Remco Evenepoel wint ‘betekenisloos’ sprintje van Primoz Roglic: “Toch ook mooi”

Remco Evenepoel beleefde vrijdag een rustige dag in de Ronde van Italië. De wereldkampioen klom samen met de klassementsrenners gezapig naar boven op de Gran Sasso d’Italia. “Ik had een goed gevoel vandaag”, vertelde Evenepoel aan Sporza en VTM.

Het verwachte spektakel kwam er niet op de lange slotklim. Volgens Evenepoel had dat te maken met de tegenwind. “Er stond 4 of 5 Beaufort, dan kan er niet veel gebeuren. Wat mijn gevoel is? Goed, ik heb de sprint gewonnen. Je weet nooit dat er gaten vallen, zeker op hoogte kunnen er renners stilvallen.”

“Het sprintje betekent niks, maar het is altijd mooi om die sprint te winnen”, gaat Evenepoel verder. “Het was eerder om uit de problemen te blijven. Eerste is beter dan laatste.” Verder sprak de Belg van Soudal Quick-Step toch nog over een zware dag. “Het was een lange dag, we zaten zes uur op de fiets. Het was ook heel koud boven en de transfer naar beneden is ook niet optimaal. Dit zal in de kleren kruipen.”

Doordat de klassementsrenners elkaar niet het vuur aan de schenen legden, blijft Andreas Leknessund ook nog wat langer in het roze. “Dat is ideaal. Ik hoop nu dat ik morgen veilig kan doorkomen. Ik denk dat het een rit voor de vluchters zal zijn. Ik zet alles op zondag.”

Giro 2023: Davide Bais wint op Gran Sasso d’Italia vanuit vroege vlucht, favorieten sparen elkaar Lees ook: