Frustraties bij Van Wilder na zesde plaats in Rivoli: “Het was ik tegen de wereld”

Ilan Van Wilder eindigde in de twaalfde etappe van de Giro d’Italia als zesde. De 23-jarige renner van Soudal Quick-Step zat mee met een omvangrijke vroege vlucht, maar miste halverwege de koers de slag, toen vier renners wegreden. “Het was ik tegen de wereld vandaag”, zei hij na afloop tegen Sporza.

“We zijn maar met z’n drieën in onze ploeg en ik zat alleen in de ontsnapping tegen veel ploegen met twee of drie mannetjes”, legde Van Wilder uit. “Er was geen samenwerking omdat de groep te groot was en voor de klim werd er aangevallen. Ik was een jasje gaan halen en ik zag die groep vooruitrijden. Ik heb zoveel geprobeerd om weg te rijden, maar telkens werd alles toegereden.”

Van Wilder zegt dat de andere renners op zijn wiel reden. “Waarschijnlijk omdat ze schrik hadden voor die klim, weet ik veel. Uiteindelijk heb ik de klim van beneden tot boven vol op kop gereden en kwam ik nog tot bij de achtervolgers”, doelt hij op Alberto Bettiol en Christian Scaroni, die eerder al in de tegenaanval waren gegaan.

Na de klim reed Marco Frigo nog weg uit het groepje met Van Wilder, waardoor de eerste vijf plaatsen vergeven waren. “Ik win hier de sprint, maar dat was het hoogst haalbare. Meer kon ik niet doen. Met een mannetje meer was het een ander verhaal geweest. Ik zag ze nog komen in de sprint, maar ik dacht: “Jullie niet.” Ik ben echt gefrustreerd over vandaag.”

Lees ook: Giro 2023: Vroege vluchter Nico Denz hijst zich over de hellingen en wint in Rivoli