Het jaar van WielerFlits: meer eigen nieuws en nieuwe rubrieken

Het wielerjaar 2022 was er een om duimen en vingers bij af te likken. Nederlandse en Belgische overwinningen in Monumenten, Jumbo-Visma dat met Jonas Vingegaard de Tour de France wint, Wout van Aert in het groen en een ontbolsterde Remco Evenepoel in het najaar als grootste uitschieters.

WielerFlits

Op de golf van de vele wielersucces surfte WielerFlits naar nieuwe records. Niet alleen door te volgen maar juist door leidend te zijn. Al in januari verschenen onze eerste verhalen over de consequenties van de promotie-degradatie-regeling in de WorldTour. Lang voordat het een groot thema werd. In de wekelijkse rubriek Promotie-degradatie beschreef Youri IJnsen wat de nieuwe tussenstand van de UCI-ranking betekende voor de teams in de gevarenzone.

Een van de pijlers waarmee wij groot zijn geworden is onze snelle nieuwsvoorziening. Nieuws als eerste brengen is daarvan een belangrijk onderdeel. Ook dit jaar hebben we onze stempel kunnen drukken met transfernieuws. Mooie voorbeelden van transfers die je als eerste kon lezen op WielerFlits, waren verschillende nieuwtjes in de transfersoap rond Stefan Küng, de overstap van Mike Teunissen naar Intermarche-Wanty Gobert, de transfer van Quinten Hermans naar Alpecin-Deceuninck en Jumbo-Visma-aanwinsten Atilla Valter en Wilco Kelderman.

Hoe zo’n nieuwsbericht tot stand komt, blijft het geheim van de chef, maar achter ieder bericht zit vaak een heel verhaal. De overstap van Kelderman waren we bijvoorbeeld al een tijdje op het spoor. Uiteindelijk besloten we dit nieuws te publiceren toen Youri en ik in Frankrijk waren voor de Tour de France. Vanuit de auto op de snelweg naar een snikheet Carcassonne (het was die dag 42 graden!) drukte Youri op de publiceer-knop. Nu ik terugblik op het jaar zijn het dit soort anekdotes die je bijblijven.

Clickbait

Primeurs brengen is slechts een klein onderdeel van wat we allemaal doen. In een tijd waarin concurrenten het niet zo nauw nemen met factchecken en bronvermelding is het extra belangrijk om zorgvuldig en nauwkeurig te blijven werken.

Het afgelopen jaar hebben we opnieuw gepoogd te tonen dat goede wielerjournalistiek sterker is dan clickbait. De artikelen waar we veel tijd en moeite in steken bevestigen dat die aanpak slaagt. Deze verhalen eindigen structureel bovenaan in de lijst van best gelezen berichten. Mooie voorbeelden zijn de verhalen en opinies van Raymond Kerckhoffs over het moeilijke wielerhuwelijk van Tom Dumoulin, het nieuwsverhaal dat wielerploegen bloedcontroles willen vlak voor en direct na de finish en het artikel waarin hij uiteenzet dat het WK-debacle van Mathieu van der Poel niet het enige bizarre KNWU incident was.

Persoonlijk ben ik trots op het verhaal wat ik na de Vuelta Holanda publiceerde over de grote problemen van het Nederlandse wielrennen. Dit maakte nogal wat los en dat is maar goed ook, want als beleidsbepalers niet wakkerschrikken gaat het Nederlandse wielrennen een sombere toekomst tegemoet.

Het grote tekort aan politiebegeleiding is gelukkig geen groot probleem in België. Ook op wielerflits.be noteerden we nieuwe bezoekrecords, mede door grondig verslag te doen van het veldrijden. Al hebben we wel afscheid genomen van Mr.Veldrijden Nico Dick. Hij heeft na een aantal jaar WielerFlits een droomtransfer gemaakt naar Alpecin-Deceuninck en is vanaf komend jaar dus werkzaam in de WorldTour. Een stap die we hem van harte gunnen.

RIDE Magazine

In het tweede jaar van RIDE Magazine hebben we het aantal edities opgeschroefd naar vier. Ruwweg ieder kwartaal verschijnt er nu een nieuw magazine. Naast de seizoengids (maart), zomernummer (eind mei), herfsteditie (september) hebben we het aanbod uitgebreid met een wintereditie.

Ons eerste winternummer is een editie geworden vol verhalen waarmee je de koersloze wintermaanden kunt overbruggen. De komst van dit nummer, met wereldkampioen Remco Evenepoel op de cover, hebben we in november feestelijk gevierd met een launch party bij Merida in Apeldoorn.

Met RIDE willen we wielerliefhebbers iets extra’s bieden en langere verhalen maken die beter uit de verf komen op papier dan op een digitaal scherm. Het tien pagina’s tellende coververhaal over Evenepoel is daarvan een goed voorbeeld, maar hetzelfde geldt voor de reportage met Dylan van Baarle in Monaco (seizoengids) en het interview met Biniam Girmay vanuit Canada (herfsteditie).

Hoewel ik schrijf dat we zijn uitgebreid naar vier edities, zijn dat er dit jaar eigenlijk vijf geweest. In samenwerking met de organisatie van de Vuelta Holanda maakten we een speciale Vuelta Holanda-editie die tijdens het Nederlandse Vuelta-weekend werd verspreid onder de bezoekers en onze abonnees.

