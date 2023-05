Ploegmanager Patrick Lefevere na zege Evenepoel: “Er was totaal geen stress in de ploeg”

Soudal – Quick-Step-manager Patrick Lefevere mag tevreden terugblikken op de eerste dag van de Giro d’Italia. Zijn poulain Remco Evenepoel zette zijn concurrenten voor het algemene klassement meteen op meer dan een halve minuut. “Het is een prachtige dag. We zijn in een mooie streek en we winnen. Wat wil je nog meer?”, zegt hij bij Eurosport.

“We hebben hier vrij sereen naar toegeleefd”, verrasste de Belgische manager. “Er was totaal geen stress in de ploeg. Maar dat wil niet zeggen dat het gemakkelijk was. Dit was geen parcours dat Remco bevoordeelde. Integendeel, op die vlakke stroken tegen Filippo Ganna, een beer van 85 kilogram, opboksen, dat is zeer straf.”

Voor Evenepoel lijkt de Italiaanse cirkel nu ook rond, drie jaar na zijn val in de Ronde van Lombardije. “Maar daar denk ik niet graag meer aan. Ik zie alleen dat Remco antwoordt met de pedalen. Men verweet hem vroeger soms dat hij een dikke nek heeft, maar dat zal je nu niet snel meer zien.”

“Of we het roze in de ploeg willen houden? Onze voorsprong kunnen we niet zomaar weggeven, natuurlijk. Morgen kunnen we hopelijk rekenen op de hulp van de sprintersploegen. Maar de dagen nadien, kan alles.”