Giro 2023: Voorbeschouwing etappe 12 naar Rivoli – Een echte overgangsrit

De twaalfde etappe in de Giro d’Italia is de laatste etappe voor de renners het hooggebergte in duiken. Organisatie RCS heeft een etappe uitgetekend van Bra naar Rivoli over 179 kilometer. Vooral de slotfase is pittig. Wie gaat er met de zege aan de haal? WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

De eerste veertig kilometer in deze rit biedt een uitgelezen kans aan vluchters om een kopgroep te vormen en veel voorsprong op het peloton te pakken. Als het peloton eenmaal Bra, bekend van de Slow Food University die zich als enige universiteit ter wereld volledig bezighoudt met eten, uitrijdt, gaat het wegdek meteen omhoog.

Geen baanbrekende beklimmingen, wel voldoende om al vroeg een forcing te voeren. Na 36,5 komen de renners boven op de eerste beklimming van de dag: de Pedaggera (4,1 km aan 4,3%). Daarna volgt een lange, lopende afdaling naar Alba.

Het middenrif is vervolgens helemaal vlak, als de coureurs door dorpen als Crocetta, Carmagnola en Carignano komen. Het peloton is dan al heel dicht in de buurt van auto- en chocoladestad Turijn, maar de renners laten in deze ronde de hoofdstad van Piëmont links liggen. Letterlijk, want finishplaats Rivoli ligt ongeveer twintig kilometer ten westen van Turijn.

Na 125 kilometer wordt Rivoli voor het eerst aangedaan, waarna een lokale lus van 50 kilometer als finale volgt. Hierin ligt de Colle Braida (10,8 km aan 5,9%), die vooral in de slotkilometers lastig is. Het stijgingspercentage komt dan nauwelijks nog onder de 8,5 procent uit. Wie koers wil maken, kan hier koers maken.

Na de top zijn er nog 28 voornamelijk dalende kilometers naar Rivoli, waar we te weten zullen komen of een vlucht uit handen is gebleven van de klassementsrenners of niet. In de laatste kilometer liggen nog vier linkerbochten, waarvan een haakse bocht op 700 meter van de meet.

Officieuze start: 12.30 uur

Officiële start: 12.40 uur

Finish: Tussen 17.00 en 17.30 uur

Afstand: 179 kilometer

Favorieten

De twaalfde etappe naar Rivoli schreeuwt om een sterke vlucht, en een strijd tussen de betere rittenkapers in het peloton. Waarom? De klassementsrenners zullen zich niet bovenmatig inspannen in deze rit, in de wetenschap dat er vrijdag een zeer zware en cruciale bergetappe op het programma staat naar Crans-Montana. De sprinters maken zich daarentegen ook geen illusies. Daar is de finale – met de Colle Braida op goed veertig kilometer van de streep – gewoon te zwaar voor.

We kijken met andere woorden dus vooral naar renners die al wat verder staan in het klassement, op zoek zijn naar dagwinst en bergop al wat bewezen hebben. De eerste naam die ons te binnenschiet, is die van Ben Healy. De Ier is de torenhoge favoriet om de etappe te winnen, al moet hij natuurlijk wel eerst meezitten in de goede vlucht. De renner van EF Education-EasyPost heeft al een ritzege op zak in deze Giro, maar zijn honger is zeker nog niet gestild. “Er volgen echter nog veel meer kansen. We kijken ernaar uit en zijn klaar om ervoor te vechten”, zei hij maandag nog op de eerste rustdag.

Healy gaf ook nog aan dat hij zich eens wil testen in het hooggebergte, maar hij zal een mogelijke kans op een ritzege in Rivoli natuurlijk niet laten liggen. De twaalfde etappe is namelijk op het lijf geschreven van de minzame jongen, die eruit ziet als een rockster. Healy liet in zijn gewonnen achtste etappe, op weg naar Fossombrone, zien dat hij bergop van iedereen kan wegrijden. En dat hij vervolgens ook een zeer lange solo uit zijn benen kan schudden. Mocht Healy donderdag in staat zijn om weg te rijden op de flanken van de Colle Braida, wie houdt hem dan nog tegen in zijn jacht op een tweede ritoverwinning?

Healy zal er natuurlijk wel voor moeten knokken. Er zijn wel meer kapers op de kust. We denken aan Brandon McNulty, die zich in de eerste week al meerdere keren liet zich in de aanval. De Amerikaanse klimmer van UAE Emirates maakte een sterke indruk, maar het zit hem voorlopig niet echt mee. Is de twaalfde etappe naar Rivoli een kantelpunt voor McNulty? Met zijn klim- en hardrijderskwaliteiten moet hij een heel eind kunnen komen. UAE Emirates heeft met Diego Ulissi, Alessandro Covi en Davide Formolo nog wel meer ijzers in het vuur, al is het voor de ploeg ook van belang om kopman João Almeida zo goed mogelijk te ondersteunen.

Derek Gee hoeft niet om te kijken naar een kopman, zeker niet na het uitvallen van Domenico Pozzovivo. De Canadees heeft in deze Giro al alle vrijheid gekregen om in de aanval te gaan en dit leverde hem al twee tweede plaatsen op. We mogen neoprof Gee toch wel een beetje bestempelen als de revelatie van deze Giro. De renner is nog op zoek naar zijn eerste overwinning, maar maakte toch al erg veel indruk in de wat zwaardere etappes. In Fossombrone moest hij alleen het hoofd buigen voor een ongenaakbare Ben Healy en in Viareggio werd hij in de sprint gevloerd door vluchtmakker Magnus Cort. Driemaal is scheepsrecht, toch?

