Bauke Mollema voelt zich beter in Giro: “Hopelijk gaat het verder goede kant uit”

Bauke Mollema reed donderdag naar een 25ste plaats in de Giro d’Italia. De Nederlander van Trek-Segafredo zat mee in de vroege vlucht en zag zijn ploeggenoot Toms Skujins naar een tweede plaats rijden. “Jammer dat we niet winnen.”

“Dit is een goed resultaat, maar het is jammer dat we niet winnen”, opende Mollema het interview na afloop met Eurosport. “Er reed een grote groep weg vandaag. Mads Pedersen voelde zich misschien beter dan verwacht en zat ook mee. Het was goed voor hem en ons om wat punten te nemen voor het puntenklassement.”

Uiteindelijk reed er nog voor de grote finale een kleine groep weg. Mollema had met Skujins een mannetje mee in die groep. “De aanvankelijke kopgroep was te groot, te veel renners zaten vanachter en deden niks. Daardoor demarreerden veel renners voor de klim, in plaats van in groep tot de voet te rijden. Toms en zijn medevluchters kregen daarna snel veel ruimte.”

Mollema wordt beter

Skujins werd uiteindelijk aan de streep geklopt door Nico Denz. Mollema bolde binnen als 25ste, wat voor hem een opsteker kan zijn na een aantal mindere dagen. “Ik voel me beter dan de afgelopen dagen, dus hopelijk gaat het verder de goede kant uit”, besloot de Nederlander.

