Giro 2023: Evenepoel verpulvert concurrentie in openingstijdrit en grijpt eerste roze

Remco Evenepoel heeft met groot vertoon van macht de openingstijdrit van de Giro d’Italia gewonnen. In de bijna twintig kilometer lange chronoproef was de Belg veel sneller dan zijn naaste belagers Filippo Ganna en João Almeida. Primoz Roglic, die als zesde eindigde in de daguitslag, verloor 43 seconden. Evenepoel mag vanzelfsprekend ook de eerste roze trui in ontvangst nemen.

De Giro d’Italia ging dit jaar van start met een individuele tijdrit van 19,6 kilometer. In de Abruzzen reden de renners, langs de Adriatische kust, van Fossacesia Marina naar Ortona. De route was nagenoeg vlak, maar in het slot van de chronoproef lag nog wel een klimmetje van de vierde categorie (1,7 km aan 5,3%). De eindstreep was een kleine twee kilometer later getrokken. De tussentijden werden opgemeten na 9,8 en 16,8 kilometer.

De Bod zet eerste richttijd neer

Om 13.50 uur vertrok Laurens Huys (Intermarché-Circus-Wanty) als allereerste renner. De eerste richttijd kwam op naam van Stefan de Bod, die een groot deel van het openingsuur aan kop stond. De Zuid-Afrikaan had het parcours afgelegd in 22 minuten en 32 seconden, wat een gemiddelde snelheid opleverde van 52,189 kilometer per uur. Daarmee was hij sneller dan bijvoorbeeld Josef Černý, de winnaar van de proloog in de Ronde van Romandië, en Rohan Dennis. De Australiër van Jumbo-Visma verloor maar liefst 48 seconden op De Bod.

Renners als Bauke Mollema, Bob Jungels en Ben Healy beten vervolgens hun tanden stuk op de tijd van De Bod. Het was uiteindelijk Mads Pedersen die De Bod onttroonde en als volgende renner plaats mocht nemen in de hot seat. Al snel dook Brandon McNulty echter onder de tijd van de Deen, waarna diens ploeggenoot Jay Vine nóg beter deed. Maar de Australiër kon ook niet heel lang genieten van de koppositie.

Hart en Almeida klokken goede tijden

Tao Geoghegan Hart, vooraf bestempeld als een van de grote uitdagers van Remco Evenepoel en Primoz Roglic in de strijd om het algemeen klassement, reed namelijk zes seconden van de tijd van Vine af. UAE Emirates kwam niet lang daarna echter alweer aan de leiding te staan, want João Almeida was Geoghegan Hart met tien seconden de baas. De Portugees haalde Damiano Caruso, een van de andere favorieten voor het algemeen klassement, bijna in.

Geraint Thomas klokte goede tussentijden, maar kon niet tippen aan Almeida aan de streep. Hij moest genoegen nemen met een op dat moment vijfde tijd. De grote favorieten voor de dagzege – Stefan Küng, Filippo Ganna, Primoz Roglic en Remco Evenepoel – moesten toen echter nog komen. Evenepoel klokte van hen (en van alle anderen) veruit de beste tijd bij het eerste tussenpunt: Roglic kreeg 26 seconden aan zijn broek, Küng 22 en Ganna twaalf.

Evenepoel ongenaakbaar

Bij het tweede tussenpunt waren de verschillen alleen maar groter geworden. Op de streep was Evenepoel ook veruit de beste: de Belg versloeg Almeida met 29 seconden. Roglic, die daarna binnenkwam, gaf 43 seconden toe. Het verdict voor Küng was hetzelfde. Ganna bleef wat dichter in de buurt van Evenepoel, maar verloor ook 22 seconden. Evenepoel pakte dus de ritzege en het roze, want de laatste starters vormden geen enkele bedreiging voor de kopman van Soudal Quick-Step. Aleksandr Vlasov eindigde nog wel op de tiende plaats.