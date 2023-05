Dolgelukkige Denz verrast zichzelf met zege: “Kopgroep bestond uit grote jongens”

Nico Denz boekte donderdag de voorlopig grootste zege uit zijn carrière: de Duitser won de twaalfde etappe van de Giro d’Italia. In een sprint met drie versloeg hij zijn medevluchters Toms Skujins en Sebastian Berwick. “Ik weet niet wat ik niet moet zeggen”, zei een dolgelukkige Denz in het flashinterview na afloop. “Het is iets heel groots voor mij, ik ben supertrots.”

Denz sprong vroeg in de rit met een grote kopgroep. Dat was eigenlijk niet de bedoeling, vertelt hij. “Het zou eigenlijk voor Konny (Patrick Konrad, red.) en Bob (Jungels, red.) zijn vandaag. Maar Bob zei dat hij niet op zijn best was en wat krachten wilde sparen voor morgen, om er dan te zijn voor Lenny (Lennard Kämna, red.). Ik kreeg groene licht om mee te gaan en kon de oversteek maken naar de vlucht van de dag.”

In die vlucht van de dag zaten ook renners als Mads Pedersen, Bauke Mollema, Alberto Bettiol, Sepp Kuss, Ilan Van Wilder, Michael Matthews en Denz’ ploeggenoot Konrad. “Toen ik om me heen keek, zag ik alleen maar monsters om me heen. Het waren allemaal grote jongens”, aldus Denz. “Ik dacht dat het moeilijk voor me zou zijn, maar ik had Konny bij me, die wellicht de etappe kon winnen. Maar de samenwerking was heel slecht. Ik bleef geven vooraan en opeens hadden we een gat. Toen zijn we vol doorgereden.”

Op de laatste grote beklimming van de dag kon Denz mee met Skujins en Berwick, maar het was op de limiet. “Ik haalde het maar net, ik zat echt op de limiet. Toen het gelukt was, wist ik dat er nog een klein heuveltje zat na een rotonde. Ik heb deze rit verkend, het zat al in mijn gedachten. Ik wist dat ik daar alles moest geven. Alles kwam weer bij elkaar, maar ik heb nog wel een goede sprint. Dat redde me het op het eind. Ik ben ontzettend blij.”

Lees ook: Giro 2023: Vroege vluchter Nico Denz hijst zich over de hellingen en wint in Rivoli