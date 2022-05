Giro 2022: Voorbeschouwing etappe 4 met aankomst op de Etna

Na drie dagen op Hongaars grondgebied en een eerste rust- en reisdag, koersen de renners dinsdag voor het eerst op Italiaanse bodem. De Giro d’Italia barst nu écht los en voor het eerst moeten de favorieten voor de eindzege met de billen bloot. De vierde etappe finisht namelijk op de flanken van de bekende (wieler)vulkaan Etna. Wie deelt de eerste échte tik uit? WielerFlits blikt vooruit!

Parcours

De vierde etappe van deze Giro is op dinsdag na de eerste rustdag. Deze rustdag dient als reisdag om het peloton de oversteek van Hongarije naar het Italiaanse Sicilië te laten maken. In deze rit zullen de klimmers zich voor het eerst moeten laten zien, omdat de finishlijn getrokken is op de vulkaan Etna. De Etna was in 2017, 2018 en 2020 ook het decor van een bergop finish in de Giro d’Italia. Destijds wist steeds een renner uit de vroege vlucht te winnen.

Dit jaar moeten de coureurs in totaal 3.580 hoogtemeters overbruggen tussen Avola en de Etna. Vanaf de start in Avola zullen de eerste 50 kilometer lichtjes omhoog lopen, maar in vergelijking met het slot kan dit als opwarmer worden gezien. Hierna wordt er afgedaald en volgt er een kleine 50 kilometer tot aan dorpje Paternò, waar de eerste tussensprint is gelegen. Pas 35 kilometer later arriveren de renners op de top van de Etna.

Eerder dit jaar al werd de Etna, de hoogste vulkaan in Europa, aangedaan in de Giro di Sicilia. De Mongibello was het decor van de slotetappe die werd gewonnen door Damiano Caruso, die daarmee ook het eindklassement van de vierdaagse koers op zijn naam zette. De Italiaan kwam vijf seconden voor Louis Meintjes over de finish, die op de bergtop lag. De Siciliaanse renner van Bahrain Victorious zal niet starten in de Giro, waardoor de Italianen zullen hopen op zijn eilandgenoot: Vincenzo Nibali. De Haai van Messina won de Ronde van Sicilië in 2021, en eindigde dit jaar als vierde in het algemeen klassement.

De Etna zal van een andere kant worden beklommen dan in de Ronde van Sicilië van dit jaar. Hij heeft in deze Giro een lengte van 25 kilometer en kan worden aangemerkt als een lopende beklimming. Het gemiddelde stijgingspercentage van de laatste 22,9 kilometer is 6%. De zestiende kilometer is met een gemiddelde stijging van 10,2% de steilste sectie van de Etna.

In 2017, het jaar waarin Tom Dumoulin de Giro won, werd de Etna ook de dag na de eerste rustdag bedwongen. De etappe werd destijds gewonnen door Sloveen Jan Polanc. hij was negentien seconden sneller dan nummer twee Ilnur Zakarin en tien seconden later kwam Dumoulin zelf binnen, samen met zijn concurrenten. Bob Jungels mocht die dag het roze overnemen van Fernando Gaviria. Volgens Geraint Thomas hield iedereen elkaar op de Etna in de gaten, maar gebeurde er uiteindelijk erg weinig. Het is de vraag of dat dit jaar anders gaat zijn.

De etappe naar de Etna is voorheen vaker vroeg in het parcours van de Giro opgenomen en wordt de eerste serieuze test tussen de klassementsrenners. Ondanks dat de klim qua stijgingspercentages voor de meeste klassementsrenners meevalt, kan de wind en eventueel slecht weer op de top een rol spelen.

In 2020 demarreerde Wilco Kelderman in het slot van de beklimming, toen veel van zijn concurrenten bevangen waren door de kou en regen. De vraag is wie van de klassementsrenners de debatten opent en de benen van de concurrentie bergop voor het eerst test. De kans is groot dat na deze etappe de roze trui om de schouders van een klassementsman hangt.

