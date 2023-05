Giro 2023: Voorbeschouwing etappe 13 naar Crans-Montana – Dag des Oordeels?

Vai, vai, vai! Op vrijdag gaat het klassement in de Giro d’Italia helemaal door elkaar geschud worden. Van Borgofranco d’Ivrea naar Crans-Montana krijgen de coureurs liefst 4.500 hoogtemeters voorgeschoteld, en worden de jongens van de mannen onderscheiden. WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

De boksring in! Op vrijdag gaat het klassement in de Giro d’Italia helemaal door elkaar geschud worden. Van Borgofranco d’Ivrea naar Crans Montana krijgen de coureurs goed 4.500 hoogtemeters voorgeschoteld.

Zestig kilometer ten noorden van Turijn starten de renners aan de etappe in Borgofranco d’Ivrea, een kleine gemeente in de provincie Turijn die als toegangspoort tot de Alpen geldt. Ook vrijdag heeft Borgofranco d’Ivrea deze functie, als de coureurs door de Alpen naar Zwitserland trekken.

Het begin van de rit is wel nog vlak, als de renners via de gebaande paden naar Nus en Aosta, de hoofdstad van de regio Aosta-vallei, rijden. In Aosta zullen de renners weinig te zien krijgen van de oude Romeinse geschiedenis die de stad kenmerkt, maar zullen ze wel snel kennismaken met iets anders waar de stad bekend om staat: de bergen.

Direct daarna begint namelijk de beklimming van de Col du Grand Saint-Bernard. Deze klim moest de renners eigenlijk naar een hoogte van 2.469 meter brengen, maar door hevige sneeuwval en een hoog risico op lawines acht de organisatie dat te gevaarlijk. De renners rijden nu door een tunnel, waardoor de top op 1878 meter hoogte ligt. Het deel van de Col du Grand Saint-Bernard dat wel beklommen wordt (25,7 km aan 5%), blijft geclassificeerd als klim van eerste categorie en is nog altijd een serieuze hindernis.

Pas een keer eerder deed de Giro d’Italia deze monsterklim op Zwitsers grondgebied aan: in 2006 won Luis Felipe Laverde een rit die deels over deze bergpas ging. De dertiende etappe is door de parcourswijziging overigens wat korter geworden: 199 kilometer in plaats van 206 kilometer.

Na de Col du Grand Saint-Bernard zitten de renners pas halverwege de etappe, en hebben ze ook pas de helft van het totale aantal hoogtemeters in de benen zitten. Nadat de Col du Grand Saint-Bernard is afgedaald, begint meteen al de Croix de Coeur, die een nog veel pittiger stijgingspercentage heeft. De klim is 15,5 kilometer lang en stijgt gemiddeld met 8,6 procent.

Er blijft dan nog een beklimming over. Na een afdaling en een vlak tussenstuk van 22 kilometer komen de renners aan in Granges, waar de slotklim naar Crans Montana (13,3 kilometer aan 7,4%) begint. De slotklim lijkt vergeleken met de eerdere beklimmingen een lieverd, maar is dat zeker niet. In de laatste 13,3 kilometer worden er nog eens bijna 1000 hoogtemeters gemaakt. Reken maar dat er vandaag lijken over de finish zullen komen…

Bauke Mollema heeft overigens goede herinneringen aan Crans-Montana. In 2013 won de Nederlander hier een rit in de Ronde van Zwitserland. Tien jaar later zal de renner van Trek-Segafredo hier het laatste hiaat op zijn palmares te vullen: een ritzege in de Giro d’Italia. Als een vroege vlucht vooruit blijft, zou het zomaar eens kunnen.

Officieuze start: 11.00 uur

Officiële start: 11.05 uur

Finish: Tussen 16.45-17.30 uur

Afstand: 199 kilometer

Favorieten

Een eerste Dag des Oordeels. Zo mogen we de dertiende etappe naar Crans-Montana wel omschrijven. De klassementsrenners hebben al wat te verduren gekregen in deze Giro d’Italia, maar de strijd om de eindzege moet eigenlijk nog beginnen. Door de twee tijdritten, het slechte weer en de vele coronagevallen, is het algemeen klassement al wel flink opgeschud. Zo zijn twee grote favorieten voor het roze, Remco Evenepoel en Tao Geoghegan Hart, er jammer genoeg niet meer bij.