Alle inspanningen van het afgelopen jaar zijn beloond met een mooie groei in het aantal lezers en abonnees, en ook vanuit de markt blijven de reacties bijzonder positief, wat onze ambities alleen maar aanzwengelt. Onze missie voor 2023 is nog meer lezers kennis laten maken met RIDE.

Partnerships

2022 was ook een jaar waarin we nieuwe partnerships sloten en bestaande intensiveerden. In januari organiseerden we samen met Jumbo-Visma hun teampresentatie die exclusief op WielerFlits te bekijken was.

Iedere maand kon er weer gestemd worden op de Wielrenner van de maand. Een samenwerking tussen WielerFlits en de Club 48 met als hoogtepunt het Wielergala, waar de wielrenners van het jaar werden uitgeroepen met een sleutelrol voor Nick Doup in de live-uitzending op Eurosport.

Een aantal van de profs die op het wielergala in het zonnetje werden gezet, deden ook mee aan de teruggekeerde Ride with the Pros, waarmee we ook een meerjarig partnership zijn aangegaan met rennersvakbond VVBW,

En tot slot was RIDE Magazine opnieuw mediapartner van Flanders Gravel. Een serie offroadevenementen van Flanders Classics.

Vernieuwingen

Een leuke nieuwkomer op WielerFlits is de serie Vrijdag de dertiende. Het concept is simpel. Iedere week interviewen we een veldrijder die recent als dertiende is geëindigd in een veldrit. Dat loopt uiteen van de junioren meisjes tot aan de elite mannen, van C2-cross tot WK.

Met deze rubriek willen we ook de minder bekende veldrijders een gezicht geven. Iedere week leidt dit tot mooie en soms bijzondere verhalen. Gezien de positieve reacties is de kans groot dat we deze serie voortzetten tijdens het wegseizoen.



Tijdens de Tour de France hebben we ons aanbod uitgebreid met de WielerFlits Update, een dagelijkse analyse vanaf locatie die zowel in beeld (YouTube) als audio (podcast) te zien en beluisteren was. Om in onze drukste maand (zowel qua werkzaamheden als bezoekers) iedere dag een uitzending af te leveren, was gezien het vaak krakkemikkige Franse WiFi een grote uitdaging, maar tevens een mooi avontuur.

De homepage op zowel Wielerflits.nl als Wielerflits.be kreeg een kleine make-over. Onder de headlines zijn kortere blokken met de laatste berichten van subsites Materiaalzone en Fietstoerisme verschenen. De oplettende bezoeker heeft gezien dat de subpagina wielerflits.nl/fietstoerisme een grondig redesign heeft gekregen, waardoor je nu veel makkelijker kunt navigeren naar alle verhalen.

Voor de redactie werden grote aanpassingen gedaan aan de achterkant van de website. Belangrijke functionaliteiten zoals het liveblog en updateblog zijn geoptimaliseerd, waardoor het net wat soepeler en sneller werkt. Als bezoeker krijg je hier weinig van mee, maar voor onze redacteuren die dagelijks met deze systemen werken, waren het langverwachte updates.

Wat je als bezoeker wel hebt gemerkt is dat er een grote update is doorgevoerd in de reacties. De sortering is nu op basis van het aantal duimpjes omhoog en duimpjes omlaag.

Door onze groei in bezoekers is door de jaren heen ook het aantal reacties sterk toegenomen. Maar niet iedere reactie is van dezelfde kwaliteit. Naast de inhoudelijke discussies die jullie voeren, en waar mijn collega’s en ik ons graag in mengen, zijn er ook bezoekers die bewust of onbewust de sfeer soms verstoren. De nieuwe sortering bevordert nu de inhoudelijke discussie.

Ons voornemen was om volledig afscheid te nemen van de chronologische weergave, maar op veler verzoeken is deze optie toch behouden. Wie dat graag wil, kan alsnog kiezen voor een sortering op basis van oud naar nieuw.

Wat gaan we doen in 2023?

Momenteel zijn we druk bezig met voorbereidingen voor een nieuw redesign van de homepage op zowel desktop als mobiel. Ons doel is dit nog voor de klassiekerperiode in april te releasen. Maar net als alle ICT-projecten bij de overheid liggen vertragingen op de loer. Weet in ieder geval dat we ermee bezig zijn!

Datzelfde geldt ook voor de App. De iOS- en Android-applicaties staan hoog op onze prioriteitenlijst om te vernieuwen. Door de verbredingsslag die we de laatste jaren hebben gemaakt, is de App geen complete afspiegeling meer van WielerFlits. Ook deze update hopen we in het voorjaar door te voeren. Of dat ook gelukt is, lees je over een jaar in een nieuwe terugblik.

Ook op audiovisueelvlak gaan we nieuwe stappen zetten. Componist Guido Heeneman is samen met zijn team van Call 4 Music voor ons nieuwe leadermuziek en audiovormgeving aan het componeren voor de WielerFlits Podcast. Ik heb al iets kunnen luisteren en dat klonk veelbelovend! Stay tuned!

In 2023 gaan we vooral verder met waar we mee bezig zijn. Interviews, voorbeschouwingen, achtergronden, opinies en natuurlijk heel veel wielernieuws.

Dank voor het bezoeken van onze platforms en dat 2023 opnieuw een prachtig wielerjaar mag worden!

Heb je een vraag of opmerking, of wil je iets anders melden over WielerFlits of RIDE Magazine? Stuur mij een e-mail: [email protected].