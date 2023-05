Runner-up Filippo Ganna: “Ik kan Remco alleen maar feliciteren”

Filippo Ganna strandde in de openingstijdrit van de Giro d’Italia op 22 seconden van winnaar Remco Evenepoel. “Natuurlijk is een tweede plaats niet de uitslag waar je op hoopt, maar mijn prestatie was wel goed vandaag”, aldus de Italiaan.

“Ik reed de waarden die we voorspeld hadden. Dus kan ik niet anders dan superblij zijn met de snelheid die ik haalde. Alleen, aan Remco was niets te doen. Ik kan alleen maar ‘chapeau’ zeggen.”

Met Tao Geoghegan Hart en Geraint Thomas (respectievelijk vierde en negende) maakte heel INEOS Grenadiers overigens een goede beurt. “Met het moraal zit het in onze ploeg wel goed. De Giro is nog maar net begonnen, we hebben nog twintig dagen om proberen te winnen.”