En toch mag dit de pret niet drukken, want we verheugen ons nog altijd op het duel tussen de nummers één en twee in het klassement, Geraint Thomas en Primož Roglič. En dan hebben we nog João Almeida, Damiano Caruso en Andreas Leknessund, die nog altijd erg dicht staan in het klassement en stiekem dromen van de eindzege. En wat doen we met de mannen die al iets verder staan in het klassement? Met de collectieve sterkte van INEOS Grenadiers? En met eenlingen als Lennard Kämna en Eddie Dunbar?

Kortom, er is nog genoeg om naar uit te kijken! Er is natuurlijk altijd een kans dat een vluchtgroep een vrijgeleide krijgt richting de finish, maar we verwachten toch dat de grote mannen voor het klassement het ook gaan uitmaken voor de ritoverwinning. Onze topfavoriet luistert naar de naam Primož Roglič. De Sloveen kwam woensdag nog wel ten val in de elfde rit naar Tortona, maar kwam – niet voor het eerst in deze Giro – met de schrik vrij. Dat is goed voor Roglič zelf, maar natuurlijk ook voor de koers. De Sloveen is namelijk de voornaamste uitdager van roze man Geraint Thomas en INEOS Grenadiers.

Roglič volgt in het klassement op slechts twee seconden van leider Thomas en hoeft vrijdag dus zeker geen risico’s te nemen. Het is voor de kopman van Jumbo-Visma eigenlijk een ideale uitgangspositie. Hij staat er uitstekend voor in het klassement, maar hoeft niet elke dag het gewicht van de koers te dragen. Ook alle plichtplegingen na afloop blijven hem voorlopig bespaard. Toch zal Roglič een eventuele kans op een ritzege in Crans-Montana zeker niet lagen liggen. Als er zich een kans voordoet om Thomas en INEOS Grenadiers in het verlies te rijden, moet je toeslaan. Zo werkt het in de topsport. Sepp Kuss is zijn belangrijkste adjudant.

Voor Geraint Thomas is het dan weer zaak om zijn leidende positie in het klassement te behouden, en als het even kan te verstevigen. Voor de start van de Giro werd er nog openlijk getwijfeld aan de Brit. Was de Tourwinnaar van 2018 nog in staat om mee te dingen voor de eindzege in een grote ronde? Was de renner van INEOS Grenadiers niet te oud? Was Thomas niet al over zijn hoogtepunt heen? De 36-jarige coureur is in deze Giro echter bezig om zijn criticasters lik op stuk te geven. Thomas rijdt na twaalf ritten toch maar mooi in de roze trui, en ligt dus in pole position om de 106e editie van de Ronde van Italië te winnen.

De grote vraag is nu of hij de komende aanvallen van zijn concurrenten kan pareren. De drager van de roze trui hoeft het zeker niet alleen op te knappen. Mede-kopman Tao Geoghegen Hart is dan wel weggevallen, maar met Thymen Arensman, Laurens De Plus en Pavel Sivakov beschikt Thomas in de breedte nog altijd over de sterkste (klim)ploeg. Deze renners hebben de opdracht om de kopman zo goed en zo lang mogelijk bij te staan, maar kunnen eventueel ook profiteren van een veranderende koersstrategie. Een ritzege ligt dan eventueel ook in het verschiet, al moet dan wel alles meezitten.

Als een echte sluipschutter heeft Damiano Caruso zich weten op te werken in het klassement. Ok, de Italiaan heeft optimaal geprofiteerd van enkele valpartijen en coronagevallen, maar hoort bergop toch ook wel bij de betere renners in deze Giro. De renner van Bahrain Victorious valt nauwelijks op, maar staat er toch wel op de belangrijke momenten. In het algemeen klassement is de 35-jarige Caruso de voorlopige nummer vijf, op slechts 1:28 van Thomas, en dus doet hij nog volop mee voor de eindzege. We weten van de taaie Caruso dat hij aan het einde van een drieweekse ronde vaak komt bovendrijven.

We denken spontaan terug aan de Giro van 2021: Caruso won dat jaar de laatste bergrit naar de Alpe Motta en wist zo zijn tweede plaats in het eindklassement veilig te stellen. Het zegt toch iets over zijn herstelvermogen en intrinsieke klasse. Caruso is overigens niet de enige renner van Bahrain Victorious die we vrijdag in de gaten moeten houden. Mede-kopman Jack Haig staat al iets verder in de stand – de Australiër is elfde op net geen drie minuten van Thomas – maar dit geeft hem wellicht wat meer bewegingsvrijheid op weg naar Crans-Montana. En dan hebben we nog de Colombiaan Santiago Buitrago, die ook nog goed staat in het klassement.

