Andreas Leknessund langer in het roze: “Beetje saai, had meer verwacht”

Andreas Leknessund is ook na de eerste bergrit in de Ronde van Italië de leider in het algemeen klassement. Op voorhand werd er vuurwerk verwacht op de Gran Sasso d’Italia, maar dat kwam er niet. “Ik ben dus ook wel blij dat het zo gelopen is.”

“Ik voelde me oké vandaag”, opende de jonge Leknessund het flashinterview. “Uiteindelijk hebben we alleen in de laatste kilometer vol gereden. Ik had het natuurlijk zwaarder verwacht, het was een beetje saai. Ik heb niet moeten vechten voor mijn roze trui.”

Leknessund blijft dus aan de leiding staan in het algemeen klassement. De Noor duikt met een voorsprong van een kleine halve minuut richting het weekend, met daarin een lastige heuveletappe en een tijdrit. “Het is mooi om nog twee dagen in het roze te kunnen rijden.”

Giro 2023: Davide Bais wint op Gran Sasso d’Italia vanuit vroege vlucht, klassementsrenners sparen elkaar Lees ook: