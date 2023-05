Primoz Roglic maakt ‘solide indruk’ in Giro: “Hoe dan ook goed teken”

Primoz Roglic kwam als vijfde over de streep in de zevende rit van de Giro d’Italia. De Sloveen ondernam geen actie op de lange slotklim en finishte in het wiel van Remco Evenepoel. “De benen voelden in ieder geval goed aan.”

“De omstandigheden maakten het bijna onmogelijk om iets te ondernemen”, geeft Roglic, net zoals heel wat andere favorieten, aan. “De benen voelden in ieder geval goed aan. Dat is hoe dan ook een goed teken. De wind stak behoorlijk de kop op, waardoor aanvallen uit een grote groep niet verstandig was. De ploeggenoten hebben me vandaag prima omringd en goed werk geleverd. Morgen verder.”

Ploegleider Arthur van Dongen vult aan op de ploegsite van Jumbo-Visma: “We hadden bij de start een grotere groep verwacht. Dat was voor ons prima. (…) De favorieten weten wat er nog de revue gaat passeren de komende twee weken, dus het kruit nog even drooghouden was bij eenieder het devies. We zien de komende weken vol vertrouwen tegemoet. Niet in de laatste plaats omdat Primoz vandaag weer een solide indruk maakte.”

