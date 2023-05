Primoz Roglic gehavend over de finish in Tortona: “Geen noemenswaardige blessures”

Primož Roglič was woensdag tijdens de elfde etappe van de Giro d’Italia betrokken bij de veelbesproken valpartij waarbij Tao Geoghegan Hart ook lag. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma kon zijn weg – in tegenstelling tot Hart – wel vervolgen, maar kwam gehavend over de finish in Tortona.

Op foto’s van na de finish is te zien dat de broek van Roglič gescheurd is, net iets onder zijn heup. Daaronder is een flink bebloede schaafwond te zien. Ook onder zijn linkerknie heeft de Sloveense klassementsrenner een schaafwond met bloed.

In gesprek met Cycling Pro Net gaf Rogla een korte toelichting na de streep. “Je ziet dat er nog wat vlees te zien is, maar ik ga eerst even douchen… Ik ben nog hier, so okay, huh“, zei hij op geheel eigen wijze. In het algemeen klassement staat Roglič nog altijd op de tweede plek, op twee seconden van roze trui Geraint Thomas.

Lees ook: Giro 2023: Tao Geoghegan Hart uit koers na crash, Roglic en Thomas kunnen verder na val

“Op het eerste oog lijkt het met een sisser af te lopen”, vertelde ploegleider Addy Engels na afloop op de ploegsite. “Het is pech dat Primož vandaag betrokken was bij die val, maar we mogen ons gelukkig prijzen dat hij er geen noemenswaardige blessures aan overhoudt.”

“Plots gebeurde er weer iets met verregaande gevolgen. Het stapelt zich deze Giro iedere dag weer op, met tal van opgaves. We doen er dag in dag uit alles aan om gezond en heel te blijven, maar we weten ook dat we de factor pech niet helemaal beheersen. De gebeurtenissen van vandaag gaan zeker invloed hebben op het verdere verloop van deze Giro. Hoe daar mee om te gaan zullen we moeten bezien.”