Giro 2023: Evenepoel en ploeggenoten dalen Campo Imperatore af per helikopter

Bijzonder vervoer voor Remco Evenepoel na afloop van de zevende etappe in de Giro d’Italia: de Belg kon direct na de finish op Campo Imperatore een helikopter instappen om naar beneden te gaan. “Ik heb er wel een beetje schrik van”, lachte de wereldkampioen bij een aantal Belgische media.

Soudal-Quick Step had de helikopter geboekt om de terugtocht naar beneden iets soepeler te laten verlopen. Anders had het WorldTour-team per gondel moeten gaan. “Maar het is hier sowieso heel koud, en ook de transfer naar beneden is niet optimaal, dus deze zal bij iedereen in de kleren kruipen.”

Ploeggenoten Louis Vervaeke, Ilan Van Wilder, Jan Hirt en Mattia Cattaneo stapten na afloop met Evenepoel mee de helikopter in, waarna Evenepoel grapte: “Ben ik de piloot, of wat?”

🚴🇮🇹 | Je hebt altijd baas boven baas. Waar veel renners met de gondel of met de fiets naar beneden moeten, vertrekt Remco Evenepoel met de helikopter! 🚁🚁 #Giro 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/Acss1v9Vyy — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 12, 2023