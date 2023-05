Remco Evenepoel deelt mokerslag uit op openingsdag Giro: “Missie één is volbracht”

Remco Evenepoel heeft op dag één van de Giro d’Italia een mokerslag uitgedeeld aan de concurrentie. De kopman van Soudal Quick-Step won met overmacht de openingstijdrit en staat zo gelijk stevig aan de leiding in het algemeen klassement. “Ik ben superblij”, was zijn eerste reactie tijdens het flashinterview na afloop.

“Ik denk dat de best mogelijke resultaat op de eerste dag is”, vervolgde Evenepoel. “We wilden zo snel mogelijk gaan en ik denk dat we snel genoeg zijn gegaan vandaag. In de bus zei ik dat je ongeveer 21 minuten en 30 seconden moest rijden om te winnen, uiteindelijk reed ik denk ik 21 minuten en 18 seconden. Ik zat dichtbij mijn schatting dus”, lachte de winnaar. “Vanaf de start voelde ik dat ik een goed ritme had. Ik reed steeds in dezelfde versnelling en met dezelfde cadans. Ik denk dus dat ik heel blij moet zijn met wat ik kan doen.”

Evenepoel pakte flink wat tijd op zijn concurrenten, waaronder Primoz Roglic. De Sloveen van Jumbo-Visma moest 43 toegeven in een kleine twintig kilometer. “Ik focuste me niet echt op het gat met hem”, aldus Evenepoel. “Ik wilde gewoon de rit proberen te winnen. Dat is gelukt. Missie één is volbracht. Nu is het vol focussen op veilig door de eerste week komen en zoveel mogelijk energie sparen voor de komende tijdrit.”

Wat te doen met de roze trui in de komende etappes? Wil Soudal Quick-Step het kleinood verdedigen? “We moeten de trui waarschijnlijk behouden tot rit vier. Daarna kunnen we proberen om hem weg te geven. Maar voor nu ben ik heel blij, ik wil er ook van genieten. Het is een mooie manier om terug te keren in de Giro.”

