Rozetruidrager Thomas kent relatief rustige dag: “Kregen de vroege vlucht die we wilden”

Geraint Thomas kende een relatief rustige dag in de Giro d’Italia. De klassementsrenners hielden zich koest en dus begin de Brit vrijdag in het roze aan de bergrit naar Crans-Montana. “Morgen wordt een grote dag”, zei Thomas daarover.

Thomas noemde de rit van donderdag meer ‘rechttoe-rechtaan’ dan die van woensdag. “Het was stevige rit, maar de jongens deden goed werk om het te controleren. We kregen de vroege vlucht die we wilden, niemand stond dicht in het klassement. Het maakte ons niet uit dat het een grote kopgroep was. We wisten dat een grote kopgroep altijd problemen heeft om goed samen te werken. De jongens reden daarna de heletijd op kop. We staan er nu goed voor met het oog op morgen.”

Woensdag was een minder gelukkige dag voor INEOS Grenadiers: medekopman Tao Geoghegan Hart kwam hard ten val en moest de ronde verlaten. Wat betekent dit voor de tactiek van he team? “We gaan natuurlijk anders koersen. We hadden hem en mijzelf bovenin het klassement, dat gaf ons twee goede opties. Hij is er nu niet bij. Dat is een klap voor het team, want hij was heel goed bezig. Maar we hebben nog steeds een sterk team en hebben al vanaf het begin van het jaar veel moraal. Hopelijk kunnen we dat volhouden.”

Ook Pavel Sivakov kwam ten val in de elfde rit, maar hij kon zijn weg wel vervolgen. Sterker nog, in het begin van de twaalfde etappe bepaalde hij lange tijd het tempo. “Het is een goed teken om hem zo te zien. Hij reed op kop vanaf de voet tot de top van de klim, bijna veertig kilometer lang. Hij is zeker in orde. Hij is een tough guy, het is mooi om hem in het team te hebben.”

“Morgen wordt een grote dag”

Thomas leidt momenteel met twee seconden voorsprong ten opzichte van Primoz Roglic. Over de eindzege wil de Brit het echter nog niet hebben. “Er komen nog vijf aankomsten bergop en we hebben op nog geen enkele koers gehad. We moeten het nemen zoals het komt. Morgen wordt een grote dag.”

Lees ook: Giro 2023: Vroege vluchter Nico Denz hijst zich over de hellingen en wint in Rivoli