Klassementsrenners wijten etappe waarin ‘niks gebeurde’ aan tegenwind

De zevende etappe naar Campo Imperatore leek op voorhand een garantie op spektakel, maar achteraf gebeurde er bar weinig en kwamen de klassementsrenners met elkaar over de meet. De klassementsleiders weten na afloop het gebrek aan aanvallen aan de tegenwind.

“Er was enorm veel tegenwind”, zei Geraint Thomas bij Eurosport. “Daardoor wilde er niemand rijden. In de wielen ging het gewoon veel makkelijker. Ik wilde zelf wel, maar de condities waren er gewoon niet naar.”

Joao Almeida zei even later min of meer hetzelfde als de Brit: “Het was best makkelijk vandaag. Ik heb alleen moeten sprinten op het einde. Door de tegenwind probeerde helemaal niemand het.” Hugh Carthy voegde daar nog iets aan toe: “Of ik blij ben? Er gebeurde niets vandaag, maar heb geen tijd verloren. De tegenwind was gewoon te sterk. Het is wat het is.”

