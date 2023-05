Giro 2023: Voorbeschouwing etappe 2 naar San Salvo – Eerste kans voor de sprinters?

De tweede etappe in de Giro d’Italia is een overwegend vlakke rit die van Teramo naar San Salvo gaat. Het lijkt er met andere woorden op dat de sprinters voor het eerst hun snelle benen zullen kunnen tonen. Er is geen echte topsprinter in de Giro, dus het zou wel eens een spannende strijd kunnen worden. WielerFlits blikt vooruit!

Parcours

Een dag na de openingstijdrit blijft de Giro d’Italia in de Abruzzen, al start het peloton dit keer een stuk noordelijker en meer landinwaarts dan zaterdag. In universiteitsstad Teramo wordt het startschot gelost. De etappe is grotendeels vlak, al is het eerste deel van de etappe wel een beetje heuvelachtig. De beklimmingen gaan niet hoger dan 339 meter.

De vlucht van de dag zal zich waarschijnlijk losmaken op het eerste klimmetje van de dag naar Bellante na 7 kilometer. Alhoewel deze klim door de organisatie niet is aangewezen als gecategoriseerde beklimming, worden er in 5,8 kilometer toch meer dan 200 hoogtemeters overwonnen.

Daarna kabbelt de rit rustig verder langs dorpjes als Colonella, Tortoreto en Alba Adriatica. Dorpjes die bekender zijn uit de Tirreno-Adriatico. Zo won Primoz Roglic dit jaar nog in Tortoreto voor Julian Alaphilippe en Adam Yates.

Na 84,6 kilometer vindt dan de eerste gecategoriseerde klim in deze ronde plaats. In het plaatsje Silvi heeft Giro-organisator RCS een vierde categorie-klimmetje van 4,5 kilometer aan 6,2 procent gevonden. In Ripa Trintina een aantal kilometer later zijn er nog eens bergpunten te verdienen, als de weg 2,6 kilometer lang aan 5,2 procent omhoog loopt.

Tussen deze twee klimmetjes zijn er tussensprinten in de steden Pescara en Chieti. Deze twee steden zijn verbonden met elkaar door de Università degli Studi Gabriele d’Annunzio, een belangrijke universiteit in Italië op het gebied van geneeskunde die ter vergelijking net iets minder groot is dan de Universiteit van Utrecht.

In de laatste vlakke kilometers komen de renners nog een keer door Fossacesia en Ortona, waarna San Salvo snel wordt bereikt voor een massasprint. San Salvo was in 2020 nog startplaats in de Giro, waar de Portugees Ruben Guerreiro een aantal uur later in Roccaraso met de dagzege aan de haal ging.

Officieuze start: 12.20 uur

Officiële start: 12.30 uur

Finish: tussen 17.00 en 17.30 uur

Afstand: 202 kilometer

Favorieten

Zondag is het de eerste keer dat de sprinters kans maken op de zege. Logisch, want het is de eerste rit in lijn. Het zorgt er wel voor dat alle sprinters nog met een wit blad in actie komen en de verhoudingen momenteel nog moeilijk zijn in te schatten.

Intrinsiek is Fernando Gaviria ongetwijfeld een van de snelste mannen in de Ronde van Italië. De Colombiaan van Movistar is een pure sprinter en zal zo vroeg mogelijk in de Giro een rit op zijn naam willen schrijven. De Italiaanse rittenkoers wordt steeds zwaarder en dan is het geen zekerheid dat Gaviria zal overleven. Dat moet in de tweede etappe echter geen probleem zijn. Gaviria won dit seizoen wel nog maar twee keer, al was zijn laatste overwinning wel maar een goede week geleden.

Mads Pedersen is in elke voorspelling de grote favoriet voor de puntentrui. Dat komt natuurlijk door het feit dat de Deen heel wat heuvels kan overleven en over een sterk en explosief eindschot beschikt. Toch zal Pedersen ook punten moeten scoren in de echte vlakke etappes, zoals die van zondag dus. Dat moet echter geen probleem zijn, want de renner van Trek-Segafredo klopte dit jaar bijvoorbeeld al Olav Kooij in een vlakke sprint.

UAE Emirates rekent op Pascal Ackermann in de sprints. De 29-jarige snelle man uit het Duitse Kandel kon wel al een tijdje niet meer winnen. Zijn laatste zege dateert van begin augustus 2022, toen hij een etappe won in de Ronde van Polen. Dit seizoen kwam hij in de Bredene Koksijde Classic wel nog dichtbij, maar Gerben Thijssen was net iets sneller aan de streep. In de Giro krijgt Ackermann ook amper knechten mee om de sprint voor te bereiden, dus zal hij het alleen moeten doen. Allemaal zaken die in het nadeel spreken van Ackermann, maar hij blijft wel gewoon een sterke sprinter.

