Giro 2023: Dit was de openingstijdrit naar Ortona – Evenepoel doet meteen een gouden zaak

Op zaterdag 6 mei vond de eerste etappe in de Giro d’Italia plaats. In een korte tijdrit streden de renners om de eerste roze trui. WielerFlits praat je helemaal bij.

De Grande Partenza van deze Giro was gereserveerd voor Fossacesia, een klein dorpje in de Abruzzen dat slechts 6000 inwoners heeft. Van daaruit moesten 19,6 tijdritkilometers overbrugd worden naar Ortona. Op de zogenaamde Via Verde was het de hele rit relatief vlak langs de Adriatische kustlijn, op een zwaar slot na. De laatste 1,7 kilometer in Ortona liepen aan 5,3 % omhoog, waardoor de renners nog voldoende brandstof in de tank moesten hebben.

Wie anders dan Remco Evenepoel zette de puntjes al meteen op de i. De Aerokogel van Schepdaal deed zijn bijnaam alle eer aan en schoot als een komeet uit de startblokken. Bij tussenpunt één, na zo’n tien kilometer, smeerde hij medefavorieten Primož Roglič en Filippo Ganna al respectievelijk 26 en twaalf seconden aan. Een verschil dat hij in het slot alleen maar zou uitdiepen. Ganna kwam aan de streep nog het dichtste in de buurt op 22 seconden van Evenepoel, maar aan de topfavoriet was schijnbaar niets te doen.

Reacties

“Missie één is volbracht. Vanaf de start voelde ik dat ik een goed ritme had. Ik reed steeds in dezelfde versnelling en met dezelfde cadans. Ik denk dus dat ik heel blij moet zijn met wat ik heb gedaan.” (flashinterview) Primož Roglič: “Dit is een prima resultaat. Ik sta ook niet meteen drie minuten achter Evenepoel. Het gaat er uiteindelijk om wie er bovenaan staat na 21 dagen en ik denk niet dat ik harder had kunnen gaan.” (ploegsite Jumbo-Visma)

Bijzonderheden

Ten opzichte van de andere klassementsrenners doet Evenepoel een geweldige zaak. Jumbo-Visma-kopman Primož Roglič kijkt al tegen een achterstand aan van zo’n 43 seconden. Andere kopmannen als Joao Almeida en Tao Geoghegan Hart deden iets beter met een toegift van respectievelijk 29 en 40 seconden. Damiano Caruso, de nummer twee van 2021, heeft zelfs al anderhalve minuut aan de broek. Maar er is ook goed nieuws voor de concurrentie, vertelde Evenepoel: “We moeten de trui waarschijnlijk behouden tot etappe vier. Daarna kunnen we proberen om hem weg te geven.”