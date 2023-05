Skujins en Berwick geklopt door Denz: “Ging zo hard mogelijk bergop om Nico te lossen”

Toms Skujins en Sebastian Berwick moesten in de twaalfde etappe van de Giro d’Italia genoegen nemen met de plaatsen twee en drie. De overwinning ging naar hun medevluchter, Nico Denz. “Ik reed zo hard mogelijk die klim op om Nico te lossen, maar hij bleef aanhaken”, zei Skujins na afloop tegen Eurosport.

Skujins sprong vroeg in de rit mee met een grote kopgroep, maar reed daar halverwege de wedstrijd uit weg met Berwick, Denz, Alessandro Tonelli en (in eerste instantie) Samuele Battistella. “Ik wist dat ik niet kon winnen vanuit die grote groep, dus wilde vroeg gaan”, aldus de renner van Trek-Segafredo. “We hadden een gat met vijf renners, daarna vier. Ik reed zo hard mogelijk die klim op om Nico te lossen, maar hij bleef aanhaken. Daarna won hij de sprint.”

“Nu voel ik teleurstelling, het was nipt”, aldus de Let. “Wat ik anders had kunnen doen? Nico zeggen om niet te sprinten. Met vier renners van de ploeg in de grote groep was de eerste missie om zoveel mogelijk punten te pakken voor Mads (Pedersen, red.). Dat lukte. Daarna wilden we vroeg gaan om de klimmers te droppen. Grote dank aan ploeggenoten. Het spijt me dat ik niet kon winnen. De benen waren er, maar niet zo goed als die van Nico.”

Berwick: “Ik dacht: fuck”

Ook Berwick wilde het verschil maken op de laatste klim van de dag. “Ik wist dat dat mijn kans was”, aldus de renner van Israel-Premier Tech, die later even in de problemen te kwam na een snedige demarrage van Denz. “Ik zat te ver bij die aanval van Nico. Ik dacht: fuck. Ik had krampen in mijn kuiten.”

Berwick kon terugkeren, maar in de sprint was hij geen partij voor Denz en Skujins. “58 kilo tegen 75 kilo in sprint, dan is het moeilijk om te winnen. Morgen proberen we opnieuw. Ik bleef vechten, je weet nooit wat er gebeurt. We zijn als ploeg weer tweede geworden. Hopelijk komt de winst snel.”

