan de Alto de la Colladiella, waar ook de eerste klassementsrenner in de aanval trok. UAE Emirates trok de kaart-Marc Soler (zesde in het klassement) om al op 53 kilometer aan te vallen. Hij ging in de achtervolging op Evenepoel en Cattaneo, die Germani hadden gelost, en reed al snel meer dan een minuut weg van het peloton.

Soler kwam in de vallei richting de Alto del Cordal een chasse patate terecht. Hij verloor tijd op de koplopers en zag Jumbo-Visma naderen vanuit de achtergrond. Ondertussen werd Evenepoel aan de voet van de Cordal afgezet door Cattaneo en begon met twee minuten voorsprong op Soler, en drie minuten op het peloton, aan de korte maar steile klim.

De bergtruidrager hield knap stand en pakte op de Cordal – net als op de Colladiella – de volle buit aan bergpunten. Soler had meer moeite en verloor steeds meer van zijn pluimen tegenover het peloton, waar Bahrain Victorious het commando had overgenomen. De ploeg-Landa greep Soler in de kraag en kwam tot op twee minuten van Evenepoel op de top.

Spektakel op het mistige monster van Asturië

Evenepoel reed een voorzichtige afdaling en begon vervolgens met 1.20 minuut aan de gevreesde Angliru. Daar loste Soler al snel uit de favorietengroep na zijn alles-of-niets-aanval, maar het was wachten op de laatste zeven kilometer met louter percentages boven de 10%. Het kaf werd daar meteen van het koren gescheiden bij de favorieten, zo ging Aleksandr Vlasov al vroeg overboord.

Door een versnelling van Romain Bardet en Wout Poels werd Evenepoel ruim vijf kilometer voor de finish opgeraapt. Onder het tempo van de Nederlander moest Juan Ayuso, de nummer vier in het klassement, niet lang daarna ook lossen bij de andere favorieten. Eerder was João Almeida al gelost, waardoor UAE Emirates al zijn pionnen kwijt was vooraan. Enric Mas kreeg het 4,5 kilometer onder de meet ook lastig; hij kon niet mee met de besten.

Zo bleven zes koplopers over op de Angliru: Poels, Landa en Santiago Buitrago namens Bahrain Victorious en de drie kopmannen van Jumbo-Visma. Daarachter was het een man-tegen-mangevecht. Het beulswerk van Poels zorgde er ook voor dat Buitrago afhaakte, terwijl Sepp Kuss, Jonas Vingegaard en Primož Roglič ‘gewoon’ volgden in de dikke mist op de Angliru. Dat was 20 seconden voor Mas en 30 seconden voor Ayuso.

Suprematie Jumbo-Visma

Drie kilometer voor de meet nam Roglič het commando over. Hij reed langzaam weg en dwong Landa in de achtervolging. De Spanjaard werd geringeloord door de mannen van Jumbo-Visma, want Kuss en Vingegaard lieten hem spartelen en sprongen vervolgens in een ruk naar Roglič toe. Een droomscenario was om met zijn drieën over de meet te komen, maar dat bleek te mooi om waar te zijn.

De jarige Sepp Kuss moest namelijk op twee kilometer van de meet lossen bij Roglič en Vingegaard. Het ging te hard voor de Amerikaan, die zich in het wiel nestelde van een sterke Landa. Hij hield het gat met Roglič en Vingegaard op een twintigtal seconden in de slotkilometer, maar werd in de sprint wel geklopt door Kuss. Vooraan kreeg de Sloveen de zege cadeau van Vingegaard, waardoor ze nu allebei twee ritzeges op zak hebben deze Vuelta.

Roglič, Vingegaard en Kuss zorgden daardoor voor een 1-2-3 in de rituitslag en hebben ook hun positie in het algemeen klassement verstevigd. Kuss leidt nu, door de verdiende bonificaties, met 8 seconden op Vingegaard en 1.08 minuut op Roglič. Het gat met nummer vier Ayuso is gegroeid tot maar liefst vier minuten. Hij heeft Landa en Mas in zijn nek hijgen, zij staan binnen een halve minuut.

Topdag Poels en Uijtdebroeks

Een speciale vermelding is er voor Wout Poels en Cian Uijtdebroeks. De Limburger werd na zijn knechtenwerk nog vijfde in de daguitslag, terwijl de jonge Belg zevende werd en daardoor wist op te klimmen naar de zevende plaats in het algemeen klassement. Hij is daardoor zijn ploegmaat Vlasov gepasseerd.