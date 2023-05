Giro 2023: Dit was etappe 7 naar Campo Imperatore – Favorieten houden kaarten tegen de borst

Op vrijdag 12 mei vond de zevende etappe in de Giro d’Italia plaats. Op meer dan 2000 meter hoogte lag de finishlijn op de hoogvlakte Campo Imperatore. WielerFlits praat je helemaal bij.

De eerste echte bergrit in deze Giro telde liefst 218 kilometer. Na een vlakke start begon het klimwerk na tachtig kilometer met de Rionero Sannitico (14 km aan 4,6%). Later volgden ook nog de Roccaraso (8,9 km aan 6,2%) en Calascio (13,5 km aan 6%), alvorens de slotklim naar Campo Imperatore begon. In de laatste 4,5 kilometer zakte het gemiddelde niet meer onder de 8%, en was er nog een uitschieter van 13%.

De favorieten hielden vrijdag de kaarten tegen de borst. Omdat er een flinke tegenwind stond op de slotklim, en de klassementsrenners vermoedelijk ook met de loodzware slotweek in hun hoofd zaten, konden we geen aanvallen noteren en bleef Andreas Leknessund vrij gemakkelijk in de roze trui. Davide Bais greep vanuit de vroege vlucht de zege en boekte de grootste overwinning in zijn carrière.

Lees ook: Giro 2023: Davide Bais wint op Gran Sasso d’Italia vanuit vroege vlucht, favorieten sparen elkaar

Reacties

Davide Bais: “Dit is mijn eerste zege als prof, ik ben er heel blij mee. Ik wilde eigenlijk gewoon mee in de vroege vlucht zitten om wat punten te nemen voor het bergklassement. In de finale voelde ik me goed, ik had vertrouwen in mijn sprint. Ik wil mijn familie en al mijn ploeggenoten bedanken.” (Flashinterview)

“Dit is mijn eerste zege als prof, ik ben er heel blij mee. Ik wilde eigenlijk gewoon mee in de vroege vlucht zitten om wat punten te nemen voor het bergklassement. In de finale voelde ik me goed, ik had vertrouwen in mijn sprint. Ik wil mijn familie en al mijn ploeggenoten bedanken.” (Flashinterview) Andreas Leknessund: “Ik voelde me oké vandaag. Uiteindelijk hebben we alleen in de laatste kilometer vol gereden. Ik had het natuurlijk zwaarder verwacht, het was een beetje saai. Ik heb niet moeten vechten voor mijn roze trui.” (Flashinterview)

“Ik voelde me oké vandaag. Uiteindelijk hebben we alleen in de laatste kilometer vol gereden. Ik had het natuurlijk zwaarder verwacht, het was een beetje saai. Ik heb niet moeten vechten voor mijn roze trui.” (Flashinterview) Remco Evenepoel: “Het sprintje betekent niks, maar het is altijd mooi om die sprint te winnen. Het was eerder om uit de problemen te blijven. Eerste is beter dan laatste. Het was een lange dag, we zaten zes uur op de fiets. Het was ook heel koud boven en de transfer naar beneden is ook niet optimaal. Dit zal in de kleren kruipen.” (HLN)

“Het sprintje betekent niks, maar het is altijd mooi om die sprint te winnen. Het was eerder om uit de problemen te blijven. Eerste is beter dan laatste. Het was een lange dag, we zaten zes uur op de fiets. Het was ook heel koud boven en de transfer naar beneden is ook niet optimaal. Dit zal in de kleren kruipen.” (HLN) Primož Roglič: “De omstandigheden maakten het bijna onmogelijk om iets te ondernemen. De benen voelden in ieder geval goed aan. Dat is hoe dan ook een goed teken. De wind stak behoorlijk de kop op, waardoor aanvallen uit een grote groep niet verstandig was. De ploeggenoten hebben me vandaag prima omringd en goed werk geleverd. Morgen verder.” (Ploegsite Jumbo-Visma)

“De omstandigheden maakten het bijna onmogelijk om iets te ondernemen. De benen voelden in ieder geval goed aan. Dat is hoe dan ook een goed teken. De wind stak behoorlijk de kop op, waardoor aanvallen uit een grote groep niet verstandig was. De ploeggenoten hebben me vandaag prima omringd en goed werk geleverd. Morgen verder.” (Ploegsite Jumbo-Visma) Geraint Thomas: “Er was enorm veel tegenwind. Daardoor wilde er niemand rijden. In de wielen ging het gewoon veel makkelijker. Ik wilde zelf wel, maar de condities waren er gewoon niet naar.” (Eurosport)

Lees ook: Zien: Alberto Contador gaat helemaal uit zijn dak na zege Davide Bais

Bijzonderheden

Andreas Leknessund staat na vrijdag nog steeds aan de leiding. De Noor werd niet getest en koestert nog altijd een voorsprong van 28 seconden op Remco Evenepoel in het algemeen klassement. Nicola Conci en Giovanni Aleotti waren de uitvallers van de dag. Beide renners testten positief op corona.

Uitvallers

Etappe 7

De dag van morgen

Lees ook: Giro 2023: Voorbeschouwing etappe 8 naar Fossombrone – Wel spektakel in pittige finale?