Kaden Groves was wel al succesvol dit seizoen. Begin 2023 verzamelde hij heel wat ereplaatsen en de afgelopen weken kon de sprinter van Alpecin-Deceuninck ook aan het langste eind trekken. Twee ritzeges in de Ronde van Catalonië en een imponerende zege in de Volta Limburg Classic zorgen ervoor dat we Groves zeer veel kansen toedichten. De Australiër is zeker in vorm en klaar om in zijn tweede grote ronde opnieuw te juichen. Met onder meer Ramon Sinkeldam krijgt Groves ook een sterke sprinttrein rondom zich.

Snelle Italiaanse mannen zijn er altijd in de Ronde van Italië. In eerste instantie kijken we dit jaar naar Simone Consonni . De 28-jarige renner van Cofidis zal samen met Davide Cimolai voor een ritzege gaan in de sprints. Consonni kwam in het verleden al vaak in de buurt van een ritzege, maar het was vaak net niet. Lukt het nu wel?

Verder zien we ook Jonathan Milan (Bahrain-Victorious) en Alberto Dainese (Team DSM) aan de start staan. Milan is een sterke man, maar is de afgelopen tijd minder in vorm. Vermoeidheid zal er nu echter nog niet zijn, waardoor we Milan toch als een kandidaat-winnaar zien. Dainese is in principe ook een kanshebber voor een ritzege, maar het is niet zeker of hij wel de kans zal krijgen om te sprinten. Dainese is namelijk op weg naar de uitgang bij Team DSM.

“Mark Cavendish blijft Mark Cavendish “, vertelde Consonni vrijdag op een persconferentie. Cavendish is inmiddels toe aan zijn 22ste grote ronde en gaat op zoek naar zijn 162ste zege van zijn carrière. Imposante cijfers, maar dit seizoen lijkt het er wel niet op dat de Brit in de buurt komt van zijn topvorm. Dat hij van Astana Qazaqstan ook geen echte lead-out heeft meegekregen, is geen goede zaak. Cavendish blijft Cavendish, maar hoe lang geldt dat nog?

Michael Matthews en Magnus Cort zijn ook snelle mannen, maar moeten het eerder hebben van etappes waar wat meer hoogtemeters in liggen. Toch geven we ook een ster aan Matthews. Bling, zoals zijn bijnaam luidt, is nu eenmaal een renner om altijd rekening mee te houden. De 32-jarige renner van Jayco AlUla eindigde dit seizoen al acht keer in de top-10 en lijkt in een best oké vorm te zijn. Hij is een kanshebber voor de puntentrui, maar dan geldt voor hem hetzelfde als voor Pedersen: je moet ook scoren in de vlakke etappes. Matthews zal zich met andere woorden zondag zeker mengen in de sprint.

De grote Nederlandse sprinters ontbreken in de Ronde van Italië, maar dat wil niet zeggen dat er geen enkele Nederlander kans kan maken op een knap resultaat. David Dekker , die uitkomt voor Arkéa-Samsic, staat namelijk wel aan de start van de Giro. Dekker krijgt de vrijheid van zijn Franse ploeg om te sprinten. Winnen lijkt zeer moeilijk voor de 25-jarige renner, maar een mooie ereplaats moet er wel in zitten.

De grootste kanshebbers hebben we nu wel gehad. Nu volgt er een lang lijstje met renners die ook wel kans maken op een notering in de top-10, maar waarvan we denken dat ze niet zullen meedoen voor de zege. Hier komen ze: Filippo Fiorelli (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa), Marius Mayrhofer (Team DSM), Jake Stewart (Groupama-FDJ), Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost), Andrea Vendrame (AG2R Citroën), Andrea Pasqualon (Bahrain-Victorious), Arne Marit (Intermarché-Circus-Wanty), Max Kanter (Movistar), Stefano Oldani (Alpecin-Deceuninck) en Nicolas Dalle Valle (Corratec-Selle Italia).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Kaden Groves

*** Fernando Gaviria, Mads Pedersen

** Pascal Ackermann, Mark Cavendish, Simone Consonni

* Alberto Dainese, Jonathan Milan, David Dekker, Michael Matthews

Giro 2023: Deelnemerslijst

Weer en TV

Het zal een zeer mooie dag worden zondag voor de sprinters. Niet alleen het vlakke parcours, maar ook het warme weer ziet er mooi uit voor hun. Er worden namelijk temperaturen boven de 20 Graden Celsius voorspeld en regen moet het peloton niet verwachten. Ook de wind zal geen rol spelen in de eerste kans voor de sprinters.

Eurosport zendt de hele Giro d’Italia van start tot finish uit. Zondag begint de uitzending om 12.00 uur. Daarnaast is de tweede rit ook te bekijken in de Belgische huiskamers op VTM. Zij starten hun uitzending vanaf 14.15 uur.