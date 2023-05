Giro 2023: Dit was etappe 11 naar Tortona – Rotdag voor INEOS Grenadiers

Op woensdag 17 mei vond de elfde etappe van de Giro d’Italia plaats. De renners moesten onderweg naar Tortona een aantal heuvels beklimmen, maar uiteindelijk werd de winnaar wel gekroond na een massasprint. WielerFlits praat je helemaal bij.

Na een vlakke aanloop was de Passo del Bracco (10 km aan 4,1%) de eerste klim van de dag. Vervolgens kregen de renners een lange afdaling en wederom vlakke kilometers voor de wielen geschoven. De Colla di Boasi (9,3 km aan 4,3%) en de Passo della Castagnola (4,9 km aan 4,5%) waren nadien de volgende twee hindernissen. De top van die laatste klim lag op 40 kilometer van de streep. Die finale was hoofdzakelijk vlak.

Een vroege vlucht met onder meer Laurenz Rex kreeg niet al te veel ruimte. Het werd met andere woorden duidelijk dat er ging gesprint worden in Tortona, maar daar geraakten de renners niet zonder kleerscheuren. Onder anderen leider Geraint Thomas, Primoz Roglic en Tao Geoghegan Hart gingen tegen de grond. Geoghegan Hart kon niet verder. De sprint werd uiteindelijk gewonnen door Pascal Ackermann, die nog net de aanstormende Jonathan Milan kon afhouden. Mark Cavendish legde beslag op plek drie.

Lees ook: Giro 2023: Ackermann klopt Milan en Cavendish met miniem verschil, val en opgave Hart

Reacties

Na de streep in Tortona ging er veel aandacht naar INEOS Grenadiers. Geraint Thomas sprak over de zware valpartij met Tao Geoghegan Hart en Primoz Roglic en zijn ploegleider Matteo Tosatto ging dieper in op het verlies van klimmer en medefavoriet Geoghegan Hart.

Pascal Ackermann (ritwinnaar): “Ik ben eindelijk terug. Dit is heel speciaal voor mij. Ik voelde me eigenlijk heel goed de laatste dagen, maar ik kon het nooit tonen. Nu was het de eerste keer dat iemand me in goede positie kon brengen.” (Flashinterview)

“Ik ben eindelijk terug. Dit is heel speciaal voor mij. Ik voelde me eigenlijk heel goed de laatste dagen, maar ik kon het nooit tonen. Nu was het de eerste keer dat iemand me in goede positie kon brengen.” (Flashinterview) Geraint Thomas (roze trui): “De opgave van Geoghegan Hart is een groot verlies, hij was ons geheime wapen. Hij kon na de etappes altijd meteen herstellen terwijl ik interviews moest doen. Hij zat dus in een goede positie en stond er goed voor.” (Flashinterview)

“De opgave van Geoghegan Hart is een groot verlies, hij was ons geheime wapen. Hij kon na de etappes altijd meteen herstellen terwijl ik interviews moest doen. Hij zat dus in een goede positie en stond er goed voor.” (Flashinterview) Jonathan Milan (tweede): “Het was heel erg nipt. Ik kan niet ontkennen dat ik dacht dat ik gewonnen had. Ik heb alles gegeven en tot op de streep bleef ik hopen op de overwinning. Uiteindelijk is het de tweede plaats geworden. Ik ben blij dat ik deze trui nog heb.” (Cycling Pro Net)

“Het was heel erg nipt. Ik kan niet ontkennen dat ik dacht dat ik gewonnen had. Ik heb alles gegeven en tot op de streep bleef ik hopen op de overwinning. Uiteindelijk is het de tweede plaats geworden. Ik ben blij dat ik deze trui nog heb.” (Cycling Pro Net) Primož Roglič (gevallen): “Je ziet dat er nog wat vlees te zien is, maar ik ga eerst even douchen… Ik ben nog hier, so okay, huh.“” (Cycling Pro Net)

“Je ziet dat er nog wat vlees te zien is, maar ik ga eerst even douchen… Ik ben nog hier, so okay, huh.“” (Cycling Pro Net) Matteo Tosatto (ploegleider INEOS Grenadiers): “In een seconde is de Giro weg. Dit is niet makkelijk. Tao Geoghegan Hart had heel veel pijn. Ik mocht zijn been niet aanraken. Nu wachten we op nieuws uit het ziekenhuis, ik hoop dat het goed gaat. Morgen gaan we verder, maar dit is moeilijk voor de jongens.” (Eurosport)

“In een seconde is de Giro weg. Dit is niet makkelijk. Tao Geoghegan Hart had heel veel pijn. Ik mocht zijn been niet aanraken. Nu wachten we op nieuws uit het ziekenhuis, ik hoop dat het goed gaat. Morgen gaan we verder, maar dit is moeilijk voor de jongens.” (Eurosport) Koen Bouwman: “Waarschijnlijk heeft hij zijn been gebroken, zei Tao Geoghegan Hart. Ik stond daar omdat Primož Roglič mijn fiets had, zodat hij verder kon. Ik moest op dat moment wachten op mijn nieuwe fiets, dus ik vroeg of ik iets voor hem (Geoghegan Hart, red.) kon doen. Maar hij zei al dat het over en uit was voor hem.” (Eurosport)

Lees ook: Giro 2023: Tao Geoghegan Hart uit koers na crash, Roglic en Thomas kunnen verder na val

Bijzonderheden

Etappe elf was een grote rotdag voor INEOS Grenadiers en Soudal Quick-Step. De slechte dag voor de Belgische ploeg begon al vroeg. Woensdagochtend kwam namelijk het nieuws naar buiten dat er vier renners positief hadden getest op het coronavirus. Jan Hirt, Mattia Cattaneo, Josef Černý en Louis Vervaeke hebben de Ronde van Italië noodgedwongen verlaten.

INEOS Grenadiers kende veel pech tijdens rit elf. In een afdaling kwamen zowel leider Geraint Thomas als klassementsrenner Pavel Sivakov ten val. Thomas kon zijn weg verderzetten en verloor geen tijd, maar Sivakov had minder geluk. De Fransman vond de aansluiting met het peloton niet meer en kwam uiteindelijk binnen op bijna veertien minuten. Sivakov maakte op die manier een vrije val in het algemeen klassement.

Uitvallers

Etappe 11

De dag van morgen

Lees ook: Giro 2023: Voorbeschouwing etappe 12 naar Rivoli – Een echte overgangsrit