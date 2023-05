Giro 2023: Voorbeschouwing etappe 8 naar Fossombrone – Wel spektakel in pittige finale?

De achtste etappe in de Giro d’Italia van Terni naar Fossombrone is een verraderlijke. Alhoewel er weinig gevaren op de loer liggen in de eerste 165 kilometer, is het in de laatste 40 kilometer alle hens aan dek. Krijgen we – in tegenstelling tot de bergrit naar Gran Sasso d’Italia – wel vuurwerk? WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

Het peloton rijdt vandaag dwars door Italië van de regio Umbrië naar Marche. De renners maken in deze rit voor het eerst echt vaart naar de Dolomieten: de achtste etappe bereikt het noordelijkste punt van deze ronde tot nu toe.

De start zaterdag is in Terni, een belangrijke Italiaanse industriestad op het gebied van metaal- en staalbewerking. Terni is tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar gebombardeerd, maar nog altijd zijn er overblijfselen uit de Romeinse tijd te vinden zoals een Romeins amfitheater en een brug.

Vanuit Terni rijden de coureurs al snel de eerste niet-gecategoriseerde col van de dag op: de Valico della Somma, die bijna 5 kilometer lang is met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,8 procent. Een vroege vlucht krijgt hier alvast de kans om weg te rijden. De 100 kilometer die daarna volgt zijn mild, echte beklimmingen zijn er niet als het peloton door plaatsen als Trevi, Gaifana en Cagli rijdt.

Pas na 150 kilometer wordt het weer echt interessant, als de renners voor het eerst door Fossombrone rijden om te beginnen aan de finale. De Muro dei Cappuccini (2,1 km aan 10%, max. 19%) staat daarin twee keer op het menu, met daartussen ook de Monte delle Cesane (7,1 km aan 7,1%).

Alexey Lutsenko won in 2019 een gelijksoortige etappe in de Tirreno-Adriatico met twee keer de Muro dei Cappuccini. De Kazach kwam in de finale twee keer ten val, maar bleef in Fossombrone alsnog Primoz Roglic en Adam Yates voor. Veel kanshebbers voor het algemeen klassement werden in deze etappe al op bijna een halve minuut gereden. Oppassen geblazen, dus!

Officieuze start: 11.50 uur

Officiële start: 12.00 uur

Finish: Tussen 16.55 en 17.30 uur

Afstand: 207 kilometer

Favorieten

De finale van deze finale naar Fossombrone belooft hoe dan ook zwaar te worden, waardoor meerdere scenario’s mogelijk gaan zijn. Wordt het een strijd tussen de puncheurs? Krijgen de aanvallers een vrijgeleide om voor de ritzege te strijden? Of gaan de klassementsrenners elkaar de tent uit lokken op de dubbele Muro dei Cappuccini?

Met de individuele tijdrit naar Cesena van zondag voor de deur gaan we ervan uit dat de klassementsploegen zich hier niet uit de naad gaan rijden om te strijden om de ritzege. Echter maakten de favorieten er vrijdag op Gran Sasso d’Italia juist een soort optocht van tot de top, waardoor ze wel fris zijn. Echter geven we de vluchters het voordeel van de twijfel als het gaat om de strijd voor de ritzege. Maar, deze finale nodigt ook uit voor spektakel bij de favorieten en dus een koers in de koers.

Aan welke verschillen moeten we dan denken? In de vierde etappe van Tirreno-Adriatico 2019 ging de zege in een soortgelijke finale (maar dan zonder Monte delle Cesane) naar een solerende Alexey Lutsenko, vlak voor een kleine groep favorieten, aangevoerd door Primož Roglič. De daaropvolgende groep met klassementsrenners volgde op 23 seconden. Kleine verschillen dus, maar wel interessant in de strijd om het algemeen klassement.

