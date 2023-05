Davide Bais verrast met eerste profzege: “Wilde gewoon punten pakken voor bergklassement”

Davide Bais beleefde een zeer onverwachte dag vrijdag in de Giro d’Italia. De Italiaan van EOLO-Kometa zat mee in de vroege vlucht en klopte uiteindelijk Karel Vacek en Simone Petilli op de Gran Sasso d’Italia. “Ik had vertrouwen in mijn sprint.”

Bais trok in rit zeven al vroeg op pad met Vacek, Petilli en Henok Mulubrhan. Laatstgenoemde moest op de eerste gecategoriseerde klim van de dag lossen, waardoor de drie overgebleven renners gingen strijden om de zege. Uiteindelijk beschikte Bais na een lange onderneming nog over de meest frisse benen. “Dit is mijn eerste zege als prof, ik ben er heel blij mee.”

“Ik wilde eigenlijk gewoon mee in de vroege vlucht zitten om wat punten te nemen voor het bergklassement”, legt Bais uit. “In de finale voelde ik me goed, ik had vertrouwen in mijn sprint. Ik wil mijn familie en al mijn ploeggenoten bedanken.” Een van die ploeggenoten, Lorenzo Fortunato, deed enkele jaren geleden hetzelfde op de Monte Zoncolan. “Daar heb ik aan gedacht. Ik wist dat het kon.”

