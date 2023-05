Giro 2023: Tao Geoghegan Hart uit koers na crash, Roglic en Thomas kunnen verder na val

Breaking

Een relatief rustige elfde etappe van de Giro d’Italia is opgeschrikt door een opgave van een van de topfavorieten voor de eindzege. Tao Geoghegan Hart kwam in een natte afdaling ten val, op ongeveer 70 kilometer van de finish. Hart bleef lang liggen en werd afgevoerd in een ambulance. Ook roze trui Geraint Thomas en Jumbo-Visma-kopman Primož Roglič kwam ten val, maar zij konden hun weg vervolgen.

Op helikopterbeelden is te zien hoe Alessandro Covi van UAE Emirates weggleed in een natte afdaling. De Italiaan nam in zijn val Geraint Thomas mee. De roze trui kon echter snel verder. Achter Covi en Thomas gleden vervolgens meerdere renners onderuit, waaronder ook Roglič, Hart en enkele andere renners van INEOS Grenadiers.

Hart bleef lang liggen, werd bijgestaan door enkele ploegmaats van INEOS en ook Koen Bouwman, en moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis. De Giro d’Italia zit er door de val op voor de winnaar van 2020, die op de derde plek stond in het algemeen klassement.

Wat de ernst is van de blessure van Tao Geoghegan Hart, is nog niet bekend.

🚴‍♂️🇮🇹 | Oh nee, een hele vervelende valpartij in het peloton! Thomas ligt erbij en ook Hart. De roze trui zit weer op de fiets, maar dat geldt niet voor Hart. 😱😱 #Giro 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/AzM3tJmBGv — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 17, 2023