Laten we eerst kijken naar het scenario van de vlucht die het haalt. Met Andreas Leknessund in de roze trui bestaat de kans dat Team DSM een ongevaarlijke aanvalsgroep de vrijgeleide geeft. Dat de eerste tien kilometer licht omhoog lopen, maakt het voor sterke renners makkelijker om daar al weg te rijden. Afgelopen donderdag zagen we al een sterke Simon Clarke in de aanval op weg naar Napoli en de Australiër van Israel-Premier Tech zal het graag opnieuw proberen om revanche te nemen. Clarke was er in die Tirreno-rit in 2019 ook bij, toen werd hij zevende in het groepje op 23 seconden.

Een andere renner die we in deze etappe graag naar voren schuiven, is Bauke Mollema. In de eerste dagen probeerde de Nederlander van Trek-Segafredo al meermaals mee te gaan, maar toen gaf hij ook aan nog niet in topvorm te zijn. De laatste dagen zien we een steeds sterkere Mollema rondrijden, onder meer in dienst van Mads Pedersen. Dat de Deen donderdag won, zal voor een boost gezorgd hebben binnen het team. En Mollema kan dit, getuige zijn eerdere ritzeges in de Tour, de Vuelta en bijvoorbeeld ook de Ronde van Lombardije. Deze finale is redelijk te vergelijken met een Lombardije-parcours. En geef Bauke geen 10 meter…

De strijd om de bergtrui is in de eerste week al hevig losgebarsten. Een van de renners die zich fel in die strijd heeft gemengd, is Thibaut Pinot. De Franse klimmer van Groupama-FDJ stopt na dit jaar, maar wil zich maar al te graag tonen in deze Giro. Als hij een slag wil slaan in het bergklassement, kan hij meeschuiven in de vlucht en onderweg voor de 24 punten gaan. En een Pinot in vorm maakt dan automatisch kans op de ritwinst in Fossombrone. Ook voor hem is deze finale geen onbekende, want hij reed vier jaar geleden ook Tirreno-Adriatico. Een nadeel voor Pinot; hij staat als nummer 15 redelijk kort in het klassement.

Een heuvelrit als deze lijkt op het lijf geschreven van Ben Healy. Het talent uit Ierland van EF Education-EasyPost heeft al meerdere keren geprobeerd mee te zitten in een kopgroep deze Giro, maar daarin slaagde hij nog niet. Vooral in de rit naar Lago Laceno plaatste Healy aanval na aanval, maar zat hij niet mee in de beslissende groep. Is het nu wel raak? In dat geval kan Healy met zijn benen uit de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik het verschil maken op de laatste klimmetjes. Een gevaar voor het klassement vormt hij niet meer, wat een voordeel is als hij wil wegrijden.

In de ploeg van Healy is Jefferson Alexander Cepeda een andere gevaarlijke klant. De kleine klimmer uit Ecuador kan uitstekend uit de voeten op korte hellinkjes en zou daar best wel eens het verschil kunnen maken in de finale. In aanloop naar de Giro toonde hij zich in de Tour of the Alps. Later in de Giro liggen misschien betere kansen voor Cepeda op ritwinst, maar toch willen we hem opschrijven namens EF Education-EasyPost.

Houd ook rekening met iemand als Warren Barguil (Arkéa-Samsic), Simone Velasco (Astana Qazaqstan) en Lorenzo Fortunato (EOLO-Kometa) in etappes als deze. Barguil zat al mee op weg naar Lago Laceno, maar moest toen lossen op de laatste klim. De Fransman is duidelijk nog in opbouw en wellicht nu al een paar procenten beter.

Velasco was knap achtste in de punchsprint in Melfi en kan ook op dit soort heuvelparcoursen uit de voeten. In Luik-Bastenaken-Luik hield hij vanuit de vroege vlucht het langst stand en werd hij nog knap negentiende. Fortunato is meer een klimmer dan een puncheur, maar wel een ideale vluchter voor deze rit. Als hij zijn benen van de Monte Zoncolan, waar hij in 2021 een Giro-rit won, weer vindt, dan is hij een gevaarlijke klant. De sfeer zal goed zijn bij de ploeg na de zege van Davide Bais.

