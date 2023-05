Roglic ‘relatief tevreden’ over tijdrit: “Het gaat erom wie bovenaan staat na 21 dagen”

Primoz Roglic kreeg op de eerste dag van de Giro d’Italia een behoorlijke tik van Remco Evenepoel. In de openingstijdrit verloor de Sloveen 43 seconden op de Belg, die de openingstijdrit op zijn naam schreef. “De benen voelden goed, daar ben ik blij mee”, zegt een ‘relatief tevreden’ Roglic op de site van Jumbo-Visma.

“Ik heb zo hard mogelijk gereden en ben optimistisch na deze dag. Er zijn nog twintig etappes te gaan”, vervolgt Roglic, die als zesde eindigde in de tijdrit. “Uiteraard wil je voor je concurrenten finishen. Toch is dit een prima resultaat. Ik sta ook niet meteen drie minuten achter. Evenepoel was sneller vandaag. Het gaat er uiteindelijk om wie er bovenaan staat na 21 dagen en ik denk niet dat ik harder had kunnen gaan.”