Als we verder kijken naar de klassementsrenners, dan verwachten we ook wel iets van João Almeida en Hugh Carthy. In de voorbeschouwingsprogramma’s zal het vooral gaan over het duel tussen Thomas en Roglič, maar we mogen Almeida nog zeker niet uitvlakken. De Portugees van UAE Emirates volgt als de nummer drie nog altijd maar op 22 seconden van het roze en moet het normaal hebben van zijn ijzersterke slotweek. Dat belooft voor de komende dagen, maar misschien ook al voor de etappe van vrijdag! In een man-tegen-mangevecht moet Almeida wellicht (nog) zijn meerdere erkennen, maar zeker weten doen we het niet.

Voor Hugh Carthy moet de Giro d’Italia, en dat klinkt een beetje gek, eigenlijk nog beginnen. De Britse kopman van EF Education-EasyPost volgt in het klassement al op meer dan drie minuten van leider Geraint Thomas, maar zijn favoriete terrein moet nog komen: de bergen. In een rit over drie serieuze beklimmingen kan hij zich wellicht wel onderscheiden. “Ik sta best wat achter, maar we krijgen nog veel bergen voor onze kiezen. Door de omstandigheden is er bergop nog niet echt strijd geweest, maar ik heb vertrouwen in mijn vorm. Dat zit wel goed”, liet Carthy op de eerste rustdag nog weten.

Met Lennard Kämna en Eddie Dunbar staan er nog twee interessante namen in de (voorlopige) top-10, maar we zien de Duitser en Ier niet meteen meestrijden om de ritoverwinning. Schade beperken, dat is toch wel een beetje het devies. Nee, dan kijken we eerder naar de sterke klimmers die al wat verder staan in het klassement. Een scenario waarin een sterke kopgroep de ruimte krijgt, daar valt zeker wat voor te zeggen. Dit lijkt een ideale rit voor Thibaut Pinot om bergpunten te sprokkelen, in zijn jacht op de blauwe trui, en een rit te winnen. De Fransman van Groupama-FDJ heeft nog wel wat goed te maken op Davide Bais.

Nog een renner die geen gevaar meer is voor het roze, maar die wel over de kwaliteiten beschikt om een dergelijk zware bergrit te winnen: Jay Vine. De Australiër stond er na negen etappes nog goed voor in de algemene rangschikking, maar een valpartij dwarsboomde zijn klassementsplannen. Vine zal nu vooral moeten omkijken naar zijn UAE Emirates-ploeggenoot João Almeida, maar kan vanuit de vlucht ook de rit winnen. In de voorbije Vuelta a España liet hij zien dat rittenkapen hem ook zeer goed afgaat. Nog twee renners die vanuit een vlucht kunnen toeslaan: Einer Rubio en Jefferson Alexander Cepeda.

Verder noteren we de namen van Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) en Lorenzo Fortunato (EOLO-Kometa). Deze renners kunnen wellicht zegevieren vanuit een ontsnapping, al hebben ze donderdag in de rit naar Rivoli al wel een jasje uitgedaan. En Joe Dombrowski? De Amerikaan kickt op een dergelijke onderneming in het gebergte, maar was de voorbije dagen ziek. Misschien zien we Ben Healy wel als een volleerde berggeit over de cols trekken. De Ier weet nog niet wat hij waard is in het hooggebergte, maar wil dit graag wel ontdekken. Vrijdag leent het parcours zich voor een dergelijke ontdekkingstocht.

Let ook op Aurelién Paret-Peintre (AG2R Citroën), Warren Barguil (Arkéa-Samsic), Filippo Zana (Jayco AlUla), Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Brandon McNulty en Davide Formolo (UAE Emirates).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Primož Roglič

*** Geraint Thomas, Damiano Caruso

** João Almeida, Hugh Carthy, Thibaut Pinot

* Jay Vine, Santiago Buitrago, Jefferson Alexander Cepeda, Einer Rubio

Lees ook: Giro 2023: De deelnemers en rugnummers

Weer en TV

In startplaats Borgofranco d’Ivrea is het grauw en grijs en valt de regen waarschijnlijk met bakken uit de hemel. Het is een voorbode voor de rest van de dag, want de renners worden nog maar eens geconfronteerd met de nodige regenbuien. De temperatuur schommelt in de vallei rond de veertien graden, maar op hoogte is het een stuk koeler. Aan de streep in Crans-Montana zal het eveneens regenen.

Eurosport zendt de hele Giro d’Italia van start tot finish uit. Vrijdag begint de uitzending om 10.45 uur. Voor meer informatie kun je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.