Joao Almeida verbaasd na derde plaats: “Boven de verwachtingen gepresteerd”

Joao Almeida deed in de openingstijdrit van de Giro de beste zaak van alle klassementsrenners, natuurlijk op Remco Evenepoel na. De Portugees van UAE Emirates strandde op 29 seconden van de Belg, goed voor een derde plaats. “Daarmee verbaas ik mezelf toch wat”, aldus Almeida.

“Ik ken mijn capaciteiten natuurlijk wel, maar toch is dit boven alle verwachtingen. Het bevestigt het goede werk dat de ploeg aan het doen is. Ik ben hier heel blij mee.”

Aan Remco Evenepoel was echter niet veel te doen, bekende Almeida. “Ik verwachtte wel dat hij zou winnen, maar dat doet hij toch met een veel grotere marge dan ik had gedacht. Hij is nog beter dan we allemaal dachten. Ik kan hem alleen maar feliciteren, want hij verdient dit.”

En Almeida zelf, die kan de Giro nu zonder stress vervolgen. “Het is altijd belangrijk om goed te starten en let the race flow. We beginnen alvast in een goede positie aan de eerste week.”