Officieuze start: 12.25 uur

Officiële start: 12.35 uur

Finish: tussen 16.55 en 17.30 uur

Afstand: 172 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Paternò: tussen 15.45 en 16.00 uur

Tussensprint Biancavilla: tussen 16.00 en 16.22 uur

Favorieten

Na een etappe voor de puncheurs, een korte individuele tijdrit en een rit op maat van de sprinters, is het moeilijk om al iets zinnigs te zeggen over de waardeverhoudingen tussen de favorieten voor de eindzege. Zeker, we kunnen al een beetje inschatten wie op punt staan zo vroeg in de Giro d’Italia, maar wat we tot nu toe hebben gezien is toch vooral spielerij in vergelijking met wat we dinsdag krijgen voorgeschoteld.

Op de flanken van de Etna kunnen we pas een (eerste) balans opmaken wie nu écht in aanmerking komen voor de roze trui, over goed drie weken in Verona.

Dat Simon Yates over bijzonder goede benen beschikt, daar bestaat inmiddels geen twijfel over. Yates heeft een goede tijdrit in de benen, dat is algemeen bekend, maar de Britse kopman van BikeExchange-Jayco verraste toch wel vriend en vijand door op dag twee de chrono te winnen in Boedapest. Yates wist Mathieu van der Poel met drie seconden achter zich te houden, en versloeg gerenommeerde tijdrijders als Tom Dumoulin, Matteo Sobrero en Tobias Foss. Dat belooft voor de komende weken en zeker voor de rit naar de Etna. Met zijn huidige vormpeil is Yates de gedoodverfde favoriet om er te zegevieren.

De 29-jarige klimmer kan meerdere scenario’s inprenten voor dinsdag. Mocht Yates over een superdag beschikken, dan kan hij ervoor kiezen om de koers hard te maken en weg te rijden op de steilste pentes van de Etna. Yates kan er echter ook voor opteren om wat afwachtend te koersen en zo te gokken op zijn eindsprint. De renner van BikeExchange-Jayco heeft namelijk de explosiviteit, of noem het vinnigheid, om zijn concurrenten uit het wiel te kletsen. De kans is groot dat Yates dan ook de roze leiderstrui mag ophalen, al zitten we nog altijd met het fenomeen Mathieu van der Poel. Maar daarover later meer.

Yates is zeker niet de enige kanshebber op de ritzege. Verre van, zo rekent INEOS Grenadiers op Richard Carapaz. De Ecuadoraan heeft zich als doel gesteld om voor de tweede keer de Giro d’Italia te winnen. Wie ambities heeft voor de eindzege, moet dinsdag op de afspraak zijn. Carapaz zal toch al tijd willen goedmaken op Yates in het algemeen klassement, al is het in de eerste week van een grote ronde ook zaak om niet te veel met je krachten te woekeren. Daar kan Yates over meepraten. Maar om terug te komen op Carapaz: de Girowinnaar van 2019 liet in de openingsetappe naar Visegrád (zesde) al zien dat het met de vorm snor zit.

Binnen het kamp van INEOS Grenadiers is Carapaz zeker niet de enige renner die ambities mag koesteren voor de eerste bergrit in deze Giro. Met Richie Porte heeft de ploeg nog een schaduwkopman in de gelederen. De Australiër, bezig aan zijn laatste maanden als beroepswielrenner, heeft zijn start zeker niet gemist. Porte staat na twee etappes keurig dertiende in het klassement en kan misschien wel een gooi doen naar roze. Zeker met een waakhond annex bliksemafleider als Carapaz als bondgenoot.

Let dinsdag ook op de jonge Brit Ben Tulett. De 20-jarige grote ronde-debutant is de voorlopige nummer zes in het klassement, na een beresterke tijdrit, en staat zijn mannetje bergop.

