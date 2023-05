Giro 2023: Ackermann klopt Milan en Cavendish met miniem verschil, val en opgave Hart

De langste etappe van de Giro d’Italia 2023 is gewonnen door Pascal Ackermann. Na 219 kilometer tussen Camaiore en Tortona was de Duitser van UAE Emirates de snelste in de massasprint, al was een fotofinish nodig tussen hem en Jonathan Milan. Mark Cavendish werd derde. Het grote nieuws van de dag was echter de opgave van Tao Geoghegan Hart, die hard ten val kwam op ongeveer 70 kilometer van de finish.

Na de dertien uitvallers van dinsdag waren er vanmorgen opnieuw acht opgaves te melden in de Giro d’Italia. De grootste klap was voor de al gehavende ploeg van Soudal Quick-Step, waar in navolging van kopman Remco Evenepoel nog vier renners positief getest werden op het coronavirus. Zo stond de teller op 34 opgaves, nog voor de start van de langste rit.

Die begon in droge omstandigheden. Laurenz Rex (Intermarché-Circus-Wanty) was een van de eerste aanvallers. Hij kreeg niet veel later Filippo Magli (Green Project-Bardiani CSF Faizanè), Diego Pablo Sevilla (EOLO-Kometa), Thomas Champion (Cofidis), Veljko Stojnic en Alexander Konychev (Corratec-Selle Italia) met zich mee. De zes kregen een vrijgeleide van de sprintersteams, maar niet te veel.

Trek-Segafredo, Bahrain Victorious en Astana Qazaqstan gaven de koplopers even meer dan vier minuten, maar hielden het verschil daarna lange tijd rond de drie minuten. De rest van het peloton kon daarachter enigszins bijkomen van de natte en zware regenrit van dinsdag.

In de kopgroep was het Sevilla die op de eerste klim van de dag negen bergpunten pakte. Op de tweede klim greep Stojnic de meeste punten. In het peloton werd, zeker na de zege van Magnus Cort, geen risico genomen met de vlucht van de dag. De voorsprong schommelde in die heuvelzone namelijk lange tijd onder de twee minuten. Het ging wel te hard voor Kaden Groves, die nog niet 100% hersteld was van ziekte eerder deze Giro.

Opgave Tao Geoghegan Hart

Plots werd de koers opgeschrikt door een valpartij van meerdere favorieten. In een natte afdaling ging Alessandro Covi onderuit en hij nam roze trui Geraint Thomas en nummer twee Primoz Roglic mee. Zij konden gelukkig verder. Tao Geoghegan Hart niet. De nummer drie van het klassement van INEOS Grenadiers was hard onderuit gegaan en werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

Een ander slachtoffer van die crash was Pavel Sivakov, die met veel pijn zijn weg kon vervolgen maar wel veel tijd verloor en zo wegviel uit de top-10 van het algemeen klassement. Niet veel later viel ook Óscar Rodríguez van Movistar uit.

Op de laatste klim van de dag, de Passo della Castagnola (4,9 km aan 4,5%), trok Jayco AlUla flink door. De ploeg van Michael Matthews probeerde zo het peloton uit te dunnen en wat sprinters af te matten. Het peloton brak zelfs in stukken door het werk van Filippo Zana. Vooraan begonnen Stojnic, Rex en Champion met 45 seconden voorsprong aan de laatste 40 kilometer van de rit, die voornamelijk in dalende of licht dalende lijn ging.

Jayco AlUla trok zich terug toen zij doorkregen dat sprinters als Fernando Gaviria en Mark Cavendish nog in het peloton zaten. Daardoor namen Trek-Segafredo en Movistar de kop weer over in de jacht op Rex en Stojnic, de enige overgebleven vluchters. De sterke Belg loste de Serviër en begon daardoor solo aan de laatste 20 kilometer.

De 1,93 meter lange Rex hield lang stand, maar moest na meer dan 210 kilometer in de aanval toch het hoofd buigen tegen de sprintersploegen. Dat gebeurde vijf kilometer voor de finish in Tortona. Ondertussen hadden ook de klassementsploegen zich vooraan gemeld om de kopmannen uit de problemen te houden. De nervositeit nam daardoor ook toe aan de kop van het peloton.

Fotofinish

Een kleine twee kilometer voor de meet volgde daardoor een val, redelijk voorin de groep. Jasha Sütterlin en Henok Mulubrhan gingen tegen de grond en zorgden voor een flinke breuk in het peloton. Een groepje van dertig man ging daardoor strijden om de ritzege. Mads Pedersen ging te vroeg aan, waardoor Mark Cavendish en Pascal Ackermann hem nog konden passeren. De Duitser dacht te winnen en juichte ook, al kwam Jonathan Milan nog gevaarlijk opzetten.

Ackermann en Milan waren allebei erg blij, maar de fotofinish moest uitsluitsel geven. Na enkele minuten kwam het verlossende woord en werd de zege toegewezen aan Ackermann. Milan werd tweede, Cavendish derde en Pedersen vierde. Arne Marit was de beste Belg in de uitslag op een tiende plaats.