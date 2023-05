Giro 2023: Dit was etappe 12 naar Rivoli – Nico Denz kraakt, maar breekt niet

Op donderdag 18 mei vond de twaalfde etappe in de Giro d’Italia plaats. In een typische overgangsetappe naar Rivoli streden heel wat vroege vluchters om de ritzege. WielerFlits praat je helemaal bij.

De renners moesten in rit achttien 185 kilometer afleggen tussen Bra en Rivoli. Centraal in die overgangsetappe stonden de beklimmingen van de Pedaggera (4,1 km aan 4,3%) en de Colle Braida (10,8 km aan 5,9%). De top van de Colle Braida, de laatste beklimming van de dag, lag op 28 kilometer van de streep. Heel wat kilometers daarvan waren dalend.

Het werd al snel duidelijk dat de overwinning naar een renner uit de vroege vlucht ging komen. Een grote groep van 30 renners, met daarin onder meer Bauke Mollema en Ilan Van Wilder, reed weg en kreeg voldoende voorsprong van het peloton. Een klein groepje reed vervolgens nog voor de laatste beklimming van de dag weg en kon sprinten voor de zege. Nico Denz, die maar net kon overleven bergop, klopte in die sprint medevluchters Toms Skujins en Sebastian Berwick.

Reacties

Nico Denz was na afloop dolgelukkig met zijn zege. De Duitser vertelde dat het eigenlijk niet het plan was om in de ontsnapping te zitten, maar dat zijn ploeggenoten zich niet top voelden. Verder kwamen ook een teleurgestelde Toms Skujins en Ilan Van Wilder aan het woord.

Nico Denz (ritwinnaar): “Toen ik om me heen keek, zag ik alleen maar monsters om me heen. Het waren allemaal grote jongens. (…) Alles kwam weer bij elkaar, maar ik heb nog wel een goede sprint. Dat redde me het op het eind. Ik ben ontzettend blij.” (Flashinterview)

Toms Skujins (2e): "Nu voel ik teleurstelling, het was nipt. Wat ik anders had kunnen doen? Nico zeggen om niet te sprinten. (…) Grote dank aan ploeggenoten. Het spijt me dat ik niet kon winnen. De benen waren er, maar niet zo goed als die van Nico." (Eurosport)

Sebastian Berwick (3e): "58 kilo tegen 75 kilo in sprint, dan is het moeilijk om te winnen. Morgen proberen we opnieuw. Ik bleef vechten, je weet nooit wat er gebeurt. We zijn als ploeg weer tweede geworden. Hopelijk komt de winst snel." (Eurosport)

Ilan Van Wilder (6e): "Ik win hier de sprint, maar dat was het hoogst haalbare. Meer kon ik niet doen. Met een mannetje meer was het een ander verhaal geweest. Ik zag ze nog komen in de sprint, maar ik dacht: "Jullie niet." Ik ben echt gefrustreerd over vandaag." (Sporza)

Bauke Mollema (25ste) : "Ik voel me beter dan de afgelopen dagen, dus hopelijk gaat het verder de goede kant uit." (Eurosport)

: “Ik voel me beter dan de afgelopen dagen, dus hopelijk gaat het verder de goede kant uit.” (Eurosport) Geraint Thomas (roze trui): “Het was stevige rit, maar de jongens deden goed werk om het te controleren. We kregen de vroege vlucht die we wilden, niemand stond dicht in het klassement. Het maakte ons niet uit dat het een grote kopgroep was.” (Flashinterview)

Bijzonderheden

In etappe twaalf gebeurde er niet al te veel in het peloton. Door de grote vroege vlucht namen de klassementsrenners een snipperdag. Toch bereikten drie renners de streep niet. Zowel Kaden Groves als Harm Vanhoucke en Mikaël Schär verlieten de Giro d’Italia. Voor Groves betekende het een einde van een lijdensweg. De Australiër, die eerder deze Ronde van Italië nog een rit won, kampte al een aantal dagen met maag- en darmproblemen.

Uitvallers

Etappe 18

De dag van morgen