Miguel Ángel López had in de voorbije etappes in Hongarije maar één taak: zo weinig mogelijk tijd verliezen in het algemeen klassement. Daar is de Colombiaan van Astana Qazaqstan in geslaagd, al kijkt hij na de tijdrit in Boedapest wel tegen een achterstand aan van meer dan veertig seconden op Simon Yates. Dit is zeker niet onoverkomelijk, maar López moet elke gelegenheid aangrijpen om verloren tijd goed te maken. Dinsdag is een uitgelezen dag om aan de boom te schudden en zijn concurrenten op de pijnbank te leggen. López won in het verleden al bergritten in de Tour en Vuelta, is het nu ook raak in de Giro?

Ook voor Bahrain Victorious is de etappe van dinsdag een eerste examen. De ploeg hoopt met Pello Bilbao en Mikel Landa een serieuze gooi te doen naar Giro-winst. Van Bilbao hebben we al het nodige gezien: de explosieve Bask werd derde in de openingsrit naar Visegrád en staat voorlopig negende in de algemene rangschikking. Met zijn snelle sprintbenen is hij een gevaarlijke klant voor de ritzege op de Etna. Landa is er in de eerste etappes in geslaagd om zonder kleerscheuren de finish te bereiken en zodoende de schade te beperken. Dinsdag volgt zijn favoriete jachtterrein, de bergen. Kan hij al een eerste tik uitdelen aan de concurrentie?

We zijn er nog niet, want er zijn nog voldoende kapers op de kust. Wat te denken van de kopman van UAE Emirates, João Almeida, de voorlopige nummer elf in de strijd om het roze. De Portugees was zeker niet ontevreden met zijn tijdrit en ligt voorlopig op schema. In de rit naar de Etna kan hij misschien wel een eerste slag slaan en zijn ploeg een eerste ritzege schenken, gezien zijn vinnige sprint na een lastige etappe. Met Davide Formolo en Diego Ulissi beschikt hij over twee ‘luxekechten’ als weg omhoog loopt. De twee Italianen kunnen wellicht profiteren van hun rol in de schaduw en een gooi doen naar ritwinst.

Winnen op de Etna, het heeft iets prestigieus, maar we moeten niet vergeten dat dit pas de eerste bergetappe is in deze Giro. De vraag is dan ook of de topfavorieten voor de eindzege nu al hun kaarten op tafel willen leggen, of dat we eerst nog wat gepoker zullen zien tussen mannen als Yates, Carapaz en López. Dit geeft klimmers van de tweede lijn de kans om te schitteren, al doen we Romain Bardet met een dergelijke kwalificatie misschien wel te kort. De Fransman stond immers al twee keer op het Tourpodium en was in aanloop naar de Giro nog de glansrijke winnaar van de Tour of the Alps.

Bardet, die door Team DSM naar voren wordt geschoven als de uitgesproken kopman, is met andere woorden uitstekend op dreef. Dat werd afgelopen zaterdag nogmaals duidelijk. Bardet werd namelijk knap zeventiende in de eerste tijdrit. Dat belooft voor de bergetappes, te beginnen met die naar de Etna.

Onze laatste sterren gaan naar de Movistar-tandem Alejandro Valverde–Iván Sosa en BORA-hansgrohe-kopman Wilco Kelderman. Valverde kijkt uit naar de eerste confrontatie in het hooggebergte en is op zijn oude dag nog altijd een gevaarlijke klant voor de ritoverwinning. De keuze voor Sosa ligt misschien minder voor de hand, maar is niet meer dan logisch. De Colombiaan kijkt inmiddels, na een beroerde tijdrit, al tegen een achterstand aan van anderhalve minuut. Sosa zal met andere woorden wel de nodige vrijheid krijgen, mocht hij op de slotklim demarreren. En we weten van Sosa dat hij bergop ongenadig hard kan uithalen.

