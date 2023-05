Giro 2023: Kaden Groves geeft op na lijdensweg, Mikaël Chérel ook uit koers

Update

Kaden Groves zal zijn eerste Giro d’Italia niet uitrijden. De Australische sprinter van Alpecin-Deceuninck was de afgelopen dagen al ziek, ging vandaag nog wel van start in de twaalfde etappe, maar gaf er onderweg de brui aan.

Groves begon nog uitstekend aan de 106e editie van de Giro d’Italia. In de eerste twee sprintconfrontaties kwam hij nog als derde over de streep, maar in de vijfde rit naar Salerno was het wél raak. Groves won na een verregende en chaotische slotfase de sprint van een grote groep, voor Jonathan Milan en Mads Pedersen.

Een dag na zijn spurtzege werd Groves ook nog vierde in de vlakke sprintersrit naar Napels, maar vervolgens ging het bergafwaarts met de 24-jarige renner. Groves werd ziek en had de afgelopen dagen al moeite om het peloton te volgen. Woensdag kwam hij, in een rit die hem normaal op het lijf is geschreven, al op grote achterstand binnen.

De renner van Alpecin-Deceuninck ging vanochtend nog wel van start voor de twaalfde etappe naar Rivoli, maar werd al vroeg gelost en kneep niet veel later dan toch in de remmen. Groves is, na Ramon Sinkeldam, Nicola Conci en Oscar Riesebeek, alweer de vierde renner van Alpecin-Deceuninck die de Giro moet verlaten.

Update 14.58 uur

Niet alleen Kaden Groves, maar ook Mikaël Chérel heeft het eerste deel van de twaalfde etappe niet overleefd. De Fransman van AG2R Citroën is ziek en moest vroeg in de rit lossen. Met nog zo’n honderd kilometer voor de boeg staakte Chérel de strijd.

Alpecin-Deceuninck heeft inmiddels ook een update gegeven over Kaden Groven. “Onze sprinter Kaden Groves heeft de Giro d’Italia verlaten met maagdarmproblemen”, schrijft de ploeg op sociale media. “Hij is al een aantal dagen aan het afzien en slaagde er niet in om voldoende te herstellen. We hebben nu dus nog vier renners in koers.”

Uitvallers

1 Paul LAPEIRA (AG2R CITROEN TEAM) DNF

5 Clément RUSSO (TEAM ARKEA - SAMSIC) DNS