Gee zal wellicht opnieuw moeten afrekenen met zijn Deense kwelgeest Magnus Cort. De renner van EF Education-EasyPost kwam er in de eerste Giro-week niet aan te pas, maar won toch wel op imponerende wijze de verregende etappe naar Viareggio. Een Magnus Cort in goede vorm, moet de rit naar Rivoli zeker aankunnen. De krachtpatser won in het verleden al etappes met een pak meer hoogtemeters in de Tour en Vuelta. Cort kan een ideale tandem vormen met zijn ploeggenoot Healy. De Ier kan dan naar hartenlust aanvallen, in de hoop solo aan te komen, terwijl de snelle Cort kan gokken op een (eventuele) sprint.

Een renner die we ook van voren verwachten, is Filippo Zana. De Italiaanse kampioen is bezig aan een uitstekende Giro en was een van de hoofdrolspelers in de rit naar Fossombrone. Toegegeven, ook Zana speelde die dag een bijrol in de grote-Ben-Healy-show, maar de renner van Jayco AlUla eindigde toch maar mooi als derde in de daguitslag. Het zal Zana hebben gesterkt in zijn overtuiging dat hij kan winnen in zijn thuisronde. De rit naar Rivoli moet hem perfect liggen. Dat is ook het geval voor een landgenoot van Zana, Lorenzo Rota, de heuvelspecialist van Intermarché-Circus-Wanty.

Op 400 meter van de streep in Napels droomde Simon Clarke nog van zijn eerste zege in de Giro d’Italia. De Australiër reed op dat moment nog voorop met zijn medevluchter Alessandro De Marchi, maar door het nodige gepoker in de laatste kilometer spatte zijn Girodroom uiteen. Clarke werd in extremis nog teruggepakt, en bleef zo met lege handen achter. Wat we echter wel hebben opgestoken van de zesde etappe, is dat de inmiddels 36-jarige klimmer bijzonder goed op dreef is. We hebben er dan ook het volste vertrouwen in dat de renner van Israel-Premier Tech in de rit naar Rivoli kan meedoen om de dagzege.

Met enig gevoel voor chauvinisme schuiven we ook graag Bauke Mollema naar voren als een kandidaat-ritwinnaar. De ervaren klimmer van Trek-Segafredo klaagde in de eerste week nog over een niet al te best gevoel, maar de Nederlander lijkt er toch langzaam door te komen in deze Giro. Afgelopen zondag reed hij een toch meer dan verdienstelijke tijdrit: Mollema werd vijftiende in Cesena, op net geen minuut van ritwinnaar Remco Evenepoel. Van Mollema weten we dat hij niet echt kapot gaat tijdens een grote ronde, en dat hij met zijn ervaring, taaiheid en koersinzicht een gevaarlijke klant blijft in een kopgroep.

Voor de mensen die zich deze Giro fanatiek bezighouden met wielerpooltjes: overweeg eens om Bruno Armirail op te nemen in je dagselectie. De Franse hardrijder van Groupama-FDJ is geen veelwinnaar, maar wel een buitengewoon goede renner die bovendien uitstekend op dreef is. Dit liet Armirail afgelopen zondag nog zien met een vijfde plaats in de tijdrit naar Cesena. De renner kwam slechts acht seconden te kort voor de overwinning. Armirail kan zich zeker uitleven in de rit naar Rivoli. De Fransman kan een stukje alleen rijden, maar gaat ook bijzonder goed bergop. Een gevaarlijke combinatie.

We doen er ook goed aan om de namen van Vincenzo Albanese en Michael Matthews op te schrijven. Albanese was deze ronde twee keer vierde en kwam ook eens als zevende over de streep. De regelmaat is er, maar wanneer volgt nu eens die uitschieter? Misschien is het donderdag wel raak voor de renner van EOLO-Kometa, die met zijn sterke sprint een formidabel wapen in huis heeft. Die vlieger gaat ook op voor Michael Matthews, die wel al een ritoverwinning op zak heeft. De Australiër is onze dark horse op weg naar Rivoli, aangezien hij in dit soort etappes kan meesluipen in een vlucht, om het op een atypische manier af te maken.

Andere renners om in de gaten te houden, mocht een vlucht wegrijden en wegblijven, zijn Stefano Oldani (Alpecin-Deceuninck), Samuele Battistella, Luis León Sánchez, Simone Velasco (Astana Qazaqstan), Patrick Konrad, Bob Jungels (BORA-hansgrohe), Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost), ritwinnaar Davide Bais (EOLO-Kometa), Filippo Fiorelli, Davide Gabburo (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) en Carlos Verona en Will Barta (Movistar). Ook Alessandro De Marchi zal deze rit met rood hebben omcirkeld in het rondeboek. De Italiaan is in blakende vorm, maar kan hij het nu ook eens afronden?

Verder noteren we de namen van Toms Skujiņš (Trek-Segafredo), Warren Barguil (Arkéa-Samsic) en Harm Vanhoucke (Team DSM). En kan een krachtpatser als Mads Pedersen de finale overleven?

Favorieten volgens WielerFlits

**** Ben Healy

*** Brandon McNulty, Derek Gee

** Filippo Zana, Simon Clarke, Magnus Cort

* Alessandro De Marchi, Bruno Armirail, Lorenzo Rota, Michael Matthews

Weer en TV

Het zit de renners qua weersomstandigheden niet echt mee in deze Giro d’Italia. Ook voor de twaalfde etappe worden pittige regenbuien voorspeld. Deze buien trekken de hele dag over de regio. De temperatuur schommelt tussen de 11 en 13 graden Celsius. Verder waait er een zeer zwakke wind uit het oosten.

Eurosport zendt de hele Giro d’Italia van start tot finish uit. Donderdag begint de uitzending om 12.15 uur. Voor meer informatie kun je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.