Wilco Kelderman begon met de nodige twijfels aan de Giro, na een allesbehalve vlekkeloze voorbereiding en een zware val in Luik-Bastenaken-Luik. Na drie dagen kunnen we echter wel concluderen dat Kelderman op niveau is. In de openingsrit naar Visegrád werd hij keurig vijfde, in de individuele tijdrit naar Boepadest waren er slechts zes renners sneller. Op de flanken van de Etna verwachten we hem opnieuw op de voorposten, zeker omdat hij in het verleden al goed presteerde op deze klim. Binnen BORA-hansgrohe, de ploeg van Kelderman, is het ook uitkijken naar Jai Hindley en Emanuel Buchmann.

En wat met Mathieu van der Poel? Is de Nederlander in staat om boven zichzelf uit te stijgen en zo het roze te behouden? Normaal is de Etna te lastig voor een renner met de lichaamsbouw van Van der Poel, maar de alleskunner van Alpecin-Fenix spotte in het verleden al vaker met wielerwetten. Bovendien is het hooggebergte nog relatief onbekend en onontgonnen terrein voor MVDP.

Zijn vader Adrie van der Poel zegt hierover het volgende: “Als ze daar echt in een strak tempo omhoog rijden en er blijven dertig man over, dan zou Mathieu erbij moeten kunnen zitten. Maar of-ie dat zelf wil, dat is een heel ander verhaal. Al zou hij in deze ronde best eens zichzelf kunnen testen in een bergrit door de besten bergop te volgen, zonder zichzelf daarvoor uit elkaar te trekken. Als je dat wel moet doen om erbij te blijven en ze beginnen aan het eind van het verhaal te koersen op de laatste col, dan weet je nog niet wat je kunt. Áls hij de Etna overleeft, dan rijd je al snel nog drie dagen in het roze.”

Mathieu zelf heeft er een hard hoofd in, maar durft ook niet uit te sluiten dat hij het roze zal behouden. “Ik denk niet dat het mogelijk is. Of ze moeten heel rustig naar boven rijden, maar dat verwacht ik niet. We gaan het zien”, zei hij zondag na de laatste rit in Hongarije. “We gaan eraan beginnen en kijken waar het uitkomt, maar normaal gesproken zal ik hem daar wel kwijt zijn.”

Andere renners om dinsdag in de gaten te houden zijn Giulio Ciccone, Mattias Skjelmose Jensen, Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Tom Dumoulin, Sam Oomen en Tobias Foss (Jumbo-Visma), Mauri Vansevenant (Quick-Step-Alpha Vinyl), Thymen Arensman (Team DSM), David De la Cruz (Astana Qazaqstan), Domenico Pozzovivo, Jan Hirt (Intermarché-Wanty-Gobert), Hugh Carthy (EF Education-EasyPost), Attila Valter (Groupama-FDJ), Guillaume Martin (Cofidis), Wout Poels (Bahrain Victorious), Felix Gall (AG2R Citroën), Jefferson Cepeda (Drone Hopper-Androni Giocattoli), Lorenzo Fortunato (EOLO-Kometa) en Lennard Kämna (BORA-hansgrohe).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Simon Yates

*** Richard Carapaz, Miguel Ángel López

** Pello Bilbao, João Almeida, Iván Sosa

* Mikel Landa, Wilco Kelderman, Alejandro Valverde, Romain Bardet

Giro 2022: Deelnemerslijst

Weer en TV

In startplaats Avola is er tegen de middag kans op een bui. Een regenjasje is zeker geen overbodige luxe, gezien de kans op regen gedurende de etappe. De zon krijgt nauwelijks de kans om te schijnen vanwege een flink wolkendek. De gemiddelde temperatuur schommelt in de eerste koersuren rond de zestien graden Celsius, op de top van de Etna is het uiteraard een stuk kouder en daalt het kwik richting de 2 tot 3 graden. Er staat de hele dag een zwakke wind uit het zuidoosten.

De uitzendrechten van de Giro d’Italia in Nederland en Vlaanderen zijn in handen van Eurosport. De ritten van de Italiaanse ronde zijn elke dag van start tot finish te volgen op Eurosport 1 of via Eurosport Player.