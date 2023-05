Giro 2023: Team DSM raakt zieke Harm Vanhoucke kwijt

De Giro d’Italia gaat verder zonder Harm Vanhoucke. De Belg van Team DSM heeft tijdens de twaalfde etappe ziek opgegeven. Vanhoucke gaf voor de start al aan dat hij zich niet fit voelde.

“Het gaat niet zo goed met me. Ik voel me al vier dagen ziek. Maagproblemen”, klonk het vanochtend in gesprek met Cycling Pro Net. “In deze weersomstandigheden wordt iedereen ziek, met al die vuiligheid op de weg. Het is lastig om gezond te blijven. Ik hoop dat ik deze week kan overleven, maar ik bekijk het echt dag per dag.”

Uiteindelijk hield Vanhoucke nog goed honderd kilometer vol in de etappe van Bra naar Rivoli, maar op zestig kilometer van de finish gaf hij er de brui aan. Hij is de vierde opgever deze donderdag. Alessandro Covi ging na zijn val van woensdag niet meer van start, Kaden Groves en Mikaël Chérel stapten eerder in de rit al af.