Nog wat interessante namen van renners die hier vanuit de aanval zouden kunnen toeslaan? Lorenzo Rota (Intermarché-Circus-Wanty), Stefano Oldani (Alpecin-Deceuninck), Alessandro De Marchi, Filippo Zana (beiden Jayco AlUla), Patrick Konrad (BORA-hansgrohe) of Diego Ulissi (UAE Emirates). Sommigen van hun hebben echter een klassementsrenner in de ploeg of staan zelf redelijk dicht in het klassement.

De kans dat de grote mannen vanuit het peloton gaan strijden om de ritwinst, is er ook. Er hoeft maar een ploeg te zijn die vertrouwen heeft in zijn klassementskopman dat het een gevecht tussen de favorieten gaat worden. In dat geval is Primož Roglič de grootste kanshebber, vooral vanwege zijn rappe sprint. Dit soort Italiaanse muren zijn een specialiteit van de Sloveen van Jumbo-Visma, die niet voor niets al twee keer Tirreno-Adriatico won.

Roglič gaat het zeker niet cadeau krijgen van Remco Evenepoel. De wereldkampioen was in Luik-Bastenaken-Luik een klasse apart op een heuvelachtig parcours. Een maand daarvoor troffen de twee kemphanen elkaar in de Ronde van Catalonië en daar waren ze bergop aan elkaar gewaagd. Dat de sprint van Evenepoel verbeterd is, is duidelijk. Op Gran Sasso d’Italia liet hij ook nog zien dat het met zijn explosiviteit wel goed zit. Maar kan hij ook Roglič kloppen op deze muri? Voordeel voor de Belg is dat de finish na een afdaling ligt.

Vincenzo Albanese is een interessante renner. De Italiaan stond tot de bergrit naar Campo Imperatore in de top van het algemeen klassement, mede doordat hij in de juiste vlucht zat op weg naar Lago Laceno. Maar met de vorm van Albanese zit het wel goed. Hij is een alleskunner die dit terrein ook goed moet aankunnen. Bovendien heeft hij dan nog het voordeel van een goede eindsprint, want in Melfi werd hij vierde en in Napoli zevende. Mengt hij zich op weg naar Fossombrone tussen de favorieten, of schuift hij na zijn tijdverlies van vrijdag mee in de ontsnapping?

Tot slot kijken we nog naar de andere favorieten voor het algemeen klassement, en dan vooral de ploegen die meerdere pionnen kunnen uitspelen. UAE Emirates zal João Almeida willen uitspelen en heeft Jay Vine achter de hand om wat vroeger in de aanval te sturen, terwijl INEOS Grenadiers kan rekenen op Tao Geoghegan Hart en Geraint Thomas. BORA-hansgrohe kan het spel spelen met Aleksandr Vlasov en Lennard Kämna, terwijl Bahrain Victorious ook meerdere kanshebbers op ritwinst heeft. Santiago Buitrago is daarvan nog de meest explosieve.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Ben Healy

*** Bauke Mollema, Simon Clarke

** Warren Barguil, Thibaut Pinot, Simone Velasco

* Primož Roglič, Remco Evenepoel, Vincenzo Albanese, João Almeida

Weer en TV

Voor de etappe naar Fossombrone worden er enkele pittige regen- of onweersbuien verwacht in de omgeving van Terni, verwacht Weeronline. Deze buien zullen pas later op de dag ontstaan en vooral in de namiddag en avond over de regio gaan trekken. Er bestaat dus een kans dat een groot deel van de etappe droog verloopt. De temperatuur schommelt tussen de 15 en 18 graden Celsius.

Eurosport zendt de hele Giro d’Italia van start tot finish uit. Zaterdag begint de uitzending om 11.30 uur.